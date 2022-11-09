Что делать, если ребенок не любит читать - полезные советы для родителей

Современные родители переживают, что дети не хотят читать, ведь для них в детстве это было одним из самых интересных развлечений. Сейчас дети предпочитают играть в игры или смотреть мультики и видео в интернете.

Чтение несет большую пользу, поэтому важно приучить чадо к этому занятию, и для этого есть несколько советов.

Не заставляйте

Главная ошибка родителей – они заставляют детей, но тем самым лишь еще больше отбивают желание.

Ребенок должен сам захотеть взять книжку в руки, а не воспринимать это как наказание или обязательство.

Покажите пример

Покажите пример на себе, если малыш увидит, что вы часто читаете с удовольствием, то и сам заинтересуется.

Подберите интересные варианты

Подумайте об интересах своего малыша, и на их основе подберите варианты.

Даже если он интересуется компьютерными играми, найдите книги на их основе.

Поинтересуйтесь у родителей сверстников

Возможно, кто-то из его друзей любит книги, поинтересуйтесь какие, и приобретите их.

Для ребенка мнение друга часто важнее родительского. И услышав, что его друг прочитал интересную историю, он и сам захочет ее прочесть.

Пробуйте разное

Не заставляйте выбирать определенный жанр, дайте ему возможность найти то, что будет ему интересно.

Посещайте вместе книжный магазин

Сходите в магазин вместе, и дайте малышу возможность самому поискать для себя интересную книгу.

Смиритесь с его выбором

Вам может казаться, что то, что он выбрал – бесполезно, но не стоит препятствовать.

Главное, чтобы чадо полюбило чтение, даже если он начнет с комиксов.

Чтение развивает фантазию и улучшает письменную и устную речь, поэтому оно необходимо для полноценного развития.

Желательно приучать чадо к чтению с раннего детства. Поэтому нужно читать малышам сказки с раннего возраста.

Рекомендуется приучить к чтению перед сном с младенчества. Затем вы сможете читать вместе, а постепенно ребенок начнет читать самостоятельно.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок полюбил чтение, то рекомендуется пробудить в нем истинную любовь к этому занятию.

Если вы будете заставлять, то вы добьетесь обратного эффекта, и по своему желанию в будущем он никогда не возьмет книжку в руки.

Нужно работать на перспективу, и приучать чадо к этому увлечению с раннего детства. Необходимо суметь правильно заинтересовать малыша, и тогда это будет его любимое увлечение на всю жизнь.