Акт отчаяния. Почему его совершает подросток

После недавних трагических событий в одной из ивантеевских школ поднялась волна обсуждений: в чём причина агрессивности подростков и можно ли её предотвратить?

Наш эксперт – кризисный психолог Светлана Яблонская.

Особенности роста

Повышенная агрессивность нормальна для подростков, говорят психологи. Сама по себе агрессия не хороша и не плоха – это сила, которую живые существа направляют либо на свою защиту, либо на освоение новых территорий. В подростковом возрасте естественно усиление агрессии, ведь молодым людям предстоит отделиться от взрослых и начать «завоёвывать» мир. Им придётся заявлять о себе, проявлять и отстаивать себя в этом мире, и без энергии агрессии тут не обойтись.

Другое дело, как она будет выражаться. В здоровом проявлении это выглядит как стремление к достижениям в учёбе, спорте или любимом деле. Если же подросток по какой-то причине лишён такой возможности, его агрессия может пойти по «тёмному» пути, вылившись в насилие по отношению к себе или другим.

А может, он псих?

Психика у подростков действительно неустойчива и оттого очень уязвима. Однако не стоит считать, что школьник, устроивший стрельбу в классе, непременно должен быть психически нездоров. Как психическое заболевание необязательно влечёт за собой склонность к насилию, так и вспышки ярости возможны у нормального человека любого возраста. Всякий может выдать неожиданную реакцию, если его сильно довести. А чрезвычайным происшествиям, подобным ивантеевскому, нередко предшествует откровенная травля подростка и его унижение в течение долгого времени. Важно понять, что, за исключением крайних психиатрических случаев (а статистика показывает, что их немного), никто просто так не возьмёт в руки оружие и не пойдёт стрелять в людей.

По пути разрушения

Подросток может взять в руки оружие, когда видит в этом единственный способ постоять за себя или наказать обидчика. Это предельный крик отчаяния. Если дети не знают примеров защиты своего достоинства путём здорового диалога, они могут выбрать путь разрушения. Кто-то выбирает насилие над собой и совершает самоубийство, а кто-то – насилие над другими и идёт мстить. По сути, это две стороны одной медали.

Меры профилактики

Какие меры помогают избежать критических ситуаций?

Уважительное обращение с любым подростком, принятие его со всеми его особенностями как в семье, так и в школе.

Доверительные отношения между подростком и хотя бы одним близким ему взрослым.

Профессиональное урегулирование конфликтов как на уровне семьи, так и на уровне школы. (Для этого в школах теперь существуют специальные службы примирения.) Раннее выявление и прекращение, а желательно предотвращение случаев травли детей в школьном коллективе.

Присутствие в жизни каждого подростка сферы, где он мог бы успешно проявить себя и получить признание. Это будет поддерживать его даже тогда, когда в семье и школе что-то не складывается.

Поддержка семьи

Если подросток жалуется на то, что его обижают в школе, никогда не говорите ему: «Разбирайся сам». Нужно разбираться вместе с ним.

Ни в коем случае не миритесь с травлей. Не можете переломить ситуацию, смените школу.

Если что-то в поведении ребёнка вас настораживает или вы просто почему-то беспокоитесь о нём, обратитесь к подростковому психологу или на детский телефон доверия.

Всероссийский детский телефон доверия: 8 (800) 200–01–22

Звонок бесплатный.

Подростковый возраст – подходящее время для того, чтобы проверить психическое здоровье вашего ребёнка. Скорее всего, с ним всё в порядке, но если вдруг возникли какие-то проблемы, их легче обнаружить и нейтрализовать именно сейчас.

Близок к срыву?

Если вы родитель подростка и читаете эти строки, значит, крайняя степень отчаяния вашему чаду не грозит, поскольку такое происходит только с детьми, чьи родители не интересуются подобными вопросами.

Однако и вам стоит быть внимательнее, если:

ребёнок вдруг стал слишком импульсивным или, наоборот, замкнулся в себе;

у него появились интересы, связанные с темой смерти или насилия.

Это могут быть признаки эмоционального неблагополучия и потребности в вашей помощи.