«Работает только диктатура». Анна Красильщик — о том, почему с детьми нужно делать уроки

Писательница и мама троих детей Анна Красильщик на днях написала в фейсбуке пост, в котором призналась: многие из ее правил воспитания детей не работают. С разрешения Анны публикуем этот пост полностью.

Никогда не думала, что напишу такое, но за последнее время мои взгляды на детское образование и воспитание полностью перевернулись.

Теперь мне кажется, что:

Обязательно нужно делать уроки вместе с детьми — до какого-то момента, пока они не станут сами это делать. Я была главным адептом неделанья вместе — потому что это твоя ответственность, а не моя, потому что у меня куча своих дел, потому что миллион всего. Это все так, но, увы, так ничего не работает, вернее тогда никто не работает и ничего не делает и потом уже не может ничего делать (такой пример в нашей семье тоже есть). Да, я знаю, что есть другие дети — они с первого класса все делают сами. Но у меня таких детей нет.

А когда они все-таки станут их делать сами, проверять — не в смысле исправлять ошибки, а в смысле смотреть, все ли сделано. Проверять, правда ли ничего не задано, — потому что, если кто-то говорит, что ничего не задано, это, как правило, неправда.

Вообще, дети врут, очень много. Так что проверять вообще не лишнее.

Никакой либерализм не работает — вообще. Ужасно неприятно, но надо заставлять, ссориться, давить, потому что работает только диктатура.

Самый ад — это телефон. С него вообще все начинает кончаться — чтение, интерес к чему-то и вообще. Я честно никогда не думала, что напишу такое, но правда. Лимиты тоже не работают, потому что дети их обходят. Телефон парализует волю и уничтожает интересы. Да-да, конечно, он важен и нужен для чего-то, но в целом чем позже он появится, тем лучше.

Если есть сомнения, что надо что-то менять, надо что-то менять. Если вам говорят, что главное — это хорошая обстановка, а остальное не важно, не верьте — остальное важно. Важно, чтобы было интересно. И так может быть.

Очень сложно давить — сложно, неприятно, лень, потому что нет сил и не хочется портить отношения, ссориться и все такое. Я правда думаю, что надо давить и гнуть свою линию.

Кто-то говорит, что школа вообще не для того, чтобы учиться. А я так не думаю. Я вот точно знаю, что до фига всего умею благодаря школе. У меня очень много при этом к ней, моей старшей школе, претензий, но все же это так. Я думаю, школа не только для того, чтобы учиться, но для этого все-таки тоже.

Ну и последнее. Хочется сплюнуть сто пятьдесят раз через плечо, потому что прошел только месяц, но я реально завидую Пете и снова хочу в школу.

Фото: Ксения Плотникова