Я, как всегда, экспериментирую: вместо сахара беру мёд, а также добавляю в тесто тертую морковь, благодаря которой овсяные оладьи на кефире получатся более нежными и сочными. Добавление различных ингредиентов типа орехов, изюма, кусочков фруктов зависит от вашего вкуса. Смело добавляйте и пробуйте! А мы приступаем к приготовлению оладий из овсяных хлопьев на кефире!

Фото 1

В миске соединяем овсяные хлопья и кефир.

Фото 2

Перемешиваем и оставляем овсянку набухать на 15-20 минут.

Фото 3

В это время морковку очищаем и натираем на мелкой терке.

Фото 4

Овсяные хлопья набухли, масса стала гуще. Добавляем соль, мед и яйцо.

Фото 5

Перемешиваем и всыпаем муку с разрыхлителем.

Фото 6

Снова мешаем и добавляем морковь.

Фото 7

В конце приготовления теста вливаем растительное масло.

Фото 8

Перемешиваем и приступаем к выпеканию.

Фото 9

На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи небольшого размера.

Фото 10

Выпекаем с двух сторон до румяной корочки.

Фото 11

Овсяные оладьи на кефире готовы! Их можно подавать как в горячем, так и в остывшем виде со сметаной! Приятного аппетита!