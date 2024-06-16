Детские программы из 90-х, по которым мы очень скучаем

«В гостях у сказки», пожалуй, заслуженно может получить звание не только еще одного «долгожителя», но самой волшебной передачи на ТВ. В программе показывали и обсуждали детские сказки разных лет.

Зрители присылали рисунки и поделки по мотивам просмотренных фильмов. Ведущая Валентина Леонтьева (тетя Валя) всегда открывала программу словами: «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!»

В 1990-х годах передача претерпела изменения. Ее переименовали в «Зазеркалье», взрослую ведущую заменили на мальчика и девочку. Дети попадали «внутрь сказки», и с ними происходили разные приключения.