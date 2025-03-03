РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федосья Кучкина
    Не совсем согласна исходя из личного опыта. Иногда ребенку надо указать его место в достаточно "жесткой" форме, речь ...«Не плачь!»: как ...
  • зуфар юсупов
    Аххх, оххх.. Еенентьь.... ббб!!!! Как сказал бы наш Владимир, наш Винокур!!!!!!БлокнотРУ. Мая тв...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Все правильно, все началось с этих жидов реформаторов, разрушена страна, разрушено все, что было создано и все разгра...Почему у современ...

Как укрепить иммунитет ребенка? Объясняет педиатр

1 марта отмечается День иммунитета.

Редактор, мама двух девочек
болезнь, температура
Источник: Unsplash

Почему дети болеют чаще взрослых? Как работают врожденный и приобретенный иммунитет? И что на самом деле помогает укрепить защитные силы организма? На эти и другие вопросы Детям Mail ответила врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова.

В первые годы жизни иммунитет ребенка значительно отличается от иммунитета взрослого. Сразу после рождения он еще несовершенен и представлен в основном врожденным иммунитетом и антителами, которые передала ему мама в последнем триместре беременности.

Сразу после рождения детский организм начинает активно знакомиться с окружающими его вирусами и бактериями. При этом механизмы защиты только начинают развиваться. Именно поэтому дети первых лет жизни наиболее уязвимы для различных инфекций.

Как формируется иммунитет ребенка: от маминой защиты к самостоятельной борьбе с инфекциями

Иммунитет бывает врожденным и приобретенным.

Врожденный (неспецифический, или естественный) иммунитет — это первая линия защиты, которая формируется внутриутробно.

Он обеспечивает немедленное реагирование на чужеродных возбудителей и работает независимо от того, с каким возбудителем сталкивается организм.

У врожденного иммунитета нет памяти о предыдущем опыте взаимодействия с бактериями или вирусами. Он не может обеспечить постоянную защиту от инфекции. Врожденный иммунитет представлен защитными клетками кожных покровов, слизистых оболочек, а также антителами и системой комплемента, которые работают в жидких средах организма (в крови, лимфе, слюне и т. д.).

Приобретенный (специфический) иммунитет формируется в течение всей жизни человека при контакте с различными инфекциями или после вакцинации. Организм «запоминает» возбудителей и при повторном столкновении с ними реагирует быстрее и эффективнее.

После рождения ребенок получает часть защитных антител от матери через плаценту, а затем с грудным молоком. Однако его собственная иммунная система начинает активно развиваться только после рождения и окончательно формируется к подростковому возрасту.

Почему дети болеют чаще, чем взрослые?

ОРВИ, иммунитет и витамины: 10 вопросов о часто болеющих детях
Источник: Legion-Media

Дети болеют чаще, потому что их иммунитет еще недостаточно опытный — он еще не сталкивался со многими инфекциями. У взрослых иммунная система уже «запомнила» большинство болезней (в том числе после вакцинации) и значительно быстрее с ними справляется, порой даже незаметно.

Помимо этого, дети чаще и больше контактируют друг с другом, чем взрослые, что облегчает передачу вирусов. У детей более тонкие слизистые оболочки и проницаемые сосуды, поэтому вирусам и бактериям легче проникнуть в организм.

Также возможно влияние отсутствия сбалансированного питания и, как следствие, дефицит необходимых макро- и микронутриентов для формирования полноценного иммунитета.

Как защитить ребенка от болезней: 8 шагов к сильному иммунитету

Чтобы снизить частоту заболеваний и помочь организму справляться с инфекциями, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Полноценное сбалансированное питание с обязательным включением в рацион фруктов и овощей.

  2. По возможности грудное вскармливание — грудное молоко содержит антитела матери, которые защищают ребенка от инфекций, а также полезные пребиотики, способствующие формированию здоровой микрофлоры кишечника — важного элемента иммунной системы. Дети, получавшие грудное молоко, реже болеют респираторными и кишечными инфекциями. Грудное вскармливание является важной основой защиты ребенка в первые месяцы жизни.

  3. Прогулки и закаливание (температура воздуха в помещении не более +20°С, частые проветривания, контрастный душ, хождение босиком) повышают устойчивость к простудным заболеваниям.

  4. Соблюдение режима сна и отдыха не менее 10-12 часов в сутки для детей младшего возраста, не менее 8-9 часов для школьников.

  5. Регулярная физическая активность.

  6. Соблюдение гигиены: обучите ребенка регулярно мыть руки и следить за личной гигиеной, чтобы избежать инфекций.

  7. Вакцинация — важно соблюдать график прививок, чтобы защитить ребенка от серьезных заболеваний и их осложнений.

  8. Снизить стресс — необходимо создать для ребенка спокойную и комфортную обстановку, избегать чрезмерных стрессов и перенапряжений.

Какие прививки особенно важны для укрепления детского иммунитета?

Почему бессмысленно сдавать анализы перед прививкой
Источник: Freepik.com

Важными считаются прививки, которые защищают от опасных для жизни заболеваний, особенно у детей грудного возраста. Обычно это вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, такие как прививки от туберкулеза, гепатита B, пневмококка, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи, гриппа.

Они защищают не только самого ребенка, но и общество в целом, помогая создавать коллективный иммунитет. Также рекомендуются вакцины сверх Национального календаря профилактических прививок: от менингококка, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гепатита А, клещевого энцефалита.

Прививки помогают сформировать стойкий иммунитет к опасным инфекциям, предотвращают их распространение и развитие осложнений от заболеваний. Соблюдение графика вакцинации — важный шаг в укреплении детского здоровья.

Нужно ли давать ребенку иммуномодуляторы или витамины для профилактики?

Применение иммуномодуляторов для профилактики различных заболеваний у здоровых детей в большинстве случаев не рекомендуется.

На сегодняшний день нет достаточных доказательств эффективности большинства иммуномодуляторов в укреплении иммунитета у детей. В ряде случаев, например, при хронических заболеваниях или подтвержденных иммунодефицитах, использование иммуномодуляторов может быть оправданно, но такие препараты должны назначаться только врачом, исходя из конкретных показаний и данных обследований. 

Доказательства эффективности препаратов, таких как интерфероны, эхинацея, противовирусные иммуномодуляторы, в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций в значительной степени ограничены, и в ряде случаев они могут иметь серьезные побочные эффекты.

Витамины, особенно витамин D, C и витамины группы B, играют важную роль в поддержании нормальной работы иммунной системы. Однако важно понимать, что для здорового ребенка в условиях сбалансированного питания с включением в рацион овощей и фруктов, добавки витаминов, как правило, не требуются, если нет явных признаков их дефицита.

Иммунитет ребенка — это сложная и динамично развивающаяся система. Чтобы поддерживать и укреплять его, важно соблюдать принципы здорового образа жизни: сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и своевременная вакцинация.

Важно помнить, что иммуномодуляторы и витамины не должны заменять естественные методы укрепления иммунной системы и назначаться врачом строго по показаниям. Главное — не искать «чудо-средства», а создать условия, в которых организм ребенка сам сможет стать сильнее!

Ссылка на первоисточник
здоровье детей
наверх