Что делать, если ваш ребенок заикается

Несомненно, заикающийся ребенок вызывает у родителей беспокойство и опасение. Что с ним? Болеет ли он, пройдет ли это? Переживая за ребенка, родители по незнанию могут совершать такие ошибки, которые вместо того, чтобы помочь малышу, усиливают его заикание, после чего оно из вполне естественной фазы становления речи переходит в приобретенный навык и фиксируется.

Заикание – это нарушение темпо-ритмической организации речи, называемое еще логоневрозом или логоклонией. В целом, заикание может возникнуть на трех этапах развития ребенка: самое раннее – между 2–3 годами, далее – в возрасте 6-ти лет, когда ребенок готовится пойти в школу, а также в период полового созревания.

Многие дети в возрасте от 2-х до 5-ти лет проходят через период заикания, повторяя определенные звуки, слоги, слова или фразы, пролонгируя (удлиняя) их или делая остановки, не произнося при этом необходимый звук или слог, либо же проявляют нерешительность в речи.

Однако прежде чем начать сокрушаться по поводу того, что ваш ребенок заикается, необходимо понять, что в подавляющем большинстве случаев заикание является переходным процессом. Зачастую по мере развития и формирования речевого аппарата, а также увеличения словарного запаса ребенка заикание проходит самостоятельно. Принято считать, что к возрасту 5–6 лет у 80 % детей заикание проходит без внешней помощи. Иногда оно может длиться дольше. Конечно, это не значит, что его нужно игнорировать, ведь чем раньше вы начнете помогать своему малышу, тем легче ему будет справиться с этой проблемой.

Лекарств от заикания не существует, но есть эффективные методы его коррекции, которые доступны в домашних условиях – в условиях любящей семьи.

Каковы причины заикания?

Причины заикания не однозначны, очень сложно указать на какую-то одну, непосредственно определяющую заикание. Чаще всего оно является результатом совокупности определенных факторов. Эксперты считают, что в числе разнообразных факторов, способствующих заиканию, находятся следующие:

Генетика – у 60 % людей, которые заикаются, есть заикающийся член семьи І–ІІ степени родства; также к заиканию может привести подражание речи близкого человека;

осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний;

задержки развития речи – в результате ребенок хочет сказать больше, чем пока еще способен, что приводит к запинкам, проблемам с произношением и заиканию;

особенности в работе центральной нервной системы – сложности во взаимодействии различных областей мозга. Определенные проблемы, сбои в передаче импульсов к мышцам и частям тела, участвующим в воспроизведении речи;

высокий/повышенный уровень активности;

быстрый темп речи;

бурное развитие речи у детей поздно начавших разговаривать (к трем годам, например);

стрессовые и травмирующие ситуации – психологическая травма, или психотравма, по сути, к заиканию может привести любая ситуация, в которой ребенок теряет ощущение стабильности и безопасности;

искусственное (навязанное) переделывание ребенка с левши в правшу;

переделывание ребенка с левши в правшу; большие требования по отношению к ребенку (рассказывать стихотворения, повторять прочитанный только что текст и т. п.) и обращение внимание на изъяны в произношении. Ребенок, пытаясь все больше и больше порадовать своих родителей, под воздействием появляющегося внутреннего напряжения закрепляет свое заикание.

Первые признаки заикания

Первые признаки заикания, как правило, проявляются в возрасте 18–24-х месяцев: происходит лексический всплеск, и дети стараются скомпоновать свои первые предложения, подбирая и складывая слова. Заикание может огорчить и расстроить родителей, но для детей пройти через него на данном этапе будет вполне естественно. Важно быть максимально терпеливым с ребенком, насколько это возможно.

Ребенок может заикаться в течение нескольких недель или нескольких месяцев, заикание может быть и спорадическим (эпизодическим и нерегулярным). Однако, если ваш ребенок заикается часто, заикание продолжает усугубляться и сопровождается мимическими или телесными движениями, его стоит показать логопеду. Сделать это лучше в возрасте около 3-х лет (не раньше).

Школьные годы

Как правило, когда дети приходят в начальную школу и приступают к оттачиванию своих коммуникативных навыков, заикание падает до очень низкого уровня. Ребенок школьного возраста, продолжающий заикаться, скорее всего, знает о своих особенностях речи как о серьезной проблеме и от этого смущается. Поэтому одноклассники и друзья обращают на него особое внимание, а могут даже дразнить и высмеивать.

Если подобное происходит с вашим ребенком, поговорите с учителем; во время занятий он может решить эту проблему, обратившись к детям посредством своего педагогического мастерства. Учителю по силам уменьшить количество стрессовых ситуаций, связанных с устным общением вашего ребенка, – сделать это он может еще до начала логопедической терапии.

Когда обращаться за помощью

Если вашему ребенку пять лет и он все еще заикается, посоветуйтесь с педиатром и логопедом. Вы также можете проконсультироваться со специалистами, если:

повторение целых слов и фраз становится чрезмерным, систематическим и устойчивым;

повторение звуков и слогов начинают происходить чаще;

наблюдается увеличение пролонгации (удлинения) слов;

речь становится особенно затрудненной или напряженной;

вы замечаете повышенное напряжение мышц лица или стеснение артикуляционной мускулатуры;

вы замечаете вокальную напряженность, приводящую к повышению тона или громкости;

ваш ребенок старается избегать ситуаций, которые требуют разговора;

ваш ребенок меняет слово из-за страха перед заиканием;

у вашего ребенка наряду с заиканием появляются мимические движения или движения тела;

у вас есть другие опасения относительно речи вашего ребенка.

Узнайте: возможно, в вашей школе вам могут предложить диагностическое тестирование и соответствующую терапию на случай, если вы обеспокоены заиканием в течение шести месяцев или более.

Что могут сделать родители

Прежде всего подумайте, что могло привести к появлению трудностей. Есть ли в семье кто-то, кто заикается? Или, возможно, ребенок контактирует с такими людьми дома или на улице? Произошло ли недавно что-то важное в жизни вашего малыша, что могло его испугать или обеспокоить? (Иногда достаточно даже обычного шлепка или визита Дедушки Мороза, чтобы испугаться). Если таких ситуаций не было, то существует большая вероятность, что нарушения речи имеют исключительно характер особенностей развития, возникающих в результате несоответствия степени развития речевого аппарата и словарного запаса, которым ребенок уже может оперировать, чтобы высказаться.

Попробуйте следующие шаги, чтобы помочь вашему ребенку:

Не требуйте от ребенка говорить все время четко и правильно. Позвольте ему говорить весело и приятно – в удовольствие.

Ни в коем случае нельзя заострять внимание ребенка и делать ему замечания из-за того, что его речь неправильная. Ребенок не поймет этого, а решит, что он «не такой, каким должен быть», что, конечно, только ухудшит ситуацию.

Не говорите: «не заикайся», «говори медленнее, ты начал заикаться», не давайте «добрых советов», исполненных благих намерений. Например, таких как «когда ты нервничаешь, то начинаешь заикаться, успокойся», «сбавь скорость», «не торопись» или «сделай глубокий вдох». Не исправляйте ребенка. Такие вещи могут привести к фиксации заикания. И к тому же заставят ребенка почувствовать себя робким и застенчивым.

Не говорите также о проблемах ребенка, думая, что он не придаст им большого значения или не услышит ваших разговоров с другими взрослыми. Не драматизируйте ситуацию.

Не нужно награждать ребенка за правильно произнесенные фразы – это научит его тому, что поначалу выгоднее какое-то время позаикаться, чтобы потом получить похвалу за правильную речь.

Используйте семейные трапезы как прекрасное время для общения. Избегайте отвлекающих факторов, таких как радио или телевидение.

Избегайте того, чтобы ваш ребенок был вынужден говорить или читать вслух в дискомфортной для себя ситуации или в случае, когда его заикание усиливается. Лучше в это время предложить ему какие-то занятия, которые не потребуют много разговоров.

Не перебивайте вашего ребенка и не требуйте от него начать все сначала.

Не говорите ребенку, чтобы он подумал, прежде чем говорить.

Обеспечьте спокойную атмосферу в доме. Постарайтесь замедлить темп семейной жизни.

Когда разговариваете со своим ребенком или с другими людьми в его присутствии, говорите медленно и четко. Это требует практики. Но моделирование медленного темпа речи непременно поможет плавности речи вашего малыша.

Поддерживайте естественный зрительный контакт с вашим ребенком. Постарайтесь не отводить взгляд, не отворачиваться и ничем не показывать ему своего огорчения.

Позвольте вашему ребенку самостоятельно высказаться, закончив мысль или предложение. Делайте паузу перед ответом на вопросы вашего ребенка или комментариями.

В общении с ребенком стоит использовать простые и короткие предложения. Тогда он тоже будет использовать такие же, и ему будет легче сохранить связность речи.

Также стоит поработать и над развитием речевого аппарата. Это можно делать просто ради удовольствия и забавы, например, дуть (выдувать мыльные пузыри, надувать шарики), петь, издавать различные веселые имитирующие звуки (например, мурлыканье кошки или хрюканье свинки).

Также необходимо уделять внимание самооценке ребенка. Когда заикающийся ребенок пойдет в детский сад, то там его могут высмеивать другие дети. В результате он не только зафиксирует заикание, но и существенно уменьшит контакты или увеличит уровень агрессии. Поэтому ему необходимо научиться не стесняться своего заикания и не относиться к нему как к большой проблеме.

Главное, если наш ребенок заикается, мы как родители должны отзывчиво реагировать на такого рода сигналы, окутывать ребенка любовью и проявлять терпение по отношению к особенностям его развития.