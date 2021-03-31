Нацпроект «Образование» от Всемирного Банка и «Сбера» - в Совете Федерации вывели на чистую воду разрушителей русской школы



Во вторник 30 марта в Совете Федерации не в первый раз подняли темы, которые волнуют огромное количество россиян – будущее нашего образования, истоки процесса его «цифровой трансформации», его основные бенефициары и последствия для нашей страны. На круглом столе «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование» ряд спикеров и модератор четко обозначили свои позиции – не обошлось без пикировки и ярких эмоций, при этом все маски у защитников и противников оцифровки образования, по сути, уже давно сброшены.



Мероприятие с элементами цензуры (об этом – ниже) выявило очевидную разницу в подходу к процессу «цифровой трансформации» всей традиционной образовательной системы у чиновников Роспотребнадзора и Минпросвета, у отдельных сенаторов и независимых экспертов. Все началось со спокойного, рядового отчета директора Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвета Евгения Семченко. Он вещал про строительство сотен новых «точек роста» для детей по всей стране – во имя «цифрового прорыва», разумеется, про «Кванториумы», где с юных лет обучают нейротехнологиям и искусственному интеллекту. Как вы понимаете, теперь все это у нас является ключевыми элементами развития образования. .. Не забыл чиновник отметить и тесное взаимодействие Минпросвета с Национальной родительской ассоциацией – псевдообщественной структурой на госдовольствии, полностью поддерживающей трансгуманистические и ювенальные инициативы цифросектантов во власти.



А вот далее все стало гораздо интереснее. Сенатор Любовь Глебова дала слово руководителю экспертной группы подкомитета по гражданскому и семейному праву Комитета СФ по конституционному законодательству, к.ю.н. Анне Швабауэр, рассказавшей об «Образовании в условиях цифровизации»:



«Последние годы реформы в сфере образования вызывают серьезную обеспокоенность. Иногда чиновники говорят о том, что цифровизация у нас связана с пандемией, что все вернется на круги своя, однако хотелось бы заметить, что законодательно этот процесс начался в нашей стране задолго до коронавируса.



Во многом на реформу образования оказывают влияние зарубежные структуры. Мой главный вывод – реформа представляет собой серьезный вызов существованию образовательной системы и национальной безопасности.



Статья 16 ФЗ «Об образовании» содержит предпосылки, чтобы все образование у нас переводилось в цифровой вид, она допускает образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, причем предусмотрен даже вариант реализации образовательных программ с применением исключительно таких технологий. Никакого ограничения по форме получения образования или форме обучения нет – то есть возможно использовать эти технологии в очном обучении. Указанная норма, к сожалению, позволяет подменять традиционное очное обучение занятиями через экран – со ссылками на то, что это тоже очное обучение. Мы столкнулись с таким подходом на практике.Министерство просвещение само рекомендовало пользователям «использовать онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения, в частности – соцсеть «ВКонтакте», т.к. это дает возможность «сохранить живое общение».



Необходимо отметить приказ Минпросвета №816 от 23 августа 2017 г. – согласно ему при реализации образовательных программ школа может самостоятельно определять объем занятий, проходящих с непосредственным взаимодействием педагога и ученика, а также время проведения компьютерных онлайн-занятий, при этом допускаются занятия при полном отсутствии живого взаимодействия ученика с педагогом. Такие нормы позволяют подменять очное обучение суррогатом. С учетом практики, мы полагаем, что наступил момент, когда для защиты прав учащихся необходимо внести определение очного обучения в закон, что поможет избежать введения электронных посредников в очном образовании.



Еще в 2016 году был принят паспорт проекта «Цифровая образовательная среда», уже тогда предполагалось, что к 2025 году в онлайн-обучение будут вовлечены 11 млн. человек. В 2018 г. у нас появляется нацпроект «Образование», при системном анализе мы увидим, что он целиком направлен на цифровизацию. Некоторые тезисы:



- планируется обновить ФГОСы с участием требований к результатам базовых навыков и умений, реализации гибких компетенций. Речь идет о подмене предметного обучения «надпредметными навыками и компетенциями 21 века». Что это такое – креативность, командность и проч. – при хорошем базовом образовании они у нас всегда прекрасно развивались.

- к 2024 году в 85 субъектах России должна быть проведена оценка качества общего образования на основании практики международных исследований. Такой подход может привести к утрате суверенитета образования и создать почву для разрушения традиционной школы. Мы поддерживаем Валентину Матвиенко в том, что нам надо разрабатывать собственные критерии оценки, возрождать национальные традиции

- к 2024 году во всех субъектах РФ должна быть внедрена целевая модель Цифровой образовательной среды. Что же это за эксперимент, про который вице-премьер Голикова недавно говорила, что после 2022 года будет оценена целесообразность его продолжения, если изначально в нацпроекте поставлена задача распространить ЦОС на всю страну? Причем на правительственном портале было 50 тыс. голосов против постановления Правительства о старте ЦОС – 99% голосовавших – но мнение подавляющего большинства граждан никак не было учтено.



Также министр Кравцов недавно объявил о создании цифрового профиля и персональных образовательных траекторий обучающихся, в которых будут учитываться в том числе внеучебные достижения. Буквально сегодня СМИ сообщили, что Минпросвет потратит 2 млрд. рублей на ГИС «Цифровая школа» - это полный аналог «Контингента обучающихся», подробного цифрового досье на наших детей, внедрение которого было ветировано президентом России в самом конце 2016 года . Это серьезная угроза неприкосновенности частной жизни.



- к 2024 году будут сняты барьеры для реализации образовательных программ в сетевой форме и 70% организаций должны работать в такой форме. В рамках проекта к работе одной школы будут активно привлекаться другие организации, в том числе иностранные. Рабочие программы иностранных организаций могут реализовываться у нас в стране без лицензии и могут быть включены в российские образовательные программы. Это серьезная угроза перехвата управления образованием в РФ иностранными структурами.



Не могут не настораживать программы обучения детей в «Кванториумах» – разработка человеко-машинных интерфейсов («мозг-компьютер»). Иностранные корпорации Cisco, Microsoft, Samsung активно продвигают в нашей стране т.н. IT-кубы, которых хотят построить 340 штук к 2024 году. При этом в планах развития доп. образования Минпросвета мы не видим хореографии, изобразительного творчества, пения – традиционного развития личности. В Санкт-Петербурге, например, явно не хватает подростковых клубов и кружков в шаговой доступности. Число их упало в полтора раза, при этом бюджетные места в них дают лицам от 14 до 35 лет. Система персонифициаровнного финансирования доп. образования подразумевает финансирование только одного кружка за счет государства, кроме того она подразумевает передачу данных в цифровые базы.



В декабре 2020 г. принимается постановление Правительства, внедряющее ЦОС. Там сказано, что одной из задач является внедрение ЦОС на постоянной основе на всей территории России. Так о каком же эксперименте можно говорить при такой формулировке?



Также предлагается в рамках ЦОС внедрять цифровой образовательный контент, который будет поэтапно вытеснять традиционные учебники. Уже сегодня библиотечный фонд школ начинает замещаться электронными изданиями.



В мае 2020 г. принято распоряжение №44 Минпросвета, именующее цифровую трансформацию образования как «бесспорную мировую тенденцию», говорится о внедрении виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта в образовании, который должен стать симулятором учителя. При этом совершенно не учитывается мнение авторитетных международных ученых, которые заявляют: «Если вы хотите сохранить хорошее образование, уберите цифровизацию из школы».



Еще очень важно заметить, что все эти реформы у нас проходят в полном соответствии с разработанными еще 10 лет назад и внедряемыми в нашей стране форсайтах («Образование-2030», «Образование-2035»), где предполагается полный сбор данных с человека с рождения до смерти, каждому человеку выделяется «индивидуальная образовательная траектория», которую создает ИИ. Также, помимо печально известных Сколково, АСИ и ВШЭ, в форсайте выражается благодарность организации Harmony International, признанной Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ, как подрывающей конституционный строй нашей страны. Продолжение внедрения этих «инноваций»– прямая угроза нашей нацбезопасности», – подытожила Швабауэр.



Однако сенатора Глебову совершенно не обеспокоило такое следование России глобальным стандартам в ключевой сфере:



«Безусловно, нужно понимание нашего места в международных сравнениях, чего невозможно избежать в принципе – в условиях глобализации многие подходы в отраслевом образовательном процессе у нас являются едиными. В этом смысле соблюдение требований по единым международным стандартам – часть нашей глобальной жизни».



Так и хочется спросить модератора круглого стола: вы это всерьез? Кому это мы должны соблюдать единые международные стандарты? Кто конкретно эти стандарты определяет и с какой целью – вас совершенно не волнует? У нас, в отличие от госпожи Глебовой, вовсе не «глобальная жизнь», а своя, национальная и суверенная.



Затем ожидаемую партию затянул молодой выходец из ЛДПР, замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, ожидаемо решив выставить противников оцифровки дикарями, выступающими против «естественного» техпрогресса:



«Мы же должны с вами быть во фронтире, понимать, что происходит во всем мире. Да, это переход на определенные цифровые стандарты и форматы образования. Да, никто не заменит учителя… но при этом нельзя абсолютно говорить: «мы пойдем не как весь мир». Да, мы должны идти в общих тенденциях, но сохранять, вырабатывать и защищать национальную систему образования. Поэтому крик о том, что надо остановить развитие в цифровом режиме… тогда у нас другой вариант – всех детей загнать в пещеры, и пусть тогда они пишут иероглифами. Это совершенно неверная задача. У нас уже был период, когда бы боролись с генетикой, кибернетикой – и в итоге отстали. Так что если мы пойдем по этому пути – нас ждет очередной тупик».



Анна Швабаэур оперативно попросила реплику для возражений, но ей не предоставили такой возможности. Впрочем, выступавшая позже общественница, председатель попечительского совета Национального центра помощи Елена Мильская аргументированно возразила Чернышову:



«Вы поймите простую вещь – люди просто не понимают, что такое национальный проект «Образование». В этом проекте огромное количество формулировок вроде «индивидуальных траекторий развития», множество иностранных слов… конечно же, люди нуждаются в том, чтобы разъяснить, что все это значит. Формулировки о том, что мы загоняем кого-то в пещеры – мы их слышали уже не раз. На мой взгляд, как раз цифровизация, если мы сажаем ребенка за компьютер – вот так мы как раз делаем его тупым. И это, кстати, подтверждают исследования наших, российских ученых, и зарубежных в том числе», – отметила Мильская.



Справедливо досталось от Мильской и псевдообщественникам из НРА:



«Использовать одну организацию и говорить, что так же думают все остальные общественники – это просто некорректно. Независимых экспертов надо приглашать и слушать, чтобы эта проблема не накапливалась до такого состояния».



А что касается иностранного влияния на наше образование – было честно предложено пройтись по документам, на основании которых Правительство в лице Минпросвета разрабатывало и утверждало нацпроект «Образование».



«Где же корни нацпроекта «Образование»? Активная фаза цифровизации обучения в РФ запущена Всемирным банком в 2016 году. «Конкуренция в цифровую эпоху. Стратегические вызовы в РФ» - это доклад ВБ с методичками для России. Стр. 64 – «рекомендации по государственной политике»… Там сказано, что необходима «полная цифровая трансформация образования». Ст. 65 доклада – ВБ дал России приоритет по цифровизации для полной трансформации сферы образования, и мы это тщательно выполняем. Ссылка на все эти доклады имеются в документах, изданных Минпросветом. Подобные же ссылки на «уважаемых партнеров» содержатся в документах благотворительного фонда «Сбербанка» и ВШЭ. Это прямое исполнение ИХ методичек», – заметила общественница.



Также Мильская рассказала о совместном докладе ВШЭ и фонда Сбера «Вклад в будущее» о «навыках и компетенциях 21 века». Она прямо выразила сенатору Глебовой и чиновников от образования мнение большинства родителей России:



«Мы настоятельно рекомендуем использовать наши оценки в образовании, я нас есть свои традиции, и мы не должны слепо идти в ногу с Западом. Что это вообще за «полная трансформация образования»? Что это за манера – разрушить все, что было раньше, построить какой-то новый мира? Мы уже все это проходили – в 17-м году, и хорошо помним, чем все закончилось…»



Далее Мильская начала рассказывать о Марине Раковой – вице-президенте Сбера, которая была замминистром просвещения и разрабатывала нацпроект «Образование». Очевидно, что после такой информации появляется много вопросов. Однако вместо уточнений докладчику на круглом столе начали откровенно затыкать рот, не дав полноценно раскрыть тему.



«Давайте не политизировать, у нас все-таки дискуссия», - прервала выступление Мильской сенатор Любовь Глебова.



Мильской совершенно не к месту «поставили на вид», что она переходит на личности – как будто образовательные «заслуги» Раковой должны быть для кого-то тайной.



«Нам же надо разобраться, откуда у нас такие формулировки взялись в нацпроекте? Как без этого понять, куда мы идем?», – искренне удивилась Мильская.



Про Ракову она все-таки продолжать не стала, но зато рассказала про форсайт-проекты «Образование-2030» и «Образование-2035», разработанные «цифровыми визионерами» Дмитрием Песковым и Павлом Лукшей, о которых «Катюша» также не раз подробно рассказывала. И тут Мильская вновь навлекла на себя раздражение модератора. После указания на то, что школьников плавно подводят к нейротехнологиям, к вживлению нейроинтерфейсов, когда искусственный интеллект будет заменять ученикам живое общение, сенатор вновь не выдержала.



«Давайте все-таки по повестке дня. Точная предметность, которую вы сейчас нам пытаетесь разъяснить, не имеет отношения к заявленной теме», – неловко обрубила Глебова.



«Но мы же говорим об образовании, или как?», – вновь удивилась Мильская столь неадекватной бурной реакции модератора.



«Наша политика предполагает сотрудничество с международными организациями и у нас не установлены критерии, по которым надо отказываться от такого сотрудничества…», – продолжила Глебова защищать «глобальную повестку».



Последующие выступления несколько успокоили общий эмоциональный накал, но суть конфликта вокруг обсуждения будущего нашего образования очевидна. Заметим, что выступить на круглом столе также планировали к.ю.н., преподаватель МГУ Елена Зайченко, представитель организации РВС Людмила Виноградова – эксперт с 34-летним стажем работы в работы в правоохранительных и судебных органах, а также д.ф.-м.н., академик РАЕН Георгий Фурсей. Сенатор Глебова наотрез отказалась предоставлять им слово, сославшись на выпадение из регламента мероприятия… при этом они наверняка поддержали бы спикеров Мильскую и Швабауэр в серьезных опасениях по дальнейшей оцифровке российского образования.



Как видим, противостояние между форсайтщиками-глобалистами и разумными консерваторами в образовании продолжает нарастать – и очень важно, что правдивая информация наконец звучит с трибун Совета Федерации. Мы искренне надеемся, что они вскоре их эксперименты будут выведены на чистую воду на самом высоком уровне, и вся их «цифровая трансформация» рухнет, как карточный домик.



РИА Катюша