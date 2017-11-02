Личное пространство для ребенка: как оформить детскую комнату

АиФ.ru проанализировал основные советы по созданию комнаты для

Психологи отмечают, что собственное пространство необходимо детям начиная с четырех лет. При этом даже в малогабаритной квартире легко можно найти угол, чтобы оформить своеобразную комнату для ребенка. Главное — помнить о безопасности, удачно выбрать материалы и проявить фантазию.

Первоначально стоит определиться — существует ли возможность выделить ребенку отдельное помещение или же придется ограничиться частью общей комнаты. Во втором случае пространство можно разделить дополнительной стеной из гипсокартона. Но более простым выходом окажется установка высокого шкафа. Подобное решение окажется более функциональным и не приведет к сильному визуальному сокращению площади. Обратную сторону шкафа лучше не пытаться выкрасить в цвет остальных стен — из-за иной фактуры покрытие в любом случае будет выделяться. Более удачное решение — придать дополнительной стене контрастный оттенок.

В комнате ребенка особое внимание придется уделить полу. Для совсем маленьких детей, которые только учатся ходить, лучше всего подходит мягкий ковролин с коротким ворсом, при этом цвет покрытия не должен быть слишком светлым. В противном случае пол быстро придет в негодность. При переходе детей в младший школьный возраст о ковровых покрытиях лучше забыть: убирать с них пластилин и краски окажется слишком изнурительно. Специалисты советуют остановиться на нескользких деревянных полах. Компромиссным вариантом может стать пробковое покрытие. Речь идет о довольно мягкой, теплой и практически нескользящей доске. Впрочем, такой вариант, скорее всего, окажется более дорогим — в среднем пробковый ламинат стоит на треть дороже обычного.

Пространством для творчества в детской комнате может стать потолок. Многие родители украшают потолки героями детских сказок, забавными рисунками или же просто панорамой звездного неба. Самым простым техническим решением станет покупка натяжного потолка — в будущем его можно будет легко заменить на более консервативный вариант для школьника.

Стены детской лучше всего покрыть однотонной светлой краской. Разнообразить интерьер получится за счет крупных трафаретных рисунков, для которых можно заказать индивидуальные шаблоны. Практичной идеей окажется поверхность для рисования на стене. Многие родители предпочитают вешать на стенах большие белые листы, но более практичное решение — покрыть выбранную поверхность или дверцы шкафа краской для грифельных досок.

Главное требование для детской мебели — безопасность. Подойдет обстановка без острых углов и выпирающих болтов. Для маленьких детей лучше ограничиться минимальным набором — кроватью, комодом для одежды и ящиком для игрушек. Рисовать и играть малыши все равно в большинстве случае предпочитают на полу. По мере роста ребенка дополнительные предметы можно будет легко докупать и устанавливать в интерьере.

Важно продумать мелочи, например, подоконники и дверные косяки. Первые будет целесообразно расширить — таким образом, у ребенка появится дополнительная поверхность для игр, но находящиеся снизу батареи, скорее всего, придется закрыть безопасными пластиковыми рамами. Оформляя дверь в комнату, можно проявить находчивость — например, замаскировать ее под шкаф, имитируя цикл сказок «Хроники Нарнии». С точки зрения безопасности специалисты советуют отдавать предпочтение межкомнатным дверям-гармошкам, которые помогут ребенку избежать прищемленных пальцев.