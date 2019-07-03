От чего на самом деле нужно защищать детей. Шесть реальных угроз

Угроза №1. Преступление против половой неприкосновенности
В прошлом году в Свердловской области зарегистрировали 855 преступлений против половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей, говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.
С каждым годом увеличивается число преступлений, когда педофилы сначала знакомятся с жертвой в соцсетях.
Чтобы обезопасить от них своего ребенка, нужно соблюдать шесть правил:
- Установите с ребенком доверительное, откровенное общение.
- Контролируйте его в социальных сетях: следите за его поведением и интересами, читайте переписку.
- Научите безопасно пользоваться интернетом.
- Объясните, что ему ни в коем случае нельзя публиковать в сети личную информацию о себе и своей семье.
- Четко обозначьте для него систему «свой — чужой».
- Ограничьте его доступ к сайтам для взрослых и социальным сетям.
Угроза № 2. Буллинг
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова недавно озвучила печальную статистику: каждый третий несовершеннолетний сталкивается с организованной травлей со стороны сверстников, но лишь каждый десятый родитель об этом знает.
Чтобы вовремя узнать о проблеме и помочь, специалисты рекомендуют родителям:
- внимательно следить за поведением своего ребенка;
- чаще интересоваться его делами и переживаниями;
- объяснить, что ни в коем случае нельзя отвечать на агрессию агрессией;
- лучшая профилактика — здоровые отношения в семье.
Угроза № 3. Исчезновение
За прошлый год в Следственный комитет поступило более 21 тыс. заявлений о пропаже несовершеннолетних. Свердловская область — в лидерах федерального антирейтинга. Реальная цифра исчезновений детей в год, по подсчетам волонтерских организаций, вдвое выше.
Если с вами случилось такое несчастье, эксперты рекомендуют:
- позвонить ребенку и всем его друзьям, проверить соцсети;
- если в течение часа он не нашелся — звонить в полицию, обращаться к волонтерам, родственникам, друзьям, распространить информацию в соцсетях;
- позвонить в бюро регистрации несчастных случаев, обзвонить больницы;
- запросить у сотового оператора распечатку последних звонков с мобильного телефона пропавшего;
- расклеить ориентировки с фотографией на улицах.
Угроза № 4. Истязания
За 2018 год, по данным регионального детского омбудсмена, зафиксировано 70 случаев истязаний детей, тогда как двумя годами ранее — всего 42. Бывает так, что жертвами становятся воспитанники детских садов, которые страдают от садистов-воспитателей.
Что делать в таких случаях:
- инициируйте установку камер видеонаблюдения в детсаду;
- расспросите ребенка об отношении воспитателя к нему;
- если заметили телесные повреждения, зафиксируйте их в травмпункте и обратитесь за судебно-медицинской экспертизой;
- поговорите на эту тему с другими родителями из вашей группы;
- обратитесь к администрации детского сада;
- когда соберете документы, обращайтесь в правоохранительные органы.
Угроза № 5. Интернет
Только за последний год несовершеннолетние атаковали свои школы в Перми, Керчи и Архангельске. Как правило, подростки решаются на такое, попав под влияние опасных групп в соцсетях.
Специалисты считают, что уберечь подростков может правильная информационная безопасность:
- разграничьте права учетных записей на домашнем компьютере;
- регистрируйте аккаунты ребенка в соцсетях на свой номер телефона;
- запретите доступ к определенным ресурсам с помощью системного файла hosts;
- установите программы родительского контроля;
- обратите внимание на платные сервисы контентной фильтрации;
- проверяйте историю браузера.
Угроза № 6. Несчастный случай
Дети часто получают травмы или гибнут по неосторожности или в результате несчастных случаев. Регулярно, особенно летом, встречаются сообщения о том, что несовершеннолетние падают из окон, тонут или травмируются на улице.
Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют:
- внимательно следить за детьми при проветривании помещений и не допускать их к открытым окнам;
- поставить на окна специальные фиксаторы или замки;
- отодвинуть от окон мебель;
- не позволять купаться в водоемах без присмотра взрослых;
- не отпускать на улицу, когда объявляется штормовое предупреждение.
