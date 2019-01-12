На заметку родителям: чтобы предотвратить трагедию

Несчастные случаи с детьми часто связаны с неоправданным риском. Дети лезут на дерево, чтобы спасти котенка, идут по тонкому льду за своей собачкой, прыгают на рельсы, чтобы достать упавший на пути телефон, кидаются в речку за уплывающими вещами. Что это – отсутствие понимания бесценности жизни или что-то еще?
Причины таких ситуаций во многом зависят от возраста ребенка и от социальной ситуации, в которой он развивается: родители и другие значимые взрослые должны прививать ребенку не только понятия «хорошо» и «плохо», нормы поведения, но и правила безопасности.
Предпосылки «опасного поведения»
Страх и вина
В первую очередь ребенок запоминает слова, которые говорят ему родители, ведь они — главный авторитет для него. Ребенок еще не умеет распознавать сарказм или неудачные шутки – он верит каждому слову, которое говорит родитель. Поэтому случайно брошенная мамой фраза о дорогом телефоне «Потеряешь – убью» станет причиной, по которой ребенок спустится на рельсы, чтобы достать гаджет. Ни секунды не раздумывая, он постарается вернуть вещь.
Нередко родители рассказывают детям о том, как много сил, времени и денег они тратят на свое чадо. Почему-то считается, что подобные речи должны вызвать у ребенка чувство благодарности, но на самом деле они вызывают лишь чувства вины и страха перед своими родителями. Как девочка может прийти домой, потеряв золотую сережку, на которую мама потратила всю свою зарплату? И тогда чувство вины будет сильнее инстинкта самосохранения.
Личный пример
Еще одна причина, по которой дети совершают необдуманные поступки, – родительский пример. Как часто папы нарушают правила безопасности и впрыгивают в уходящий поезд, ходят по льду, ездят на машине, не пристегиваясь ремнем безопасности? Самая распространенная ошибка – это переход дороги на красный сигнал светофора. «Не представляю, что со мной сделают, если опоздаю», – говорит мама и перебегает вместе с ребенком дорогу на красный свет. Что усвоил ребенок? Что не опоздать важнее, чем соблюсти правила безопасного поведения на проезжей части.
Ты и твоя жизнь важнее и дороже всего на свете
Часто дети не только совершают рискованные поступки ради того, чтобы избежать родительского наказания, но и решают подобные вопросы радикально: не приходят домой. Распространенная причина, по которой пропадают дети, – это их страх перед родителями. Волонтеры очень часто находят ребят у одноклассников, а то и вовсе на улице ночью просто потому, что ребенок потерял дорогой телефон и побоялся идти домой. Это целиком и полностью ответственность родителя, который не донес до ребенка главное правило – ты и твоя жизнь важнее и дороже всего на свете.
Не стоит забывать и о таких возрастных особенностях, как умение продумывать последствия своих поступков. Дети дошкольного возраста в силу физиологических особенностей развития головного мозга не могут осознавать последствия своих действий. Об этой норме человеческого развития родителям всегда важно помнить, так как от этого часто зависит жизнь и здоровье ребенка.
Конечно, от всех опасностей ребенка не убережешь, а каждое его действие не проконтролируешь. Но сделать всё зависящее, чтобы малыш помнил, что он нужен дома любой – испугавшийся, потерявший дорогую вещь, сильно испачкавший вещи, можно. Главный способ донести это знание для ребенка – разговаривать с ним. Если вы подарили малышу дорогую вещь, мысленно попрощайтесь с ней: дети не всегда могут уследить за ее сохранностью. Проговорите с ребенком любого возраста, что вы дарите ему достаточно дорогой подарок, за которым нужно следить. Но если он потеряет подарок, катастрофы не произойдет: мир не разрушится, никто не умрет, солнце будет светить по-прежнему ярко, а мама и папа будут так же сильно любить своего ребенка, как и раньше.
Правила безопасности
Обязательно проговаривайте все правила безопасности с ребенком: как вести себя в толпе (если, например, в давке в метро у тебя выпала вещь из рюкзака под ноги людям), на льду (ни за что не ходить!), с огнем, на вокзалах и близ железнодорожных путей – места, где ребенок может подвергнуть свою жизнь риску, можно перечислять бесконечно. Необходимо обсуждать, что дороже всего человеческая жизнь. Пообещайте ребенку, что вы не будете ругать его за разбитый планшет или испачканную куртку (и выполните обещание!), чтобы он был уверен в том, что его жизнь и здоровье для вас (и для него) важнее всего.
Еще одна важная тема, которую нужно затронуть, – это спасение других людей или животных. Часто дети выбегают на дорогу вслед за собакой или бросаются спасать одноклассника, провалившегося под лед. Да, больно и тяжело, но ребенок должен помнить, что в этом случае самая лучшая и единственная возможная от него помощь – позвать взрослых. Рисковать своей жизнью ради жизней других хорошо лишь в кино – не нужно геройствовать и прыгать в горящее здание за кошечкой. Не забудьте рассказать ребенку о телефоне службы спасения 112, а также проследите, чтобы он на всякий случай выучил наизусть номера телефонов родителей и бабушек с дедушками.
Итак, дети часто совершают необдуманные и опасные для жизни поступки просто из-за страха перед своими же родителями, из чувства вины перед ними, а также в силу возрастных особенностей. Единственный способ помочь детям избежать подобных ситуаций – научить правильно действовать, донести знание о том, что жизнь – главная ценность, а лучшая помощь – это позвать взрослых. Диалог с ребенком поможет вам не только обезопасить его от страшных поступков, но и развить и сохранить доверие внутри вашей семьи.
Екатерина Сафонова
Свежие комментарии