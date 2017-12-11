Есть за двоих. Как правильно питаться тем, кто кормит грудью

Эксперт опровергает распространенные мифы о диетах кормящих матерей и дает полезные советы — что правильно и в каких дозах есть, если ешь фактически за двоих.

В Сети есть масса форумов, на которых женщины, кормящие детей грудным молоком, обсуждают, что можно есть им самим. Советы, которые на подобных ресурсах дают друг другу, поражают даже специалистов — так много запретов. Что в них правда, а что — заблуждения?

Запрет на красное

Это один из самых частых и самых строгих запретов. Все красные фрукты, овощи и ягоды — страшные аллергены. Почему?

«Вы разве не знаете, — пишут на форумах, — почему клубника жуткий аллерген? Из-за красного красителя. Он хоть и натуральный, но хуже синтетического».

«Это выдумка, — комментирует подобные заявления известный педиатр, профессор, главный научный сотрудник „Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей“ Владимир Таточенко. — Когда меня спрашивают кормящие матери, я говорю им, ешьте все подряд. В это время нужно питаться нормально и полезно, ведь то, что ест мать, ещё идет на развитие и рост ребенка. Он получает свои питательные вещества только с молоком матери. Поэтому ей нужно даже немного больше белка и воды. Ограничения определенных продуктов нужны, если есть аллергия или другая форма непереносимости. Эти состояния проявляются диареей, рвотой, сыпью. Если их нет, не надо отказываться ни от красного, ни от цитрусовых, ни от других полезных продуктов».

Клубника может вызывать аллергию, но вещества, придающие ей красный цвет, ни при чём. Они не являются аллергенами, и только приносят пользу. Это антоцианы, бета-каротин, лютеин, зеаксантин и некоторые другие вещества с мощной антиоксидантной активностью. Их сочетание и обеспечивает клубнике, да и многим другим ягодам, фруктам и овощам их цвет. Подчеркнем, это крайне полезные биоактивные вещества.

Полезные советы

Часто «запрещают» есть творог в чистом виде (мол, из него можно только делать творожники), хлеб из грубой муки (якобы от него у ребеночка будут газы), яйца, шоколад и цитрусовые (считая их мощнейшими аллергенами), и ещё много-много чего. К сожалению, в этих заблуждениях людей часто поддерживают и врачи. Но чтобы внести ясность, приведем основные рекомендации по питанию кормящих матерей Медицинского центра Рочестерского университета (штат Нью-Йорк).

На вопрос, нужно ли придерживаться специальной диеты кормящим матерям, там прямо отвечают: «В большинстве случаев, нет. Женщины, которые кормят грудью, должны есть хорошо сбалансированную пищу и пить достаточно много жидкости. Нет никаких специальных диет, которых должна придерживаться кормящая мать».

Вот основные советы по питанию, которые будут полезны для женщин, кормящих грудью:

Пейте больше жидкости

Жажду лучше утолять водой или молоком. Можно пить и другие напитки, но без кофеина. Пейте всякий раз, когда чувствуете, что хочется пить, не терпите. Пусть напитки всегда будут под рукой. Даже когда кормите ребенка грудью, ставьте рядом с собой стакан с жидкостью.

Ешьте разнообразную пищу

Полагайтесь на свой аппетит. Вы не должны игнорировать чувство голода, так как ваш организм производит молоко для ребенка. Вообще, женщины часто более голодны в первые месяцы кормления грудью. Когда кормите ребенка, можете иметь рядом что-то полезное, что удобно есть одной свободной рукой.

Потребляйте достаточно калорий

Ешьте много разных продуктов, чтобы получать калории, витамины и минеральные вещества, необходимые для здоровья. Минимальное потребление примерно 2000 ккал в день. Оптимально съедать около 500 ккал свыше вашего обычного рациона. Вот список продуктов с хорошей пищевой ценностью: мясо, бобовые, овощи (особенно зеленые листовые овощи), фрукты (но не соки и нектары из них), хлеб, каши и другие зерновые продукты, молоко, молочные продукты, сыры, яйца.

Пряности и продукты, вызывающие газообразование

Подобные продукты не беспокоят большинство младенцев. У некоторых могут быть газы и дискомфорт. Но это не проблема всех малышей. Если вы замечаете в течение 6 часов после кормления, что у ребенка появляются проблемы, просто не ешьте больше эти продукты. Если ничего такого нет, можете спокойно есть.

Осторожно с кофе

Если пить напитки с кофеином, ребенок может стать нервным и раздражительным, у него могут возникнуть проблемы с засыпанием. Так обычно бывает, если пьете много напитков с кофеином. Поэтому во время кормления грудью лучше пить что-то декафеинизованное.

Алкоголь в нужной дозе

Лучше от спиртного отказаться, но если вы выпьете что-то иногда и немного, ничего страшного не будет. Знайте, что концентрация алкоголя в молоке примерно такая же, как и в крови матери. Поэтому, если что-то чуть-чуть и выпить, то лучше за 2 часа до кормления.