Детские программы из 90-х, по которым мы очень скучаем

«Звездный час»
Одной из отличительных особенностей детских программ 90-х годов была их музыка.«Днем или ночью чудо откроет дверь».
Программа выходила в эфир с 1992 года на 1 канале, позже – на ОРТ. Ее автор – Влад Листьев. В игре принимали участие шесть команд, каждая из которых состояла из школьника и одного родителя (реже – учителя или друга). Мамы и папы отвечали на вопросы одновременно с детьми, принося им дополнительные баллы.
В самом начале у программы часто менялись ведущие, пока не пришел Сергей Супонев. Он не только довольно быстро полюбился зрителям, но и сделал «Звездный час» мегапопулярным шоу. Передача прекратила свое существование в 2002 году, через полтора месяца после трагической гибели Супонева.
«Зов джунглей»
«Зов джунглей» – еще одна программа, которую вел Сергей Супонев. На этот раз он был еще и ее автором.
И снова при воспоминании о ней в голове радостно играет песня: «Вечером в среду после обеда...». Кстати, мало кто вспомнит, но в самом начале, когда передача выходила по субботам, ее музыкальная заставка звучала иначе: «Утром в субботу спать неохота...».
Дети обычно делились на две команды («Хищники» и «Травоядные») и соревновались между собой в различных конкурсах. Также была серия «семейных игр», в которых принимали участие еще и родители.
Передача выходила на ОРТ с 1995 по 2002 год. После Супонева ее вел сначала Петр Федоров, затем Николай Гадомский. В 1999 году программа «Зов джунглей» была удостоена премии «ТЭФИ».
«Царь горы»
Еще одна веселая спортивная игра – «Царь горы». В ней дети за короткое время должны были пройти различные испытания. Самым запоминающимся из них была полоса препятствий. Пройти через нее мечтал каждый зритель. Ну а основная цель игры – это забраться на «Олимп» и простоять там 30 секунд, держась за кнопку и не позволяя соперникам столкнуть себя. Ведущим передачи был Алексей Веселкин. Шоу впервые вышло в эфир в 1999 году, а в 2003 оно было закрыто в связи с уходом Веселкина с Первого канала.
«Утренняя звезда»
Каждое воскресное утро мы садились смотреть на талантливых мальчишек и девчонок в телеконкурсе «Утренняя звезда». И, конечно, мечтали оказаться на их месте.
Программа стартовала в марте 1991 года. Участники в возрасте от 3 до 22 лет показывали свое мастерство в вокальном или танцевальном жанрах (в зависимости от возраста).
В 2002 году программа была снята с эфира Первого канала. Как сообщают некоторые СМИ, в то время руководство захотело сосредоточить аудиторию на другом проекте – «Фабрика звезд».
«До 16 и старше...»
Эту телепрограмму можно смело записать в ряды «долгожителей». На отечественном телевидении она просуществовала почти 20 лет. Первый выпуск вышел в эфир в 1983 году. Передача была посвящена проблемам современной молодежи, которые, кстати, актуальны и сейчас: наркотики, алкоголь, секс, конфликты в семье и со сверстниками и т.д. Программа сначала выходила в формате видеожурнала, составленного из нескольких сюжетов, а потом превратилась в ток-шоу, героями которого были музыканты, актеры, писатели, режиссеры и продюсеры.
«В гостях у сказки»
«В гостях у сказки», пожалуй, заслуженно может получить звание не только еще одного «долгожителя», но самой волшебной передачи на ТВ. В программе показывали и обсуждали детские сказки разных лет.
Зрители присылали рисунки и поделки по мотивам просмотренных фильмов. Ведущая Валентина Леонтьева (тетя Валя) всегда открывала программу словами: «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!»
В 1990-х годах передача претерпела изменения. Ее переименовали в «Зазеркалье», взрослую ведущую заменили на мальчика и девочку. Дети попадали «внутрь сказки», и с ними происходили разные приключения.
«Пойми меня»
Еще одна передача, которая в 90-е годы постоянно собирала детей у экранов, это «Пойми меня» – великолепная вариация известной игры «Испорченный телефон».
Игроки делились на две команды по пять человек. Цель игры – как можно быстрее при помощи синонимов помочь другому участнику отгадать зашифрованное слово. При этом объясняющему нельзя повторять слова (включая однокоренные), услышанные от предыдущего члена команды.
В разные годы программу вели Матвей Ганапольский, Павел Майков, Олег Марусев, Евгений Стычкин и другие. В 2013 году «Пойми меня» возродилась на канале «Карусель» с ведущей Ольгой Шелест. Всего были снято три сезона. Последний выпуск программы вышел в марте 2016 года.
«Устами младенца»
«Устами младенца» – это, пожалуй, самая милая игра 90-х. Правила довольно просты: дети объясняют, что, по их мнению, значит то или иное слово, а взрослые это слово угадывают.
Передача выходила в эфир с 1992 по 2000 год. Ее ведущим был Александр Гуревич. В 1995 году «Устами младенца» наградили премией «Золотой Остап», а в 1996 шоу было номинировано на «ТЭФИ» как «Лучшая программа для детей».
После закрытия передачи ее несколько раз пытались реанимировать, однако былого очарования и популярности шоу уже не имеет.
«Позвоните Кузе»
«Кузьма, я за тобой наблюдаю», «Эй, дружище, так мы быстро проиграем!», «Смех смехом, а по мне булыжник проехал» – помните? Тот, кто вырос в 90-е, без труда узнает цитаты из популярной в то время программы «Позвоните Кузе».
Главным условием было наличие телефона с тоновым набором. Счастливчики, которым удавалось дозвониться до знаменитого тролля, попадали в телеэфир. При помощи кнопок телефонного аппарата дети управляли Кузей в игре, помогая ему спасти семью, которую похитила ведьма Сцилла.
Даже просто наблюдать за этим тоже было интересно. А как эмоционально некоторые игроки реагировали на проигрыш! Вели передачу Инна Гомес и Андрей Федоров. Программа «прожила» два года.
«100%»
В 1999 году в эфире ОРТ появилась веселая музыкально-развлекательная передача «100%», которая была адресована детям и подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.
В гости к ведущим и зрителям приходили знаменитые певцы и музыкальные группы и в непринужденной обстановке общались на разные темы, а также исполняли свои главные хиты. В программе также появлялись актеры, спортсмены, режиссеры и другие звезды.
У каждого выпуска была своя основная тема, например, «Друзья», «Ссоры и конфликты», «Еда» и т.п. Про это снимались сюжеты, задавались вопросы гостям передачи и проводились специальные викторины для телезрителей.
Программу вели Елена Перова, Кирилл Супонев и Никита Белов. В конце шоу традиционно звучала песня: «Заходи на огонек, сто процентов. С нами ты не одинок, сто процентов...».
«Форт Боярд»
Мы не могли пройти мимо этого приключенческого шоу. Его, как правило, смотрели всей семьей, в том числе и с детьми. Да и как тут пройти мимо, когда перед глазами смелые участники, которые оказались в древней крепости окруженной водой.
Для того чтобы отгадать кодовое слово и открыть сокровищницу, им нужно было собрать ключи и подсказки, заходя в помещения, где были змеи, пауки или даже что-то пострашнее. Колорита шоу добавлял таинственный старец с загадками.
В телеэфир сначала выходили переведенные французские выпуски игры. Затем покорять крепость ездили уже участники из России, что, безусловно, еще больше подняло рейтинги шоу.
Фото на обложке: Freepik
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