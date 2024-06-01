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Борщ с грибами

Рецепт вкуснейшего постного борща с грибами. Такое блюдо подойдет всем постящимся, а также вегетарианцам/веганам.

Ингредиенты

Картофель - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь небольшая - 1 шт.

Шампиньоны - 100 г

Свекла небольшая - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Овощной бульонный кубик - 1 шт.

Томатная паста - 1 ст.

л.

Капуста белокочанная - 150 г

Болгарский перец - 0,5 шт.

Чеснок - 1 зубок

Зелень укропа и петрушки - 10 г

  • 67 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Предлагаю вам приготовить вместе со мной вкуснейший борщ с грибами! Такой борщ будет очень кстати в Пост и также придется по вкусу тем, кто любит диетические блюда и придерживается правильного питания. Помимо того, что борщ постный, благодаря грибам он еще и очень питательный.

 

Безусловно, борщ, приготовленный с лесными грибами, пусть даже и сушеными, будет сильно по вкусу отличаться от борща, приготовленного с шампиньонами. Но если других грибов нет, то и шампиньоны - подходящие для этого блюда грибы! В любом случае, если вы будете использовать сушеные лесные грибы, их следует предварительно залить водой, чтобы они немного размокли, затем отжать их и нарезать.

Итак, подготовим все продукты для постного борща с грибами.

Ингредиенты для борща с грибами
Фото 1

Прежде всего подготовим овощи. Картофель нарежем кубиком, капусту нашинкуем, а грибы нарежем тонкими пластинами, предварительно со шляпок сняв кожицу

Порезать капусту, картофель и грибы
Фото 2

В кастрюлю выкладываем грибы и картофель. Вливаем овощной бульон или воду. Я готовлю овощной бульон из овощного бульонного кубика, залив его 1 литром кипятка. Если вы добавили только воду, не забудьте ее посолить. Ставим кастрюлю на огонь и варим овощи в бульоне до готовности. На это уйдет минут 20-25.

Обжарить картофель и грибы
Фото 3

А тем временем мы подготовим зажарку для борща. Для этого лук нарежем мелким кубиком, морковь натрем на мелкой терке, свеклу нарежем тонкой соломкой.

Измельчить морковь, лук и свеклу
Фото 4

В сковороду вливаем растительное масло и ставим сковороду на огонь. Выкладываем в сковороду лук, морковь и свеклу. Обжариваем овощи буквально пару минут.

Обжарить овощи
Фото 5

Добавляем к овощам томатную пасту и обжариваем овощи около 10 минут, помешивая. Затем добавляем 1 половник бульона из кастрюли. Продолжаем тушить овощи еще минут 7.

Положить томатную пасту
Фото 6

Нарежем мелко чеснок, зелень петрушки и укропа, болгарский перец нарежем мелким кубиком.

Порезать зелень, чеснок и перец
Фото 7

В зажарку добавим чеснок и болгарский перец, протушим овощи еще 2-3 минуты и снимаем зажарку с огня.

Положить перец и чеснок
Фото 8

К готовым грибам и картофелю добавляем нашинкованную капусту.

Добавить капусту
Фото 9

ВАЖНО: если вы любите разваренную капусту в борще, то вам после этого следует проварить бульон с капустой еще минут 5-7 и только потом добавлять зажарку.

В моей семье любят, чтобы капуста в борще сохраняла твердость, если сразу за капустой в борщ выложить зажарку с кислой томатной пастой, то капуста сохранит свою хрусткость. Дадим борщу закипеть.

Положить в суп зажарку
Фото 10

В самом конце добавляем зелень петрушки и укропа. Снимаем борщ с огня. Накрываем кастрюлю крышкой и даем борщу настояться минут 10-15.

Добавить зелень
Фото 11

Готовый постный борщ с грибами подаем порционно со свежим хлебом и сметаной.

Фото борща с грибами
Фото 12

Приятного аппетита!

Рецепт борща с грибами
Фото 13
Борщ с грибами, рецепт с фото
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