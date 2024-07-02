Грустные мысли. Стресс у ребёнка чреват серьёзными заболеваниями

Нередко головные боли, гастриты, нарушения сна и даже сахарный диабет и бронхиальная астма у детей могут быть вызваны сильными переживаниями и длительным стрессом.

В каких случаях без визита к детскому психологу трудно поставить верный диагноз ребёнку, рассказала «АиФ» Екатерина Пронина, главный врач Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. Сеченова.

Мысль материальна

Плохие книжки?

Стресс всегда вызывает дополнительную нагрузку на иммунитет. Если он длится долго, то иммунная система ослабляет контроль, и нарушения внутренней регуляции, в свою очередь, могут спровоцировать появление аутоиммунных заболеваний - поливалентной аллергии, сахарного диабета, бронхиальной астмы.Ещё чаще возникают неврологические симптомы - головные боли, нарушения сна и поведения, энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала). Как правило, сначала появляются мысль и переживания, а потом физиологические нарушения. Тяжесть последствий зависит от глубины стрессового состояния ребёнка и первоначального состояния здоровья. Родители начинают водить его по врачам, делают всевозможные обследования, вплоть до МРТ голов­ного мозга, а причина может оказаться банальной, например ревность при появлении ещё одного малыша в семье.

Юлия Борта, «АиФ»: Екатерина Александровна, что ещё может спровоцировать такой сильный стресс у ребёнка?

- Любые изменения в привычном укладе жизни семьи - неожиданный переезд, первый поход в детский сад или школу, чрезмерные учебные нагрузки и т. д. Всё это нужно заранее ребёнку объяснять, готовить его к переменам в жизни, уделять повышенное внимание и обсуждать новые обстоятельства. Иногда взрослые и не догадываются, что конкретно выносит для себя ребёнок, прочитав книгу, увидев что-то в Интернете, посмотрев мультик или фильм, как он реагирует, какие делает для себя выводы, какие готов ставить эксперименты.

Например, родителям даже в голову никогда не придёт, что в ухудшении самочувствия ребёнка может быть виновата… книжка. Мама только заметила, что её 5-летняя дочь, всегда такая аккуратная, самостоятельная, активная, уже умеющая хорошо читать, вдруг начала терять гигиенические навыки - неопрятно ходить в туалет, перестала умываться, обращать внимание на испачканную одежду. Девочка стала жаловаться на плохое самочувствие. Мама обошла всех врачей в поликлинике, ребёнку сделали всевозможные обследования. Но причину не нашли. Наконец пришли к психологу. Он-то и выяснил в беседе с ребёнком, что, оказывается, девочка прочитала книжку, где было описано поведение ребёнка, который плохо себя вёл, ходил грязный, все от него отвернулись, мама только наказывала, он стал одиноким и никому не нужным. И девочка решила проверить: неужели мама её разлюбит, если она будет вести себя так же?

Разговаривайте с детьми

- Получается, если врачи никак не могут понять, что с ребёнком, надо идти к психологу?

- Конечно, первым врачом, к которому обращается родитель, как правило, является педиатр, и очень многое зависит от того, есть ли у него умение налаживать контакт с ребёнком. Умение разговаривать с пациентом, найти ту отправную точку, которая вызвала изменения в психо-эмоциональном и физическом состоянии, определяет половину успеха в постановке диагноза и лечении, а то и сто процентов. А иначе даже при высокой квалификации врача необходимая помощь не будет оказана.

У врачей в детских поликлиниках часто просто физически нет времени для подробных бесед - успеть бы всех принять. Приведу, опять же, пример из практики. Мальчик 4 лет переболел ОРВИ, но заложенность носа никак не проходила. Педиатр решила, что это аденоиды, и назначила новое лечение. Однако ребёнок продолжал жаловаться на боли в носу, стал плохо спать, появились головные боли. Невропатолог прописал растительные снотворные, направил на электроэнцефалограмму - всё в норме. Решили обратиться к психологу. Когда тот спросил ребёнка про любимые игры, выяснилось, что мальчик любит собирать конструктор «Лего». Даже из самых крошечных деталей, как та, которую он положил себе в носик. Она ему очень нравится, поэтому он всегда её носит с собой... Надо ли говорить, что, когда деталь удалили из носа, все симптомы болезни исчезли.

Хотелось бы, чтобы ещё на этапе обучения эта традиция слушать и слышать пациентов прививалась молодым врачам.