15 правил, которые спасут жизнь вашему ребёнку

Мир, к сожалению, не безопасен. А родители не могут контролировать своего ребёнка каждую минуту его жизни. Именно поэтому важно разговаривать с сыном или дочкой и объяснять важные правила, которые они должны запоминать и использовать в нужной ситуации.

Обязательно донесите всё нижесказанное до своего ребёнка, чтобы он не попал в беду.

Если взрослый просит тебя о помощи — это тревожный знак

Донесите до чада, что взрослый человек, которому нужна помощь, обратится к другому взрослому, а не к ребёнку. Даже милая бабушка, которая просит отнести тяжёлую сумку до двери квартиры, может представлять опасность для ребёнка.

Что уж говорить, даже девушке не стоит отвечать на такую просьбу согласием — старушка может оказаться матерью или другой родственницей преступника, который сидит в доме и поджидает очередную жертву. Такие претенденты были на практике.

Пусть ребёнок смело отвечает на любые просьбы отказом и просит обратиться к кому-то постарше, желательно к взрослому мужчине. Жизнь и безопасность гораздо важнее чистой совести.

Если тебя преследуют — иди в людное место

Опасно заходить в подъезд или пытаться скрыться за гаражами или в любых безлюдных местах. Нужно сразу выбегать на оживлённую улицу, заходить в магазины. В крайнем случае можно попросить помощи у взрослого человека.

Если угрожают тебе или твоим родителям расправой — нельзя молчать

Любые угрозы, шантаж, издевательства и прочее должны вовремя доноситься до родителей. Они взрослые люди и смогут с этим справиться, обратиться куда надо и предотвратить трагедию, если есть вероятность таковой.

Мама или папа никогда не попросят чужого человека, чтобы он отвёл тебя к ним

Такой шоковой терапией любят пользоваться педофилы и маньяки. Они подбегают к ребёнку и говорят что-то вроде: "Твоя мама попала в больницу, она сказала, чтобы я срочно тебя к ней отвёл, идём со мной!"

Расскажите сыну или дочери, что вы никогда не попросите о подобном постороннего человека. Если ребёнка насильно тащат за руку — пусть кричит, вырывается, падает на землю и привлекает к себе внимание.

Придумайте пароль, который будете знать только вы с ребёнком — как раз для таких случаев. Пусть чадо спросит у подошедшего человека пароль. Если он не сможет его назвать, значит, это преступник.

Внешность обманчива

Если спросить у ребёнка, как он представляет себе злодея, то малыш обязательно опишет его, как грубого, хмурого, грязного человека. Обязательно с чёрной маской на лице и хитрой ухмылкой.

Но в жизни всё иначе. Расскажите маленькому человечку, что преступники не всегда выглядят отталкивающе. Чаще всего они производят довольно приятное впечатление, могут улыбаться, выглядеть красиво и даже угостить конфеткой. Но доверять такому человеку всё равно нельзя, ведь неизвестно, что у него на уме.

Не надо стесняться, когда чувствуешь опасность

Ребёнок может постесняться позвать на помощь или иным образом привлечь к себе внимание. Но объясните ему, что когда речь заходит о безопасности, здоровье и жизни — лучше заставить окружающих посмотреть на тебя, и это будет зря, чем промолчать и попасть в беду.

Не заходи в подъезд, лифт и другое закрытое место вместе с незнакомым человеком, особенно мужчиной

Ребёнку может показаться, что это не вежливо — не зайти с дяденькой в лифт. Он же может смутиться и обидеться, что ему не доверяют. Расскажите дочери или сыну, что собственная безопасность должна быть важнее мыслей постороннего человека.

Открывать дверь нельзя никому

Даже если в глазок сын или дочь видит другого ребёнка. Сбоку может стоять преступник, который заставил сверстника вашего чада постучаться в дверь и даже предложил ему за это деньги или подарки.

Пусть уяснит чёткое правило — родители открывают дверь только своим ключом либо перед тем, как постучаться, звонят по телефону и предупреждают. Если ребёнок в доме один и слышит звонок в домофон или стук в дверь — он должен притвориться, что его дома нет вообще.

До некоторых частей тела никому нельзя дотрагиваться

Расскажите, что есть на теле человека такие зоны, до которых может дотрагиваться только он сам. В некоторых случаях это может сделать мама или врач. Но если под трусы залезает рука совершенно чужого человека — ребёнок должен оказать сопротивление. Даже если этот человек убеждает, что ничего плохого в его действиях нет.

Если тебе что-то не нравится — не терпи

Это касается любой сферы жизни. Нельзя терпеть, когда над тобой насмехаются, когда тебе не нравится поведение твоего друга, когда ты чувствуешь себя некомфортно в какой-то обстановке.

Чтобы ребёнок научился защищать своё личное пространство, начните уважать это пространство сами. Стучитесь перед тем, как зайти к ребёнку в комнату. Спрашивайте, можете ли вы его обнять или поцеловать. Не заставляйте сына или дочь целоваться с родственниками, если он или она этого не хочет. Пресекайте, когда родня щипает и тискает ребёнка, а ему это явно не нравится.

Ребёнок, зная, что у него есть личное пространство, будет намного увереннее чувствовать себя в окружении людей и сможет в случае чего за себя постоять.

Родители всегда помогут

Но если уж пообещали помогать, то выполняйте сказанное. Есть родители, которые обещают помощь, но вместо неё вываливают на доверчивого ребёнка гору претензий, упрёков и криков. Не надо так. В будущем сын или дочь вряд ли вам откроют свою душу, что может привести к печальным последствиям.

Не бойся отказать чужому человеку

Перед чужими людьми на детей часто накатывает остолбенение. Ребёнок испытывает смешанное чувство, что-то между страхом, уважением и боязнью показаться невоспитанным.

Внушите ребёнку, что если он не хочет что-то делать, он имеет полное право сказать "нет" и не менять своего решения. Любой взрослый отнесётся с понимаем к отказу и не станет настаивать.

Не принимать еду и напитки из рук незнакомцев

Угощения из рук посторонних людей должны восприниматься ребёнком с настороженностью. Расскажите, что человек может оказаться преступником, который подмешает в твой напиток снотворное или засунет в конфетку какой-нибудь острый предмет, чтобы тебе навредить.

Ни в коем случае нельзя садиться в чужие машины

Как только ты это сделал — тебе уже никто не сможет помочь. В запертой машине ты ничего не сможешь сделать, чтобы выбраться, и увести тебя могут очень-очень далеко.

Выучи или запиши все номера служб спасения

Самый главный номер — это номер одного из родителей. Именно по нему нужно звонить, что бы ни случилось. Но если вдруг чадо не сможет дозвониться до мамы или папы, ему придётся самому вызвать полицию, пожарных, службу газа и т.д.

Подробно расскажите, в каких ситуациях нужно звонить в ту или иную службу. Можно дать только один номер — 112 — по которому можно звонить всегда, когда что-то случается, а оператор уже определит вызов в нужную службу.

Запишите ребёнку на листочке номера, домашний адрес и что говорить в той или иной ситуации. Так ему будет спокойнее. На крайний случай он может обратиться к соседям.

Что ещё вы можете добавить к нашему списку? Что ещё родителям следует рассказать детям? Напишите в комментариях!