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Зеленый салат «Щетка»

Простой рецепт салата «Щетка» из сельдерея, капусты, огурца и яблока - идеально подходит для похудения. Ешьте вместо ужина.

Ингредиенты

Капуста белокочанная - 100 г

Огурец - 1 шт.

Сельдерей - 1 стебель

Яблоко - 0.5 шт.

Заправка:

Масло растительное - 2 ст.л.

Соус соевый - 1 ч.л.

Сахар - щепотка

Уксус рисовый (яблочный) - 1 ч.

л.

Соль - по вкусу

  • 110 кКал
  • 10 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Салат «Щетка» - отлично подходит для очищения организма, благодаря своему составу и большому содержанию клетчатки. Его можно подать и как легкую закуску к мясу или рыбе. Все продукты обычно всегда есть в холодильнике. В зимнюю пору придется как нельзя кстати - витамины как-никак. Приготовление не займет много времени.

Нам понадобятся такие продукты:

Ингредиенты для салата щетка
Фото 1
 

Сначала приготовим заправку. Смешать масло, уксус, соевый соус и щепотку сахара. Все слегка взбить чайной ложечкой до получения однородной суспензии. Добавьте, чего вам не хватает- соли, сахара или кислоты.

Заправка для салата Щетка
Фото 2

Капусту очень мелко нашинковать. Огурец (маленький) нарезать брусочками или соломкой.

Огурцы и капуста
Фото 3

Капусту переложить в салатник и помять руками со щепоткой соли.

Капуста нашинкованная
Фото 4

Добавить нарезанный огурец.

Добавить огурец
Фото 5

Стеблевой сельдерей измельчить. Половинку кисло-сладкого яблока нарезать соломкой.

Сельдерей и отварной картофель
Фото 6

Смешать в салатнике все овощи и полить заправкой.

Полить соусом
Фото 7

Зеленый салат «Щетка» подавать сразу же. Приятного аппетита!

Рецепт зеленого салата Щетка
Фото 8
Зеленый салат «Щетка», рецепт с фото
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