Молчуны и болтуны: что это за дети и как им помочь

По речи можно определить уровень общего интеллектуального и эмоционального развития малыша. Некоторые дети в 18 месяцев произносят свои первые слова и постепенно начинают болтать без устали, в то время как другие отвечают только по делу в два с половиной года. Для родителей важно знать, есть ли проблемы у маленького молчуна или болтуна и как ему помочь.

Разные темпераменты детей

Каждый ребенок рождается с собственным подходом к миру, который также называется темпераментом. Подход малыша к новым ситуациям и незнакомым людям — одна из важных характеристик темперамента.

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Некоторые дети чувствуют себя более комфортно в новых ситуациях и буквально «запрыгивают» в них, болтая обо всем на свете даже с незнакомыми людьми. Другие малыши более осторожны и нуждаются в поддержке родителей, чтобы чувствовать себя в безопасности в незнакомых ситуациях. Они чаще молчат, чем говорят то, что думают.

Темперамент — это не то, что выбирает ребенок, и не то, что создают его родители. Не существует «правильного» или «неправильного», «худшего» или «лучшего» темперамента. Это важный фактор в развитии детей, поскольку он формирует их реакцию на окружающий мир.

Иногда кажется, что некоторые дети сразу после рождения машут всем вокруг ручкой и открыто улыбаются. Они же впоследствии любят играть с большой компанией, болтают с каждым новым знакомым и чувствуют себя счастливыми от любых социальных взаимодействий. Более тихие дети колеблются в отношении незнакомых людей, любят играть сами по себе и болтают только с теми, кого хорошо знают.

Малыши обычно не в восторге от любых перемен. Однако некоторые из них более гибкие в своей рутине и проще переходят от одного вида деятельности к другому. Молчаливые дети часто предпочитают, чтобы все вокруг оставалось прежним, поэтому нуждаются в поддержке, прежде чем будут готовы к новому.

Чего ожидать от детей

От рождения до 18 месяцев

Практически с самого рождения малыш начинает внимательно слушать и стараться понимать все звуки вокруг него. В течение первого года дети пытаются копировать слова и болтать так, будто ведут настоящий разговор. К своему первому дню рождения ребенок, вероятно, начнет осмысленно использовать одно или два слова. Он будет учиться говорить родителям о том, что ему нужно.

В 18 месяцев малыш может говорить всего несколько слов — от 5 до 20 — и понимать от 50 до 100. Дети к этому возрасту уже следуют указаниям, даже если они предполагают два отдельных действия, например взять игрушку и убрать в ящик.

Беспокоиться стоит, если ребенок не говорит никаких слов к 12 месяцам, включая «мама», не реагирует на свое имя или не может указывать на вещи, которые ему нужны.

От 18 до 36 месяцев

С 18 месяцев ребенок понимает простые вопросы и команды. Постепенно его словарный запас будет увеличиваться, причем сначала он будет запоминать существительные. Ко второму дню рождения ребенок начинает объединять простые предложения из двух ― четырех слов. В этом возрасте дети могут использовать около 100 слов и понимать несколько сотен.

В возрасте от двух до трех лет большинство детей понимают от 200 до 300 слов и запоминают до 10 новых каждый день. Они стараются поговорить о событиях, которые произошли в прошлом, а также экспериментировать с уровнями звука — некоторое время ребенок может кричать или шептать.

К трем годам малыш станет более приятным собеседником, ведь будет знать до 900 слов и регулярно использовать около 300. Дети могут вести разговор и даже корректировать свой тон и словарный запас в соответствии с человеком, с которым разговаривают. Другие взрослые, включая незнакомцев, наконец-то смогут понимать почти все, что говорит трехлетний ребенок.

Заикание в этом возрасте не обязательно сигнализирует о серьезной проблеме. Это нормальная фаза, особенно когда мышление и языковые навыки ребенка развиваются так быстро. Но если заикание продолжается более шести месяцев или оно достаточно серьезное, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Почему люди заикаются cuprum.site

После трех лет

По мере роста ребенка он станет больше похож либо на болтуна, либо на застенчивого молчуна. Болтушки будут бесконечно рассказывать о том, что сегодня произошло в детском саду, что любит есть на обед их лучший друг или как сильно им нравится гулять на улице. Молчуны будут внимательно рассматривать мир вокруг и запоминать все, что кажется им интересным.

Родители могут помочь своему ребенку с языковыми навыками в любом возрасте.

Главное, что нужно делать:

Разговаривать. Исследования показывают , что родители, которые разговаривают со своим ребенком, играют решающую роль в его развитии. Не обязательно болтать с ним без перерыва. Можно описывать свои действия, рассказывать о предметах и задавать вопросы.

Исследования показывают Читать. Чтение с ребенком — отличный способ познакомить его с новой лексикой, построением предложений и созданием истории. Ребенка нужно просить называть или показывать предметы на картинках.

Слушать. Когда ребенок разговаривает, важно быть хорошим слушателем — смотреть на него и быть отзывчивым. Дети с большей вероятностью будут болтать, когда знают, что родителей интересует то, о чем они говорят.

Как понять, что ребенок — молчун

Есть много детей, которые стесняются окружающих и чаще молчат. Будучи младенцами, они не любят, когда их держат незнакомые люди. Как малыши, они остаются в стороне и наблюдают за тем, что делают другие, пока не почувствуют себя достаточно комфортно, чтобы присоединиться. Застенчивый ребенок может испытывать трудности с любыми переменами.

Даже некоторые из взрослых людей могут чувствовать себя некомфортно в окружении незнакомцев и новой среды, хотя чаще всего быстро адаптируются. Но некоторым их беспокойство мешает нормальному общению, что называется селективным мутизмом.

Это расстройство чаще встречается у детей — особенно в возрасте до пяти лет. Такие малыши не могут ничего сказать в неудобных для них ситуациях. В самых тяжелых случаях это даже не вопрос выбора — их тело физически отключается, что мешает общаться на любом уровне.

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Признаки селективного мутизма у детей:

избегает зрительного контакта;

разговаривает только с близкими родственниками;

играет с очень небольшим количеством друзей;

не говорит в ситуациях, которые вызывают беспокойство;

прячется за родителей или поддерживает дистанцию, когда приходят гости;

общается через родителей на публике;

не здоровается с соседями, дальними родственниками и незнакомцами.

Признаки ребенка-болтуна

Дети делают огромный скачок от возможности говорить простые предложения к полноценным разговорам с родителями по мере того, как они становятся старше и достигают трех или четырех лет. Этот этап может быть не только захватывающим, но и очень сложным для родителей. Чрезмерно разговорчивого ребенка сложно перепутать с молчуном.

Родителям ребенка-болтуна не придется беспокоиться о том, что он думает или чувствует, поскольку малыш с готовностью все расскажет. Это одна из причин, почему в доме редко можно насладиться тишиной. Болтуны задают бесконечное количество вопросов, некоторые из которых могут быть странными и неуместными.

Чрезмерно разговорчивым детям трудно вести диалог — они часто перебивают собеседника и отвечают на короткий вопрос длинной историей. При этом такие малыши настолько поглощены собственным мнением, что едва ли слушают собеседника или пытаются понять, что он сказал. Кроме того, у болтунов совершенно несвязные размышления: поезд мысли может везти их в том направлении, которое значительно отличается от начала разговора.

Как стимулировать развитие речи ребенка

Между развитием мелкой моторики и развитием речи малышей есть связь, о которой не все могут знать. Ученые в последнее время уделяют много внимания влиянию крупной моторики на речевые функции.

Для развития речи также необходимо развитие слуха: внимание к тону, громкости и скорости звучания, сравнение звуков. Помочь малышу с этими навыками могут музыкальные инструменты и мелодии. Лучше выбирать инструменты, которые издают негромкие, но приятные звуки — треугольник, колокольчик, дудочку, трещотку, бубен или свисток.

Однако главный способ развития речевых навыков — направленная речь.

Говорящие игрушки, образовательные мультики или ролики на YouTube не помогут ребенку, поскольку он учится правильно разговаривать, только когда с ним разговаривают живые люди.

Чем больше родители говорят со своим малышом с самого рождения, тем больше они стимулируют его вступать с ними в языковой контакт. Сначала малыш будет общаться жестами, потом — с помощью слогов и подражания звукам, после чего выучит слова.