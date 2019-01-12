На заметку родителям: чтобы предотвратить трагедию

Ты и твоя жизнь важнее и дороже всего на свете

Часто дети не только совершают рискованные поступки ради того, чтобы избежать родительского наказания, но и решают подобные вопросы радикально: не приходят домой. Распространенная причина, по которой пропадают дети, – это их страх перед родителями. Волонтеры очень часто находят ребят у одноклассников, а то и вовсе на улице ночью просто потому, что ребенок потерял дорогой телефон и побоялся идти домой. Это целиком и полностью ответственность родителя, который не донес до ребенка главное правило – ты и твоя жизнь важнее и дороже всего на свете.

Не стоит забывать и о таких возрастных особенностях, как умение продумывать последствия своих поступков. Дети дошкольного возраста в силу физиологических особенностей развития головного мозга не могут осознавать последствия своих действий. Об этой норме человеческого развития родителям всегда важно помнить, так как от этого часто зависит жизнь и здоровье ребенка.

Конечно, от всех опасностей ребенка не убережешь, а каждое его действие не проконтролируешь. Но сделать всё зависящее, чтобы малыш помнил, что он нужен дома любой – испугавшийся, потерявший дорогую вещь, сильно испачкавший вещи, можно. Главный способ донести это знание для ребенка – разговаривать с ним. Если вы подарили малышу дорогую вещь, мысленно попрощайтесь с ней: дети не всегда могут уследить за ее сохранностью. Проговорите с ребенком любого возраста, что вы дарите ему достаточно дорогой подарок, за которым нужно следить. Но если он потеряет подарок, катастрофы не произойдет: мир не разрушится, никто не умрет, солнце будет светить по-прежнему ярко, а мама и папа будут так же сильно любить своего ребенка, как и раньше.

Правила безопасности

Обязательно проговаривайте все правила безопасности с ребенком: как вести себя в толпе (если, например, в давке в метро у тебя выпала вещь из рюкзака под ноги людям), на льду (ни за что не ходить!), с огнем, на вокзалах и близ железнодорожных путей – места, где ребенок может подвергнуть свою жизнь риску, можно перечислять бесконечно. Необходимо обсуждать, что дороже всего человеческая жизнь. Пообещайте ребенку, что вы не будете ругать его за разбитый планшет или испачканную куртку (и выполните обещание!), чтобы он был уверен в том, что его жизнь и здоровье для вас (и для него) важнее всего.

Еще одна важная тема, которую нужно затронуть, – это спасение других людей или животных. Часто дети выбегают на дорогу вслед за собакой или бросаются спасать одноклассника, провалившегося под лед. Да, больно и тяжело, но ребенок должен помнить, что в этом случае самая лучшая и единственная возможная от него помощь – позвать взрослых. Рисковать своей жизнью ради жизней других хорошо лишь в кино – не нужно геройствовать и прыгать в горящее здание за кошечкой. Не забудьте рассказать ребенку о телефоне службы спасения 112, а также проследите, чтобы он на всякий случай выучил наизусть номера телефонов родителей и бабушек с дедушками.

Итак, дети часто совершают необдуманные и опасные для жизни поступки просто из-за страха перед своими же родителями, из чувства вины перед ними, а также в силу возрастных особенностей. Единственный способ помочь детям избежать подобных ситуаций – научить правильно действовать, донести знание о том, что жизнь – главная ценность, а лучшая помощь – это позвать взрослых. Диалог с ребенком поможет вам не только обезопасить его от страшных поступков, но и развить и сохранить доверие внутри вашей семьи.

Екатерина Сафонова