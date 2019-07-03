РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

От чего на самом деле нужно защищать детей. Шесть реальных угроз

 
От чего на самом деле нужно защищать детей. Шесть реальных угроз
Фото: архив 66.RU
Опасность для несовершеннолетних может исходить от чего угодно — от маньяка-незнакомца на улице до группы в социальной сети. В День защиты детей публикуем полезные советы экспертов, как сделать жизнь своего ребенка максимально безопасной.

Угроза №1. Преступление против половой неприкосновенности

В прошлом году в Свердловской области зарегистрировали 855 преступлений против половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей, говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.

При этом в 2017 году количество таких преступлений составило 688, а еще годом ранее — 463.

С каждым годом увеличивается число преступлений, когда педофилы сначала знакомятся с жертвой в соцсетях.

Чтобы обезопасить от них своего ребенка, нужно соблюдать шесть правил:

  1. Установите с ребенком доверительное, откровенное общение.
  2. Контролируйте его в социальных сетях: следите за его поведением и интересами, читайте переписку.
  3. Научите безопасно пользоваться интернетом.
  4. Объясните, что ему ни в коем случае нельзя публиковать в сети личную информацию о себе и своей семье.
  5. Четко обозначьте для него систему «свой — чужой».
  6. Ограничьте его доступ к сайтам для взрослых и социальным сетям.

Угроза № 2. Буллинг

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова недавно озвучила печальную статистику: каждый третий несовершеннолетний сталкивается с организованной травлей со стороны сверстников, но лишь каждый десятый родитель об этом знает.

Чтобы вовремя узнать о проблеме и помочь, специалисты рекомендуют родителям:

  • внимательно следить за поведением своего ребенка;
  • чаще интересоваться его делами и переживаниями;
  • объяснить, что ни в коем случае нельзя отвечать на агрессию агрессией;
  • лучшая профилактика — здоровые отношения в семье.

Угроза № 3. Исчезновение

За прошлый год в Следственный комитет поступило более 21 тыс. заявлений о пропаже несовершеннолетних. Свердловская область — в лидерах федерального антирейтинга. Реальная цифра исчезновений детей в год, по подсчетам волонтерских организаций, вдвое выше.

Если с вами случилось такое несчастье, эксперты рекомендуют:

  • позвонить ребенку и всем его друзьям, проверить соцсети;
  • если в течение часа он не нашелся — звонить в полицию, обращаться к волонтерам, родственникам, друзьям, распространить информацию в соцсетях;
  • позвонить в бюро регистрации несчастных случаев, обзвонить больницы;
  • запросить у сотового оператора распечатку последних звонков с мобильного телефона пропавшего;
  • расклеить ориентировки с фотографией на улицах.

Угроза № 4. Истязания

За 2018 год, по данным регионального детского омбудсмена, зафиксировано 70 случаев истязаний детей, тогда как двумя годами ранее — всего 42. Бывает так, что жертвами становятся воспитанники детских садов, которые страдают от садистов-воспитателей.

Что делать в таких случаях:

  • инициируйте установку камер видеонаблюдения в детсаду;
  • расспросите ребенка об отношении воспитателя к нему;
  • если заметили телесные повреждения, зафиксируйте их в травмпункте и обратитесь за судебно-медицинской экспертизой;
  • поговорите на эту тему с другими родителями из вашей группы;
  • обратитесь к администрации детского сада;
  • когда соберете документы, обращайтесь в правоохранительные органы.

Угроза № 5. Интернет

Только за последний год несовершеннолетние атаковали свои школы в Перми, Керчи и Архангельске. Как правило, подростки решаются на такое, попав под влияние опасных групп в соцсетях.

Специалисты считают, что уберечь подростков может правильная информационная безопасность:

  • разграничьте права учетных записей на домашнем компьютере;
  • регистрируйте аккаунты ребенка в соцсетях на свой номер телефона;
  • запретите доступ к определенным ресурсам с помощью системного файла hosts;
  • установите программы родительского контроля;
  • обратите внимание на платные сервисы контентной фильтрации;
  • проверяйте историю браузера.

Угроза № 6. Несчастный случай

Дети часто получают травмы или гибнут по неосторожности или в результате несчастных случаев. Регулярно, особенно летом, встречаются сообщения о том, что несовершеннолетние падают из окон, тонут или травмируются на улице.

Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют:

  • внимательно следить за детьми при проветривании помещений и не допускать их к открытым окнам;
  • поставить на окна специальные фиксаторы или замки;
  • отодвинуть от окон мебель;
  • не позволять купаться в водоемах без присмотра взрослых;
  • не отпускать на улицу, когда объявляется штормовое предупреждение.
Ссылка на первоисточник
наверх