Салат «Щетка» - отлично подходит для очищения организма, благодаря своему составу и большому содержанию клетчатки. Его можно подать и как легкую закуску к мясу или рыбе. Все продукты обычно всегда есть в холодильнике. В зимнюю пору придется как нельзя кстати - витамины как-никак. Приготовление не займет много времени.

Нам понадобятся такие продукты:

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Сначала приготовим заправку. Смешать масло, уксус, соевый соус и щепотку сахара. Все слегка взбить чайной ложечкой до получения однородной суспензии. Добавьте, чего вам не хватает- соли, сахара или кислоты.

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Капусту очень мелко нашинковать. Огурец (маленький) нарезать брусочками или соломкой.

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Капусту переложить в салатник и помять руками со щепоткой соли.

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Добавить нарезанный огурец.

Фото 5

Стеблевой сельдерей измельчить. Половинку кисло-сладкого яблока нарезать соломкой.

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Смешать в салатнике все овощи и полить заправкой.

Фото 7

Зеленый салат «Щетка» подавать сразу же. Приятного аппетита!