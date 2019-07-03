От чего на самом деле нужно защищать детей. Шесть реальных угроз

Угроза №1. Преступление против половой неприкосновенности

В прошлом году в Свердловской области зарегистрировали 855 преступлений против половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей, говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.

При этом в 2017 году количество таких преступлений составило 688, а еще годом ранее — 463.

С каждым годом увеличивается число преступлений, когда педофилы сначала знакомятся с жертвой в соцсетях.

Чтобы обезопасить от них своего ребенка, нужно соблюдать шесть правил:

Установите с ребенком доверительное, откровенное общение. Контролируйте его в социальных сетях: следите за его поведением и интересами, читайте переписку. Научите безопасно пользоваться интернетом. Объясните, что ему ни в коем случае нельзя публиковать в сети личную информацию о себе и своей семье. Четко обозначьте для него систему «свой — чужой». Ограничьте его доступ к сайтам для взрослых и социальным сетям.

Угроза № 2. Буллинг

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова недавно озвучила печальную статистику: каждый третий несовершеннолетний сталкивается с организованной травлей со стороны сверстников, но лишь каждый десятый родитель об этом знает.

Чтобы вовремя узнать о проблеме и помочь, специалисты рекомендуют родителям:

внимательно следить за поведением своего ребенка;

чаще интересоваться его делами и переживаниями;

объяснить, что ни в коем случае нельзя отвечать на агрессию агрессией;

лучшая профилактика — здоровые отношения в семье.

Угроза № 3. Исчезновение

За прошлый год в Следственный комитет поступило более 21 тыс. заявлений о пропаже несовершеннолетних. Свердловская область — в лидерах федерального антирейтинга. Реальная цифра исчезновений детей в год, по подсчетам волонтерских организаций, вдвое выше.

Если с вами случилось такое несчастье, эксперты рекомендуют:

позвонить ребенку и всем его друзьям, проверить соцсети;

если в течение часа он не нашелся — звонить в полицию, обращаться к волонтерам, родственникам, друзьям, распространить информацию в соцсетях;

позвонить в бюро регистрации несчастных случаев, обзвонить больницы;

запросить у сотового оператора распечатку последних звонков с мобильного телефона пропавшего;

расклеить ориентировки с фотографией на улицах.

Угроза № 4. Истязания

За 2018 год, по данным регионального детского омбудсмена, зафиксировано 70 случаев истязаний детей, тогда как двумя годами ранее — всего 42. Бывает так, что жертвами становятся воспитанники детских садов, которые страдают от садистов-воспитателей.

Что делать в таких случаях:

инициируйте установку камер видеонаблюдения в детсаду;

расспросите ребенка об отношении воспитателя к нему;

если заметили телесные повреждения, зафиксируйте их в травмпункте и обратитесь за судебно-медицинской экспертизой;

поговорите на эту тему с другими родителями из вашей группы;

обратитесь к администрации детского сада;

когда соберете документы, обращайтесь в правоохранительные органы.

Угроза № 5. Интернет

Только за последний год несовершеннолетние атаковали свои школы в Перми, Керчи и Архангельске. Как правило, подростки решаются на такое, попав под влияние опасных групп в соцсетях.

Специалисты считают, что уберечь подростков может правильная информационная безопасность:

разграничьте права учетных записей на домашнем компьютере;

регистрируйте аккаунты ребенка в соцсетях на свой номер телефона;

запретите доступ к определенным ресурсам с помощью системного файла hosts;

установите программы родительского контроля;

обратите внимание на платные сервисы контентной фильтрации;

проверяйте историю браузера.

Угроза № 6. Несчастный случай

Дети часто получают травмы или гибнут по неосторожности или в результате несчастных случаев. Регулярно, особенно летом, встречаются сообщения о том, что несовершеннолетние падают из окон, тонут или травмируются на улице.

Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют: