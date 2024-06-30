Три веские причины разрешить ребенку бездельничать

Бездельничать — это не просто приятно. Это по-настоящему важно для любого человека, а для ребенка — особенно. Какую пользу приносит ничегонеделание, рассказывает семейный психолог Елена Попова, автор книги «Укутанное детство».

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«Как можно поощрять безделье? Если ребенку это позволить, он совершенно разленится! Новости СМИ2

Лень — это нежелание выполнять какие-то неприятные дела вроде скучных уроков. Когда неприятного в жизни становится слишком много (например, при перегрузках или стрессе), организм переходит в режим максимальной экономии энергии — тотальной лени, а родители жалуются, что ребенок «ну совсем ничего не хочет делать».

Напротив, безделье — это желание ничего не делать, стремление взять паузу посреди утомительных дел, праздность. Безделье может стать профилактикой лени, если воспользоваться им вовремя, не доводя себя до изнеможения.

«Нашему ребенку не нужно бездельничать, он и так достаточно отдыхает, — возразят родители. — Вечерами мы гуляем, в выходные ходим в парк, в кино, в гости». Однако помимо череды продуманных развлечений девочкам и мальчикам нужно и другое — то важное, что было в дворовом детстве их мам и пап: стихийное, бесполезное и бесцельное ничегонеделание.

Речь идет не о перерывах или смене занятий, а о личном времени, свободном от родительского контроля и организованного досуга.

Каждый день ребенку необходим хотя бы час, когда он предоставлен самому себе.

«Но ведь тогда он засядет в гаджеты или будет заниматься какой-нибудь ерундой!» Да, будет: лежать на диване, смотреть в окно, представлять себя супергероем, прыгать, играть в компьютер, болтать по телефону и делать еще многое из того, что взрослые называют бездельем, ленью и пустой тратой времени. На самом деле все это очень важно — по нескольким причинам.

Причина 1. Безделье восстанавливает силы

Состояние праздности помогает нам восполнить физическую и эмоциональную энергию. Но это может произойти только тогда, когда ребенок проводит свое ничем не занятое время так, как ему нравится. Ему, а не родителям.

Если сын каждую свободную минуту рисует комиксы, а маме хочется, чтобы он читал, – ресурсным для мальчика будет именно «бесполезное» рисование, а не чтение. Это не значит, что нужно забыть о книгах, но и самое никчемное (по мнению взрослых) времяпрепровождение стоит принять без негодования, если оно доставляет ребенку радость.

Важно! Если отдых не прибавляет сил, а желание побездельничать сопровождается апатией, изменением аппетита, сниженным настроением дольше недели — стоит проконсультироваться с психологом или педиатром. За этими симптомами могут стоять как переутомление или Если отдых не прибавляет сил, а желание побездельничать сопровождается апатией, изменением аппетита, сниженным настроением дольше недели — стоит проконсультироваться с психологом или педиатром. За этими симптомами могут стоять как переутомление или депрессия , так и соматические заболевания.

Причина 2. Безделье позволяет узнать себя

В нашей жизни должно быть место не только действию, но и созерцанию. Ничем не занятые минуты — это встреча с внутренним «я», особенно необходимая человеку, который только учится познавать себя.

В период бездействия происходит обнуление и накопление, а также закладывается важный ресурс на будущее: ребенок начинает понимать свои желания, чувства и ощущения. Значит, став взрослым, он сможет трезво оценивать свои силы, научится сохранять себя (например, отдыхать, не дожидаясь переутомления и не испытывая при этом чувства вины). В трудных ситуациях возвращение в это праздное, «вакуумное» состояние детства позволит черпать оттуда силы и быстрее восстанавливаться.

Важно! Созерцание не означает неподвижность. Самопогружению могут способствовать не только медитативные занятия вроде рукоделия или неспешных прогулок, но и, к примеру, катание на велосипеде или игры с игрушками. От родителей требуется лишь не мешать ребенку сосредоточиться на себе — не дергать его, не осуждать и не упрекать в лени.

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Причина 3. Безделье помогает развиваться

Современные взрослые в большинстве своем не доверяют детям и не верят, что те без их контроля могут развиваться и даже просто безопасно существовать. Родительская тревога породила целую индустрию раннего развития и детской безопасности. А мальчики и девочки под колпаком заботливого надзора растут, не нуждаясь ни в самостоятельности, ни в ответственности.

Безделье позволяет на время освободиться от родительского контроля и взаимодействовать с миром так, как хочется (пусть и за крепкими стенами дома). Вопреки опасениям взрослых, если оставить ребенка в покое, он, скорее всего, не деградирует и не причинит себе вреда.

Напротив, это может дать толчок для роста, ведь инициативы и открытия рождаются только в тишине.

Важно! Лучшее средство для саморазвития и самовосстановления — игра. Если не вмешиваться, ребенок любого возраста интуитивно выберет занятие, которое в этот момент ему полезнее всего. Скажем, трехлетка не захочет учить буквы, как нужно маме, а станет месить грязь и бросать камешки. И будет абсолютно прав: чувственный опыт (звук ударяющегося об асфальт камня, ощущение тяжести в руке и т.п.) на данном этапе для него важнее знания азбуки.

Безделье — полезный и очень приятный инструмент в нашей жизни, особенно если время от времени бездельничать всей семьей. Поваляться на диване, устроить бой подушками, вместе приготовить пиццу — да мало ли «бесполезных» занятий, которые приносят много радости. Эта праздная близость, которой нам всем сегодня так не хватает, выполнит еще одну важную задачу — поможет укрепить связь между родителями и детьми.