4 вещи, которые тормозят развитие мозга ребенка

Психофизиолог объясняет, как родители могут на ранних стадиях повлиять на интеллектуальное развитие ребенка.

У каждого ребенка индивидуальный путь взросления с малых лет, но все же не стоит преуменьшать значения общих правил развития. Особенно пристальное внимание необходимо уделять ребенка в первые годы жизни, так как именно в этот период мозг развивается особенно интенсивно. Как распознать SOS-сигналы о том, что что-то идет не так, и предотвратить негативные сценарии развития мозга у ребенка, подробно рассказала Виктория Ефимова – психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена.

Виктория Ефимова, психофизиолог, доктор психологических наук

Нарушения в работе мозга ребенка – эта фраза выглядит пугающе для любого родителя. Возможно, именно поэтому многие мамы и папы не торопятся отправится со своим малышом на аппаратную диагностику работы мозга. Зачем что-то искать, если все хорошо? На первом году жизни к неврологу регулярно приходят только в том случае, если нарушения в работе мозга ребенка очень сильно выражены. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию с другой точки зрения.

Мозг ребенка – это незаконченный проект. Чем больше наука узнает о развитии мозга, тем больше отодвигаются во времени сроки окончательного функционального созревания нервной системы. Сейчас считается, что мозг продолжает активно развиваться как минимум до 30 лет, а то и всю жизнь. Но чем младше ребенок, тем интенсивнее происходит этот процесс.

Природа подготовилась к тому, что во время внутриутробного периода развития и во время родов мозг ребенка может повреждаться под воздействием вредоносных факторов. Гипоксия и различные инфекции могут стать причиной того, что клетки мозга погибают или замедляется развитие внутренних связей в мозге. Но чаще всего это не приговор, так как у мозга есть огромные возможности для восстановления.

Особенности мозга у детей

У новорожденного в мозге гораздо больше нервных клеток и неактивных связей между ними, чем у ребенка, например, 5-6 лет. Это стратегический запас, который будет использован в том случае, если мозг получил повреждения на ранних этапах развития. На втором году жизни мозг сам избавляется от лишних клеток и тех связей, которые не востребованы. Эти процессы называются «апоптоз» (самоуничтожение нервных клеток) и «синаптический прунинг» (обрезка ненужных связей между нервными клетками).

А как мозг понимает, какие связи нужные, а какие ненужные? Вот тут начинается самое интересное: то, на что могут влиять родители. Мозг – это очень эффективный орган, он сохраняет только те связи, которые используются. Когда малыш осваивает те или иные навыки, то определенные внутренние связи в его мозге начинают использоваться и укрепляться. Это можно сравнить с ситуацией, когда тропинка в лесу превращается в дорогу, когда по ней часто ходят или зарастает травой, если не используется.

Как заметить, что в развитии мозга пошло что-то не так и он не использует какие-то необходимые связи? Вот тут нам нужны нормы раннего развития: как малыш сосет, когда он научился держать голову, переворачиваться, ползать, садиться, вставать, ходить, говорить. У детей постарше важно обращать внимание на развитие речи, двигательных навыков и навыков самообслуживания: горшок, самостоятельная еда, одевание.

Если у ребенка происходит задержка в развитии тех или иных навыков – это сигнал SOS, который нам посылает мозг ребенка: что-то пошло не так. Конечно, можно отмахнуться от этого сигнала и говорить о том, что ребенок никому ничего не должен и каждый развивается в своем темпе. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. Взрослые могут помочь развитию мозга ребенка, если как можно раньше заметят эти сигналы SOS и помогут слабым звеньям нервной системы развиваться оптимальным путем.

Как определить, что у ребенка задержка в развитии мозга?

Нетрудно заметить, что некоторыми навыками дети овладевают как будто сами по себе. Существуют так называемые сензитивные (чувствительные) периоды, когда ребенок легко осваивает определенные виды деятельности. Этот процесс обусловлен биологически, но если взрослые не создают в эти периоды условия для необходимой активности ребенка, это может препятствовать развитию мозга, усугубляя проблемы в развитии.

Примеры условий, неблагоприятных для развития мозга:

Младенец весь день лежит в кроватке, его никогда не выкладывают на пол, где он мог бы исследовать пространство Ребенка кормят под мультики детским питанием, хотя по возрасту он должен есть сам вилкой твердую пищу Ребенка возят в коляске, хотя он уже может самостоятельно ходить Ребенок взаимодействует с гаджетами больше, чем с людьми

Развитие мозга ребенка происходит под воздействием двух сил: биологических факторов и социальных. Очень важно понимать, что мозг любого ребенка может развиваться, но иногда нужна аппаратная неврологическая диагностика и помощь специалистов, чтобы разработать максимально эффективный план помощи.

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