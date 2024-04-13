5 фактов о развитии речи. Правда и мифы

АиФ Здоровье №18. Желание учиться передается по наследству 30/04/2015

1. Сюсюкать с малышами нельзя, считают многие родители

Зачастую в разговоре с маленькими детьми взрослые как бы повторяют манеру речи последних и вторят их лепету. Порой это происходит неосознанно. В то же время есть мамы и папы, которые категорически отвергают такой стиль. И не устают утверждать: «Я со своим малышом сюсюкаться не собираюсь». Кто же прав?

Ученые считают, что детям ближе и понятнее именно «малышовая речь». Замедленный темп, уменьшительно-ласкательные суффиксы, повторы, рифмованные фразы – все это делает предложения более понятными для детей. Такая речь помогает ребенку лучше «зафиксировать» значение того или иного слова или понять смысл фразы. Так что, если вы при кормлении малыша, например, говорите: «Зайка кушает, ам-ам, мальчик кушает ням-ням…» – продолжайте в том же духе!

2. Телеграфная речь учит говорить

Телеграфная речь – это отрывистые фразы, в которых сжата вся суть вашего послания: «Идем», «Ешь», «Пора спать». Некоторые родители уверены, что с 2–3‑летними детьми лучше общаться именно так, не нагружая речь лишними оборотами.

Однако, по словам специалистов, телеграфная речь лишает детей возможности узнавать и запоминать новые слова, обедняет их словарный запас.

3. Хорошо пополняют словарный запас малышей обучающие программы

Вы покупаете своим детям специальные CD и обучающие программы, которые призваны расширять словарный запас и обогащать речь вашего малыша? На самом деле на сегодняшний день нет никаких исследований на тему, улучшают ли такие электронные «помощники» языковые навыки ребенка. Зато точно доказано, что дети с интересом следят за процессом, происходящим на мониторе, но плохо запоминают слова, которые слышат с экрана. Лучше всего дети учатся языку в процессе игры с родителями. Так что почаще играйте с ребенком в разные игры.

ИНТЕРЕСНО Принято считать, что вторые и третьи дети в семье говорят хуже, чем первенцы. А обучение двум языкам одновременно грозит задержкой речевого развития. И то и другое – мифы!

4. Соска ухудшает дикцию

Противники соски уверяют, что ее длительное использование формирует неправильный прикус, который влияет на произношение. Приверженцы говорят, что нет никаких различий в произношении у детей, долго сосавших пустышку, и малышей, сказавшим соске «нет».

Решать, давать ребенку пустышку или нет, вам, но специалисты все же советуют как можно раньше вынуть ее изо рта вашего крохи.

5. Мальчики начинают говорить позже, чем девочки

Большинство мальчиков произносят первые слова позже девочек. Но это вовсе не означает, что мальчики отстают в развитии. С другой стороны, есть безусловный факт, что у мальчиков в 3 раза чаще встречаются дефекты речи.

Это нужно учитывать при развитии языковых способностей мальчишек.