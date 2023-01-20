«Я тебя слышу». Как разговаривать с ребёнком?

Как много родителей мечтают, чтобы ребёнок доверял им, рассказывал о победах и поражениях, делился своими соображениями и, предел мечтаний, секретами. Но зачастую самые близкие люди последними узнают о том, что происходит в жизни сына или дочери. Почему дети порой не хотят говорить по душам?

Наш эксперт — практикующий психолог, сертифицированный психотерапевт Марианна Ивлева.

Чтобы вызвать доверие у собеседника, особенно у такого непростого, как подросток, нужно освоить навыки активного слушания.

Активное слушание

Это понятие ввела психолог Юлия Гиппенрейтер. Активным слушателем может стать каждый, а родители просто обязаны это сделать. Только так можно понять, чем живёт ваш ребёнок, что на самом деле творится у него в душе, какая помощь ему необходима. И, приятный бонус, это поможет избежать конфликтов и разрешить давние споры. Активное слушание ещё называют «слушание телом», потому что становятся очевидными и телесные знаки, которые посылает нам ребёнок. Они часто раскрывают суть сообщения, наглядно показывают происходящее. Ведь за банальным «всё нормально» может скрываться крик о помощи.

Поговорим по душам

Психологи выделяют несколько механизмов, на которых базируется активное слушание.

1. Открытость. Перед разговором нужно настроиться на беседу, а именно:

повернуться лицом к собеседнику;

отложить все дела;

поддерживать зрительный контакт (глаза собеседников должны находиться на одном уровне);

демонстрировать включённость в разговор кивком головы, словами «конечно», «да-да», «угу».

2. Уточнение. Во время беседы необходимо задавать уточняющие вопросы. При этом старайтесь, чтобы они были открытыми, т. е. предполагающими развёрнутый ответ. Пример открытого вопроса: «Какой цвет тебе больше нравится?» Пример закрытого вопроса: «Тебе нравится красный цвет?»

3. Отражение. Чтобы появилась близость, нужно войти в эмоциональный резонанс. Можно повторять движения и мимику собеседника, но делать это не нарочито. Главная задача — уловить эмоции собеседника, а не пародировать его.

4. Перефразирование. Для уточнения сказанного можно повторить услышанную фразу и добавить: «Я так всё поняла?» Это поможет уточнить детали, правильно понять ситуацию и чувства собеседника. Ведь конфликт происходит именно из-за недопонимания.

5. Доброжелательность. Не критикуйте собеседника (к критике относятся ухмылка, осуждающий взгляд и т. д.). Точка зрения, отличная от вашей, не повод для агрессии.

6. Замечания. Направлены не на то, чтобы указать на недостатки, а чтобы подтвердить свою сопричастность: «Я понимаю тебя», «Я чувствую то же самое».

Под запретом

В активном слушании есть несколько вещей, которые сведут на нет любую откровенность, отдалят собеседников друг от друга.

Не начинайте разговор, если на него нет времени. Нет ничего хуже, когда на самом важном месте вы вдруг скажете: «Я очень спешу, давай ты расскажешь в другой раз». Собеседник почувствует обиду и в итоге может вовсе перестать общаться.

Не расспрашивайте, а уточняйте. Вопросы, которые нужны только для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, сразу считываются и вызывают негодование.

Не договаривайте за собеседника. Есть слушатели, которые всё знают наперёд и готовы продолжить любую фразу. Учитесь держать паузу. Дайте собеседнику собраться с мыслями.

Не давайте советы. Это сложнее всего. Ведь совет — то, что первое приходит в голову, когда хочешь помочь. Но собеседник ждёт от вас участия, эмоционального включения в проблему, сострадания. «Я бы на твоём месте...», «Почему бы тебе не...», «Надо сделать вот как...» — на бессознательном уровне вызывают обиду. У человека своё понимание ситуации. К тому же у вас могут быть разные психотипы, опыт, знания, настроение, и всё это влияет на ситуацию.

Что говорим мы?

Родители часто уверены в том, что они опытнее, умнее, значимее, поэтому их априори надо слушать, доверять, следовать их советам. Но маленький человек ищет сочувствия, нуждается в активном слушании. А что говорим мы?

Приказываем: «Сейчас же прекрати истерику!» Цель: заблокировать эмоцию ребёнка.

Угрожаем: «Ещё раз так сделаешь, отберу телефон!» Цель: любой ценой добиться своего и для этого припугнуть.

Читаем нравоучения: «Сколько раз я тебе говорила...», «Я же тебя предупреждала...». Цель: показать свою значимость, самоутвердиться.

Критикуем: «Вечно ты...», «Откуда у тебя только руки растут...» Цель: унизить другого, чтобы самому возвыситься.

Высмеиваем: «Ишь какая умная нашлась», «Рёва-корова», «Ой, много ты понимаешь...» Цель: унизить человека.

Строим догадки: «У тебя плохое настроение, потому что ты поругался с другом», «Ты злишься, потому что сам ничего не можешь сделать».

Цель: найти своё объяснение происходящему, не углубляясь в проблему.

Уговариваем: «У меня тоже так было...», «Да ладно тебе, пройдёт», «И чего ты из-за этого расстраиваешься?» Цель: обесценивание чувств из-за нежелания проявить сострадание.

Какой вы собеседник?

Пассивный слушатель

Внимательно смотрит на собеседника, молча слушает его, но никак не реагирует — ни словом, ни эмоциями. С таким человеком сложно разговаривать, потому что непонятно, слышит ли он тебя.

Субъективный слушатель

Он активно участвует в разговоре, часто, недослушав, перебивает. Потому что у него всегда есть своё мнение по любому поводу. При разговоре с ним создается впечатление, что ему не важен ни собеседник, ни тема разговора. Главное — высказать своё мнение.

Избирательный слушатель

Включается в беседу, только когда ему интересно. В остальное время зевает, смотрит в сторону. Люди стараются избегать разговоров с ним, потому что любая беседа заканчивается негативными высказываниями, критикой.

Внимательный слушатель

Всё время сохраняет зрительный контакт, уточняет детали, задаёт вопросы. При этом не обращает внимание на мимику, эмоции, поэтому часть информации остаётся вне поля его зрения. После разговора с ним остаётся неприятный осадок. Чувствуется, что человек не готов углубляться в проблему, искренне сочувствовать.

Активный слушатель

Воспринимает любую информацию целиком, потому что не только слушает, но и эмоционально подключается к беседе. Избегает критики и не даёт советов, пока не попросят. Такое общение наполняет и сближает собеседников.