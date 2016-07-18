Видео про игрушки. Смотри, как Валя и Чейз Щенячий Патруль спасают Грузовичка Лёву!

Новое детское видео от Лиги Детективов!

В Бюро Находок позвонил Робокар Поли и взволнованно сообщил, что пропал его друг, Грузовичок Лёва. Валя и Гонщик (Щенячий Патруль) берутся за дело. Где Лёва? Как мы его спасём?



Смотри интересное видео с игрушками и узнаешь!



Валя присоединяется к Лиге Детективов, чтобы помочь девчонкам из Гёрл Квест расследовать дела! Её верный помощник - гонщик Чейз из мультфильма Щенячий Патруль. Давайте смотреть их приключения, вместе играть в игрушки.

Бюро Находок Вали и Гонщика отыщет любую пропажу!