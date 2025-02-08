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Овсяные оладьи на кефире

Если каша из овсяных хлопьев надоела, можно из тех же хлопьев с добавлением кефира приготовить полезные и вкусные оладьи! Главное, использовать хлопья быстрого приготовления, не требующие варки, или те, что варятся не более 5 минут. Тогда вы получите нежные и тающие во рту оладьи, в противном случае хлопья просто не набухнут и будут хрустеть на зубах. Если же вы сторонник правильного геркулеса, который варится как минимум 15 минут, следует залить его кипятком, чтобы хлопья также хорошо разбухли и размягчились, а уже потом добавлять кефир.

Ингредиенты

Кефир – 1 стакан

Овсяные хлопья быстрого приготовления – 0,5 стакана

Мука – 2-3 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Мед – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

  • 151 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Я, как всегда, экспериментирую: вместо сахара беру мёд, а также добавляю в тесто тертую морковь, благодаря которой овсяные оладьи на кефире получатся более нежными и сочными. Добавление различных ингредиентов типа орехов, изюма, кусочков фруктов зависит от вашего вкуса. Смело добавляйте и пробуйте! А мы приступаем к приготовлению оладий из овсяных хлопьев на кефире!

 

Ингредиенты для оладий из овсяных хлопьев на кефире
Фото 1

 

 

В миске соединяем овсяные хлопья и кефир.

 

Соединить кефир и овсянку
Фото 2

 

 

Перемешиваем и оставляем овсянку набухать на 15-20 минут.

 

Дать овсянке набухнуть
Фото 3

 

 

В это время морковку очищаем и натираем на мелкой терке.

 

Потереть морковь
Фото 4

 

 

Овсяные хлопья набухли, масса стала гуще. Добавляем соль, мед и яйцо.

 

Добавить яйцо и мед
Фото 5

 

 

Перемешиваем и всыпаем муку с разрыхлителем.

 

Всыпать муку
Фото 6

 

 

Снова мешаем и добавляем морковь.

 

Положить морковь в тесто
Фото 7

 

 

В конце приготовления теста вливаем растительное масло.

 

Влить масло
Фото 8

 

 

Перемешиваем и приступаем к выпеканию.

 

Готовое тесто
Фото 9

 

 

На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи небольшого размера.

 

Налить тесто на сковороду
Фото 10

 

 

Выпекаем с двух сторон до румяной корочки.

 

Пожарить оладьи
Фото 11

 

 

Овсяные оладьи на кефире готовы! Их можно подавать как в горячем, так и в остывшем виде со сметаной! Приятного аппетита!

 

Рецепт оладий из овсяных хлопьев на кефире
Фото 12

 

 

Овсяные оладьи на кефире, рецепт с фото
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