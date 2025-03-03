Как укрепить иммунитет ребенка? Объясняет педиатр

Дети болеют чаще, потому что их иммунитет еще недостаточно опытный — он еще не сталкивался со многими инфекциями. У взрослых иммунная система уже «запомнила» большинство болезней (в том числе после вакцинации) и значительно быстрее с ними справляется, порой даже незаметно.