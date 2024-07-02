Грустные мысли. Стресс у ребёнка чреват серьёзными заболеваниями

Нередко головные боли, гастриты, нарушения сна и даже сахарный диабет и бронхиальная астма у детей могут быть вызваны сильными переживаниями и длительным стрессом.
В каких случаях без визита к детскому психологу трудно поставить верный диагноз ребёнку, рассказала «АиФ» Екатерина Пронина, главный врач Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. Сеченова.
Мысль материальнаЕкатерина Пронина: Стресс всегда вызывает дополнительную нагрузку на иммунитет. Если он длится долго, то иммунная система ослабляет контроль, и нарушения внутренней регуляции, в свою очередь, могут спровоцировать появление аутоиммунных заболеваний - поливалентной аллергии, сахарного диабета, бронхиальной астмы.
Плохие книжки?
Юлия Борта, «АиФ»: Екатерина Александровна, что ещё может спровоцировать такой сильный стресс у ребёнка?
- Любые изменения в привычном укладе жизни семьи - неожиданный переезд, первый поход в детский сад или школу, чрезмерные учебные нагрузки и т. д. Всё это нужно заранее ребёнку объяснять, готовить его к переменам в жизни, уделять повышенное внимание и обсуждать новые обстоятельства. Иногда взрослые и не догадываются, что конкретно выносит для себя ребёнок, прочитав книгу, увидев что-то в Интернете, посмотрев мультик или фильм, как он реагирует, какие делает для себя выводы, какие готов ставить эксперименты.
Например, родителям даже в голову никогда не придёт, что в ухудшении самочувствия ребёнка может быть виновата… книжка. Мама только заметила, что её 5-летняя дочь, всегда такая аккуратная, самостоятельная, активная, уже умеющая хорошо читать, вдруг начала терять гигиенические навыки - неопрятно ходить в туалет, перестала умываться, обращать внимание на испачканную одежду. Девочка стала жаловаться на плохое самочувствие. Мама обошла всех врачей в поликлинике, ребёнку сделали всевозможные обследования. Но причину не нашли. Наконец пришли к психологу. Он-то и выяснил в беседе с ребёнком, что, оказывается, девочка прочитала книжку, где было описано поведение ребёнка, который плохо себя вёл, ходил грязный, все от него отвернулись, мама только наказывала, он стал одиноким и никому не нужным. И девочка решила проверить: неужели мама её разлюбит, если она будет вести себя так же?
Разговаривайте с детьми
- Получается, если врачи никак не могут понять, что с ребёнком, надо идти к психологу?- Конечно, первым врачом, к которому обращается родитель, как правило, является педиатр, и очень многое зависит от того, есть ли у него умение налаживать контакт с ребёнком. Умение разговаривать с пациентом, найти ту отправную точку, которая вызвала изменения в психо-эмоциональном и физическом состоянии, определяет половину успеха в постановке диагноза и лечении, а то и сто процентов. А иначе даже при высокой квалификации врача необходимая помощь не будет оказана.
У врачей в детских поликлиниках часто просто физически нет времени для подробных бесед - успеть бы всех принять. Приведу, опять же, пример из практики. Мальчик 4 лет переболел ОРВИ, но заложенность носа никак не проходила. Педиатр решила, что это аденоиды, и назначила новое лечение. Однако ребёнок продолжал жаловаться на боли в носу, стал плохо спать, появились головные боли. Невропатолог прописал растительные снотворные, направил на электроэнцефалограмму - всё в норме. Решили обратиться к психологу. Когда тот спросил ребёнка про любимые игры, выяснилось, что мальчик любит собирать конструктор «Лего». Даже из самых крошечных деталей, как та, которую он положил себе в носик. Она ему очень нравится, поэтому он всегда её носит с собой... Надо ли говорить, что, когда деталь удалили из носа, все симптомы болезни исчезли.
Хотелось бы, чтобы ещё на этапе обучения эта традиция слушать и слышать пациентов прививалась молодым врачам.
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