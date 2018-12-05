Протоиерей Всеволод Чаплин: Любая форма западного секспросвета в российских школах - неприемлема





Личное мнение одного, пусть даже весьма высокопоставленного, священнослужителя не может являться выражением позиции полноты Русской Православной Церкви. Для думающих людей (пусть даже невоцерковленных) это очевидно, а вот для большинства СМИ федерального уровня – увы, нет. Поэтому после одобрения главой Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом «целомудренного секспросвета» в школах в эфире передачи «Церковь и мир» на «России-24» большинство журналистских заголовков и лидов тут же начали сообщать о «поддержке Церковью сексуального воспитания» (кому такой миф очень нужен – см. Новости СМИ2 предыдущем материале ). Корреспондент РИА «Катюша» поинтересовался мнением по данному вопросу у другого известного представителя клира и общественного деятеля – протоиерея Всеволода Чаплина.



О. Всеволод Чаплин: Тема так называемого полового воспитания много лет обсуждается профильными церковными структурами, такими как Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства или Синодальный отдел по взаимоотношениям с обществом и СМИ. Все это время, насколько мне известно, позиция была однозначной: половое воспитание в школах – неприемлемо. Сам этот термин навсегда опорочен из-за скрывающимися за ним элементами: это и натуралистическое изображение секса, и терпимость (толерантность) к половым извращениям и представление о том, что секс может иметь место вне семейной жизни.



Все это крепко и навсегда связано с понятием «секспросвет» – именно в таком ключе он «преподается» детям на Западе. Более того, международные структуры подразумевают под половым воспитанием именно легитимизацию в сознание подростков представлений о допустимости блуда и различного рода извращений. Об этом, в частности, говорит недавнее пособие по секспросвету, изданное под эгидой ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН; текст данного документа «Катюша» переводила и анализировала – см. материал «ООН превращается в лигу контроля за рождаемостью» ).



Чиновники международного и национального уровня фактически обязаны понимать под т.н. половым просвещением именно эти установки, поскольку таково содержание всех официальных глобальных документов. И я убежден, что сейчас в России возобновляется кампания по продавливанию секспросвета. Об этом говорит и недавнее высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой, и хорошо срежиссированные опросы социологов. И боюсь, что неслучайно владыку Илариона спросили об этом проекте, с самого начала навязав термин, наполненный абсолютно порочным содержанием.



В школе нужно преподавать знания об отношениях полов, но только не в форме «полового воспитания», а в рамках курса о семье, любви, верности, целомудрии, о разрушительности внебрачных связей, а тем более – половых извращений. Подобный курс разработан православными педагогами и уже преподается в ряде регионов. Именно такие занятия со школьниками, основанные на выраженной нравственной позиции, допустимо проводить в образовательных учреждениях, а не какой-либо из вариантов секспросвета. Все эти варианты плохи, потому что абсолютно неприемлемы для христианина, как и сам данный насыщенный отрицательным опытом термин.



И мне кажется, что программа «Церковь и мир» на крупнейшем федеральном новостном канале должна перестать быть авторской. Чем больше разных гостей будут появляться в такой передаче, тем лучше. И если уж там поднимаются вопросы об отношениях Церкви и государства и общества, то очевидно, что они должны освещаться руководителями профильных синодальных структур, а не главой Отдела внешних церковных связей. Ну а в целом хочется надеяться, что наша Церковь на всех уровнях постарается остановить новую кампанию лоббистов секспросвета, не боясь спорить ни с госпожой Голиковой, ни тем более с манипуляторами общественного мнения, которые почему-то активизировались вокруг этой темы в последние несколько недель.



РИА «Катюша»: Вас не удивило, что большинство СМИ без разбора стали подавать эту историю в духе «Церковь поддержала секспросвет»?



ВЧ: Да, заголовки, которые сопровождали это высказывание, также подталкивают меня к мысли о том, что цель ставится протащить секспросвет в школах любой ценой, в т.ч. представить намеками дело так, как будто Церковь способна одобрить явный грех, явное растление детских душ. А когда подросткам «с трибуны» авторитетно говорится, что секс вне брака – это нормально, только надо пользоваться презервативами – это безусловное растление детских душ и бесспорный грех.



РИА «Катюша»: Как все-таки можно узнать официальную позицию всей полноты Церкви по этому важнейшему вопросу?



ВЧ: Как мне кажется, это уровень исключительной компетенции Патриаршей комиссии по вопросам семьи и синодальных структур, отвечающих за отношения с обществом. И уж точно это никоим образом не сфера деятельности ОВЦС.



От редакции: В ближайшее время мы постараемся связаться с главой названной выше комиссии протоиереем Дмитрием Смирновым и окончательно прояснить ситуацию.



РИА Катюша