Ингредиенты
Кефир – 1 стакан
Овсяные хлопья быстрого приготовления – 0,5 стакана
Мука – 2-3 ст.л.
Морковь – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Соль – щепотка
Мед – 1 ч.л.
Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Растительное масло – 1 ст.л.
- 151 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Я, как всегда, экспериментирую: вместо сахара беру мёд, а также добавляю в тесто тертую морковь, благодаря которой овсяные оладьи на кефире получатся более нежными и сочными. Добавление различных ингредиентов типа орехов, изюма, кусочков фруктов зависит от вашего вкуса. Смело добавляйте и пробуйте! А мы приступаем к приготовлению оладий из овсяных хлопьев на кефире!
В миске соединяем овсяные хлопья и кефир.
Перемешиваем и оставляем овсянку набухать на 15-20 минут.
В это время морковку очищаем и натираем на мелкой терке.
Овсяные хлопья набухли, масса стала гуще. Добавляем соль, мед и яйцо.
Перемешиваем и всыпаем муку с разрыхлителем.
Снова мешаем и добавляем морковь.
В конце приготовления теста вливаем растительное масло.
Перемешиваем и приступаем к выпеканию.
На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи небольшого размера.
Выпекаем с двух сторон до румяной корочки.
Овсяные оладьи на кефире готовы! Их можно подавать как в горячем, так и в остывшем виде со сметаной! Приятного аппетита!
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