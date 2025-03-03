Как укрепить иммунитет ребенка? Объясняет педиатр

Почему дети болеют чаще взрослых? Как работают врожденный и приобретенный иммунитет? И что на самом деле помогает укрепить защитные силы организма? На эти и другие вопросы Детям Mail ответила врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова.
В первые годы жизни иммунитет ребенка значительно отличается от иммунитета взрослого. Сразу после рождения он еще несовершенен и представлен в основном врожденным иммунитетом и антителами, которые передала ему мама в последнем триместре беременности.
Как формируется иммунитет ребенка: от маминой защиты к самостоятельной борьбе с инфекциями
Иммунитет бывает врожденным и приобретенным.
Врожденный (неспецифический, или естественный) иммунитет — это первая линия защиты, которая формируется внутриутробно.
Он обеспечивает немедленное реагирование на чужеродных возбудителей и работает независимо от того, с каким возбудителем сталкивается организм.
У врожденного иммунитета нет памяти о предыдущем опыте взаимодействия с бактериями или вирусами. Он не может обеспечить постоянную защиту от инфекции. Врожденный иммунитет представлен защитными клетками кожных покровов, слизистых оболочек, а также антителами и системой комплемента, которые работают в жидких средах организма (в крови, лимфе, слюне и т. д.).
Приобретенный (специфический) иммунитет формируется в течение всей жизни человека при контакте с различными инфекциями или после вакцинации. Организм «запоминает» возбудителей и при повторном столкновении с ними реагирует быстрее и эффективнее.
После рождения ребенок получает часть защитных антител от матери через плаценту, а затем с грудным молоком. Однако его собственная иммунная система начинает активно развиваться только после рождения и окончательно формируется к подростковому возрасту.
Почему дети болеют чаще, чем взрослые?
Дети болеют чаще, потому что их иммунитет еще недостаточно опытный — он еще не сталкивался со многими инфекциями. У взрослых иммунная система уже «запомнила» большинство болезней (в том числе после вакцинации) и значительно быстрее с ними справляется, порой даже незаметно.
Помимо этого, дети чаще и больше контактируют друг с другом, чем взрослые, что облегчает передачу вирусов. У детей более тонкие слизистые оболочки и проницаемые сосуды, поэтому вирусам и бактериям легче проникнуть в организм.
Также возможно влияние отсутствия сбалансированного питания и, как следствие, дефицит необходимых макро- и микронутриентов для формирования полноценного иммунитета.
Как защитить ребенка от болезней: 8 шагов к сильному иммунитету
Чтобы снизить частоту заболеваний и помочь организму справляться с инфекциями, важно соблюдать несколько простых правил:
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Полноценное сбалансированное питание с обязательным включением в рацион фруктов и овощей.
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По возможности грудное вскармливание — грудное молоко содержит антитела матери, которые защищают ребенка от инфекций, а также полезные пребиотики, способствующие формированию здоровой микрофлоры кишечника — важного элемента иммунной системы. Дети, получавшие грудное молоко, реже болеют респираторными и кишечными инфекциями. Грудное вскармливание является важной основой защиты ребенка в первые месяцы жизни.
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Прогулки и закаливание (температура воздуха в помещении не более +20°С, частые проветривания, контрастный душ, хождение босиком) повышают устойчивость к простудным заболеваниям.
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Соблюдение режима сна и отдыха не менее 10-12 часов в сутки для детей младшего возраста, не менее 8-9 часов для школьников.
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Регулярная физическая активность.
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Соблюдение гигиены: обучите ребенка регулярно мыть руки и следить за личной гигиеной, чтобы избежать инфекций.
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Вакцинация — важно соблюдать график прививок, чтобы защитить ребенка от серьезных заболеваний и их осложнений.
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Снизить стресс — необходимо создать для ребенка спокойную и комфортную обстановку, избегать чрезмерных стрессов и перенапряжений.
Какие прививки особенно важны для укрепления детского иммунитета?
Важными считаются прививки, которые защищают от опасных для жизни заболеваний, особенно у детей грудного возраста. Обычно это вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, такие как прививки от туберкулеза, гепатита B, пневмококка, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи, гриппа.
Они защищают не только самого ребенка, но и общество в целом, помогая создавать коллективный иммунитет. Также рекомендуются вакцины сверх Национального календаря профилактических прививок: от менингококка, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гепатита А, клещевого энцефалита.
Прививки помогают сформировать стойкий иммунитет к опасным инфекциям, предотвращают их распространение и развитие осложнений от заболеваний. Соблюдение графика вакцинации — важный шаг в укреплении детского здоровья.
Нужно ли давать ребенку иммуномодуляторы или витамины для профилактики?
Применение иммуномодуляторов для профилактики различных заболеваний у здоровых детей в большинстве случаев не рекомендуется.
На сегодняшний день нет достаточных доказательств эффективности большинства иммуномодуляторов в укреплении иммунитета у детей. В ряде случаев, например, при хронических заболеваниях или подтвержденных иммунодефицитах, использование иммуномодуляторов может быть оправданно, но такие препараты должны назначаться только врачом, исходя из конкретных показаний и данных обследований.
Витамины, особенно витамин D, C и витамины группы B, играют важную роль в поддержании нормальной работы иммунной системы. Однако важно понимать, что для здорового ребенка в условиях сбалансированного питания с включением в рацион овощей и фруктов, добавки витаминов, как правило, не требуются, если нет явных признаков их дефицита.
Иммунитет ребенка — это сложная и динамично развивающаяся система. Чтобы поддерживать и укреплять его, важно соблюдать принципы здорового образа жизни: сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и своевременная вакцинация.
Важно помнить, что иммуномодуляторы и витамины не должны заменять естественные методы укрепления иммунной системы и назначаться врачом строго по показаниям. Главное — не искать «чудо-средства», а создать условия, в которых организм ребенка сам сможет стать сильнее!
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