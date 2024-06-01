Предлагаю вам приготовить вместе со мной вкуснейший борщ с грибами! Такой борщ будет очень кстати в Пост и также придется по вкусу тем, кто любит диетические блюда и придерживается правильного питания. Помимо того, что борщ постный, благодаря грибам он еще и очень питательный.

Безусловно, борщ, приготовленный с лесными грибами, пусть даже и сушеными, будет сильно по вкусу отличаться от борща, приготовленного с шампиньонами. Но если других грибов нет, то и шампиньоны - подходящие для этого блюда грибы! В любом случае, если вы будете использовать сушеные лесные грибы, их следует предварительно залить водой, чтобы они немного размокли, затем отжать их и нарезать.

Итак, подготовим все продукты для постного борща с грибами.

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Прежде всего подготовим овощи. Картофель нарежем кубиком, капусту нашинкуем, а грибы нарежем тонкими пластинами, предварительно со шляпок сняв кожицу

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В кастрюлю выкладываем грибы и картофель. Вливаем овощной бульон или воду. Я готовлю овощной бульон из овощного бульонного кубика, залив его 1 литром кипятка. Если вы добавили только воду, не забудьте ее посолить. Ставим кастрюлю на огонь и варим овощи в бульоне до готовности. На это уйдет минут 20-25.

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А тем временем мы подготовим зажарку для борща. Для этого лук нарежем мелким кубиком, морковь натрем на мелкой терке, свеклу нарежем тонкой соломкой.

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В сковороду вливаем растительное масло и ставим сковороду на огонь. Выкладываем в сковороду лук, морковь и свеклу. Обжариваем овощи буквально пару минут.

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Добавляем к овощам томатную пасту и обжариваем овощи около 10 минут, помешивая. Затем добавляем 1 половник бульона из кастрюли. Продолжаем тушить овощи еще минут 7.

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Нарежем мелко чеснок, зелень петрушки и укропа, болгарский перец нарежем мелким кубиком.

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В зажарку добавим чеснок и болгарский перец, протушим овощи еще 2-3 минуты и снимаем зажарку с огня.

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К готовым грибам и картофелю добавляем нашинкованную капусту.

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ВАЖНО: если вы любите разваренную капусту в борще, то вам после этого следует проварить бульон с капустой еще минут 5-7 и только потом добавлять зажарку.

В моей семье любят, чтобы капуста в борще сохраняла твердость, если сразу за капустой в борщ выложить зажарку с кислой томатной пастой, то капуста сохранит свою хрусткость. Дадим борщу закипеть.

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В самом конце добавляем зелень петрушки и укропа. Снимаем борщ с огня. Накрываем кастрюлю крышкой и даем борщу настояться минут 10-15.

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Готовый постный борщ с грибами подаем порционно со свежим хлебом и сметаной.

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Приятного аппетита!