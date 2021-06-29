Смертельный ЕГЭ: Дети сводят счёты с жизнью после экзаменов

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Каждый год в период ЕГЭ приходят трагические новости. 2021-й не стал исключением: в Москве покончил с собой юноша, неудачно сдавший экзамен по химии. Три года назад свела счеты с жизнью барышня из Тамбовской области из-за ЕГЭ по математике. В 2019 году в Чебоксарах девушка умерла прямо во время экзамена. А скольким выпускникам становится плохо во время ЕГЭ, но это, к счастью, не заканчивается фатально? Выпускникам советской школы читать такие новости дико. Да, экзамены – как выпускные, так и вступительные – всегда были неслабым стрессом. Но не припоминается случаев, когда из-за неудачной сдачи оных кто-то сводил счёты с жизнью. Да и массовых падений в обморок во время самих экзаменов тоже не помнится. В чём же дело? Школьник нынче хлипкий пошёл или система такова, что может согнуть в бараний рог даже вполне здорового подростка? Смертельный экзамен Вначале – о трагических примерах. 17 июня Lenta.ru сообщила о том, что в Москве наложил на себя руки семнадцатилетний школьник после неудачной сдачи экзамена по химии. Юноша учился в химико-биологическом классе и после школы планировал поступать в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Однако на ЕГЭ он не набрал даже минимально необходимых 36 баллов, и это несмотря на то, что учился в целом средне. Однако на ЕГЭ он не набрал даже минимально необходимых 36 баллов, и это несмотря на то, что учился в целом средне. В 2018 году в Тамбовской области девушка покончила с собой после ЕГЭ по математике. Этот предмет, как пишет Life, давался ей с большим трудом. По свидетельству её подруги, учительница часто пугала её тем, что она может не сдать экзамен. В день трагедии барышня пришла на работу к маме, поделилась с ней своими переживаниями. После этого отправилась домой… а нашли её уже мертвой. В 2017 году в Челябинске барышня пыталась свести счёты с жизнью после ЕГЭ по русскому языку. К счастью, её удалось спасти. А в 2016 году на Алтае шестнадцатилетний парень всё-таки завершил начатое после провальной сдачи экзамена. В новостях фигурирует масса случаев, когда детям становится плохо во время экзамена. В этом году в Череповце несколько ребят вынуждены были прервать сдачу ЕГЭ по состоянию здоровья. В 2020 году в процессе написания работы "сомлели" несколько пензенских школьников: в экзаменационной аудитории не было кондиционеров. Похожая ситуация была и в Курске. В 2018-м для ученицы из Северной Осетии экзамен закончился комой, а в 2019 году в Чебоксарах девушка с врождённым пороком сердца умерла во время ЕГЭ…

Пожалуй, хватит. Аналогичных примеров – масса: каждый может убедиться в этом самостоятельно. Мы же попробуем разобраться в причинах явления.

Школьников искусственно накручивают

Повторюсь: экзамены были стрессом и до введения ЕГЭ. Да, переживали. Да, бывало, не спали ночами, готовясь к ним. Наверное, и плохо становилось кому-то. Но не было такого масштаба трагедий – об этом можно говорить с известной степенью уверенности. Так что же изменилось?

https://vk.com/video-75679763_456255777

По мнению психотерапевта высшей категории Ольги Матвиевской, можно говорить о двух причинах явления. Во-первых, невротизация поколения в целом: общий градус напряжённости в обществе значительно возрос. Во-вторых, не менее важны социально-экономические причины. В СССР ведь как было? Провалил экзамены в вуз в текущем году – можно снова попробовать в следующем. Места бюджетные, и если не совсем дурак – подготовишься и поступишь. Сейчас ЕГЭ автоматически привязан к поступлению в вуз.

Экзамен в нынешнем виде не означает проверку знаний. От его результата зависит, будет ребёнок учиться бесплатно или же придётся тратить на его образование колоссальные деньги из семейного бюджета. Возможно, даже залезть в кредиты. На кону стоит очень многое, и родители заранее начинают педалировать эту ситуацию. Проще говоря, накручивают детей. Накручивают учеников и педагоги: два года перед ОГЭ и ЕГЭ за школьной партой ни о чём другом больше и не говорят. То есть обучение уже направлено не на получение знаний, развитие эрудиции и кругозора, а на успешную сдачу экзамена. Ребёнок находится под этим прессингом – "надо сдать!" – с утра до вечера. Напряжение растёт,

– говорит Ольга Матвиевская.

Экзамен сдаётся бездушной системе

По мнению психотерапевта, играет немаловажную роль и то, что нынешний экзаменационный стресс растянут во времени. Раньше выпускные и вступительные экзамены были разнесены, и школьник довольно быстро узнавал их результаты. Допустим, если при поступлении в вуз ты набрал явно меньше проходного балла, то уже морально готов к тому, что в этом году не будешь зачислен. Сейчас же выпускники находятся в стрессовом состоянии фактически от начала экзаменов до момента зачисления в вуз. Моя дочь, вполне психически устойчивая барышня, после известия о зачислении спала неделю – с короткими перерывами…

При этом, как считает эксперт, важную роль в нагнетании стресса играет и коммуникативный фактор.

Когда проектировали варианты сдачи ЕГЭ, не предусмотрели эмоциональный и коммуникативный факторы вообще. В советской школе мы сдавали выпускные экзамены знакомым людям – учителям из своей школы. От них можно было получить невербальную поддержку – например, когда педагог просто подойдёт, похлопает по плечу, скажет "держись". Учителям известен реальный уровень знаний "своих" детей, и если педагог видит, что школьник прокалывается исключительно из-за нервов, он успокоит, задаст наводящие вопросы. Сейчас экзамен сдаётся бездушной системе – ученик пишет работу словно в пустоту. И эта пустота пугающая,

– считает Ольга Матвиевская.

https://vk.com/video-75679763_456255693

Получается, что цель экзамена – выявить истинный уровень знаний учащегося – в таких обстоятельствах вряд ли достигается. Стрессанул, впал в ступор – получи неуд, даже если в действительности знаешь предмет на отлично. Где же здесь объективность, о которой нам говорили, вводя ЕГЭ?

Профнепригодные отличники

При всех вышеописанных строгостях уровень подготовки современных выпускников школ и вузов зачастую не выдерживает никакой критики. И вопрос здесь не в наличии специальных знаний и навыков: всему этому молодого человека можно обучить в процессе работы. Часто приходится сталкиваться с тем, что эти ребята просто не в состоянии воспринять профессиональные знания ввиду отсутствия базы, которую, по идее, должны давать в школе и вузе. В итоге даже выпускники с красным дипломом вполне могут оказаться профнепригодными. В чём же дело?

Во-первых, это связано с ситуацией в обществе. В учебниках, например, содержатся проверенные сведения. Но когда подросток читает в соцсетях огромное количество фейковых новостей, у него создаётся совсем другое представление о мире в целом. Цифровой контент совершенно иначе представляет информацию, и глубоких знаний у ученика не возникает,

– поясняет Ольга Матвиевская.

Во-вторых, как мы уже говорили, последние два года в школе ребят фактически не учат, а натаскивают на успешную сдачу ЕГЭ. Одно дело, когда человек, например, углубляется в историю, ему нравится этот предмет, при этом включается эмоциональный компонент познания, формируется эрудиция. А механическое заучивание ответов не только не формирует глубоких знаний, но и напрочь отбивает всякий интерес к изучению предмета.

Но самое главное – при такой системе обучения очень плохо развивается (или даже не развивается вообще) ассоциативное мышление, столь необходимое во многих профессиях. И в итоге получаем "оцифрованного" специалиста, которого натаскали решать профессиональные задачи в рамках шаблона. Но как только задача выходит за эти рамки, человек впадает в ступор. Он не знает, что делать. Система не учит людей думать, у них отсутствуют навыки анализа и синтеза – вот в чём главная беда!

Даже если ты любишь этот предмет, нет смысла углубляться, строить ассоциативные образы, изучать какие-то нюансы, читать дополнительную литературу. Какой смысл, если это не поможет успешно сдать экзамен? И потом, наверняка многие из нас, кто получил высшее образование, могут сказать, что институт не дал знаний как таковых. Знания теряются, знания обновляются. Постоянно приходится совершенствоваться, и спустя пять лет после окончания вуза тебе эти знания не нужны совсем. Ну а школа должна давать именно базу: умение искать и перерабатывать материал, формировать своё видение мира. Проще говоря, умение учиться. А сейчас этого не происходит,

– резюмирует Ольга Матвиевская.

Общество против

Есть ли у ЕГЭ плюсы? Наверное, да: он действительно в значительной степени снизил влияние коррупционного фактора при поступлении в вузы. Но стоит ли это искалеченной психики детей? Стоит ли это жизней ребят, в стрессе покончивших с собой? Ещё вопрос: нужны ли стране профнепригодные отличники, которых готовят не к жизни в сложном и многообразном мире, а только лишь к сдаче экзаменов?

Общество уже ответило на эти вопросы: согласно результатам опроса портала SuperJob, 68 процентов респондентов высказались за отмену ЕГЭ (в исследовании участвовали 1600 человек из разных регионов России). Что ж, остаётся ждать ответа от тех, кто принимает решения…