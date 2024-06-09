Ингредиенты
Капуста белокочанная - 100 г
Огурец - 1 шт.
Сельдерей - 1 стебель
Яблоко - 0.5 шт.Заправка:
Масло растительное - 2 ст.л.
Соус соевый - 1 ч.л.
Сахар - щепотка
Уксус рисовый (яблочный) - 1 ч.
Соль - по вкусу
- 110 кКал
- 10 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Салат «Щетка» - отлично подходит для очищения организма, благодаря своему составу и большому содержанию клетчатки. Его можно подать и как легкую закуску к мясу или рыбе. Все продукты обычно всегда есть в холодильнике. В зимнюю пору придется как нельзя кстати - витамины как-никак. Приготовление не займет много времени.
Нам понадобятся такие продукты:
Сначала приготовим заправку. Смешать масло, уксус, соевый соус и щепотку сахара. Все слегка взбить чайной ложечкой до получения однородной суспензии. Добавьте, чего вам не хватает- соли, сахара или кислоты.
Капусту очень мелко нашинковать. Огурец (маленький) нарезать брусочками или соломкой.
Капусту переложить в салатник и помять руками со щепоткой соли.
Добавить нарезанный огурец.
Стеблевой сельдерей измельчить. Половинку кисло-сладкого яблока нарезать соломкой.
Смешать в салатнике все овощи и полить заправкой.
Зеленый салат «Щетка» подавать сразу же. Приятного аппетита!
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