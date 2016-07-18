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Видео про игрушки. Смотри, как Валя и Чейз Щенячий Патруль спасают Грузовичка Лёву!

Видео про игрушки. Смотри, как Валя и Чейз Щенячий Патруль спасают Грузовичка Лёву!

 

Новое детское видео от Лиги Детективов! 
В Бюро Находок позвонил Робокар Поли и взволнованно сообщил, что пропал его друг, Грузовичок Лёва. Валя и Гонщик (Щенячий Патруль) берутся за дело. Где Лёва? Как мы его спасём?

Смотри интересное видео с игрушками и узнаешь!

Валя присоединяется к Лиге Детективов, чтобы помочь девчонкам из Гёрл Квест расследовать дела! Её верный помощник - гонщик Чейз из мультфильма Щенячий Патруль. Давайте смотреть их приключения, вместе играть в игрушки. 
Бюро Находок Вали и Гонщика отыщет любую пропажу!

 

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