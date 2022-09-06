ИЗ 120 ПЕРВОКЛАШЕК ТОЛЬКО 10 — РУССКИЕ. МИГРАНТЫ ЗАХВАТИЛИ ШКОЛУ

Приезжие из Средней Азии практически выдавили русское население, сделав микрорайон Сортировка в Екатеринбурге своим анклавом.

На Урале нашли школу, в которой почти нет русских детей. В 2022 году сюда в первый класс пошли почти 120 ребят, и лишь чуть больше десятка из них — коренные уральцы. Подавляющее большинство учеников — киргизы и таджики. Как оказалось, так школа №149 в Екатеринбурге живет ещё с 90-х годов, и русские семьи стараются обходить её стороной.

Как русский район превратился в обитель приезжих

Район Сортировки в Екатеринбурге ещё в советские годы пользовался дурной славой. Расположенный вдоль железной дороги и заполненный большими складами, он был заселён люмпенами из бараков. А в 90-е квартиры в здешних домах стали массово скупать... китайцы. В это время неподалеку открылся огромный вещевой рынок “Таганский ряд”, и мигранты хлынули в город рекой.

Хозяева рынка через риэлторов выкупали квартиры в наших старых домах. Причем по высоким ценам. Мы продали очень тесную трёшку в разваливающемся доме и купили на эти деньги жилье в новостройке в хорошем районе. А в нашей бывшей квартире сразу установили многоэтажные кровати для азиатов,

— рассказала бывшая жительница Сортировки Алла.

Постепенно популярность "Таганского ряда" стала падать, и многие китайцы уехали. Но свято место пусто не бывает, и микрорайон облюбовали мигранты из Средней Азии. По сути Сортировка превратилась в анклав диаспор. Из русских семей здесь остались лишь те, кто не может позволить себе залезть в кабалу ипотеки и переехать.

Неудивительно, что местные школы заполнили многочисленные дети мигрантов. Причем в школах появилось некое подобие “клановости”. По словам местных жителей, в одной школе преимущественно учатся вьетнамцы, в другой — таджики. В 149-й школе на улице Софьи Перовской большинство детей — киргизы.

1 сентября двор школы заполнили многодетные мамы в хиджабах. На линейку приехали журналисты, но женщины на ломаном русском попросили их не снимать:

Муж будет сердиться!

В толпе практически не слышно русскую речь. Кто-то привел в школу не одного ребенка, а трёх, четырёх, пять детей. На удивление первоклассницы пришли не упакованными в чадры, а в обычных костюмах и с бантами. Учителя говорят, что многие родители давно живут в России и понимают — в школах введена форма, и дресс-код необходимо соблюдать.

В одном из интервью теперь уже бывший директор школы №149 Евгений Сергунин рассказывал, что главная проблема педагогов — найти со школьниками общий язык. Русский, естественно. Во многих случаях новые ученики не знают его от слова совсем. Повезет, если это первоклассник. Младшие детки быстро осваиваются и начинают говорить уже через несколько месяцев. С ребятами постарше уже сложнее. Приходится проводить дополнительные занятия и литературные вечера.

Большинство уходят после девятого класса. Для них получить такой аттестат — основная цель. Очень мало тех, кто идет в десятый класс. Обычно это отличники, которые намерены поступать в вуз,

— рассказал Сергунин в интервью местным СМИ.

Многие после девятого класса уезжают учиться дальше уже на родине. Получив в России бесплатное образование, они с легкостью поступают в учебные заведения в родном Душанбе или Бишкеке.

https://vk.com/video-75679763_456276681

Выпускники “мигрантской” школы избили женщин, а диаспора решила откупиться

Учителя признают, что работать в такой школе нелегко, но есть один существенный плюс. Мигранты из Средней Азии стараются прививать в семьях почитание старших, и большинство детей беспрекословно слушаются педагогов. Правда, за пределами школы эта особенность куда-то улетучивается.

По словам жителей Сортировки, в микрорайоне процветают банды подростков, которые держат в страхе оставшихся здесь русских. Едва ли не на каждом углу можно встретить компании молодых южан, улюлюкающих вслед проходящим мимо девушкам. Из-за одной такой компании этой зимой на Сортировке силовики устроили масштабные рейды с массовыми задержаниями.

11 февраля компания смуглых парней пристала к девушке в автобусе. Бородатые подростки зашли в салон и сразу “включили” хозяев. Хамили кондуктору, обматерили пассажиров. 20-летней Полине досталось больше всех.

Я сидела недалеко от них и молчала. Потом чувствую, как меня дёргают за шапку. Сняла её, а мне дают подзатыльник,

— вспоминает тот вечер екатеринбурженка.

Полина позвонила маме и попросила её встретить. 50-летняя Надежда Глазова много лет работает педагогом в центре для трудных подростков. Она ожидала, что сможет поставить разбушевавшуюся молодёжь на место. Но прогадала — на конечной остановке и маму, и дочь жестоко избили. Надежда попала в больницу с переломом — один из бородачей целенаправленно бил её по ноге.

Нападавших вскоре задержали. Это были азербайджанцы. Судя по всему, выпускники одной из “мигрантских” школ Екатеринбурга. Пока история гремела в СМИ, глава диаспоры пообещал помочь пострадавшей семье деньгами. По сути, откупиться. Но как только скандал утих, позабылось и обещание. Более того, родители одного из задержанных подростков позже пытались через журналистов защитить сына. Они утверждали, что парень ввязался в драку случайно и конфликт якобы спровоцировали сами избитые женщины.

Буйные подростки сейчас ждут суда. За их делом лично следит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

1 сентября на Сортировке было тихо. Видимо, в честь праздника. А на следующий день сюда нагрянули силовики. К овощебазе, которая считается анклавом приезжих, подогнали десятки служебных автобусов. Бойцы в масках стали массово проверять документы у мигрантов. Многих задержали.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения "Гром" наведались на 4-ю овощебазу. Проверяющие вызвали некий хаос среди иностранных граждан. Полицейским пришлось проверять даже сетки с луком, нет ли и там несознательных граждан. Всех, у кого обнаружились проблемы с документами, вежливо провожали в автобус для поездки в отдел полиции, где с ними будут дальше разбираться,

— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Всё это — "европейские пережитки"

Минувшей зимой на всю Россию прогремел скандал в Обнинске — дети мигрантов сколотили настоящую банду в школе. Они ходили на уроки с ножами и битами. А однажды попытались изнасиловать русскую девочку. И подобные инциденты могут произойти в любом городе. Недавно в студии "Царьграда" об этой проблеме высказался председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, сейчас Россия пожинает то, что сотворила ельцинская команда в начале 90-х.

Это проблема не сегодняшнего или вчерашнего дня. Она была заложена 25-30 лет назад, когда Россия стала самостоятельным государством, когда наша страна слепо всё копировала с Европы, в том числе и миграционную политику. Европейские страны принимали у себя выходцев из Северной Африки, с Ближнего Востока. И мы точно так же заложили эту мину замедленного действия и сказали, что возьмём с постсоветского пространства столько людей, сколько приедет. Беспокоились, что у нас не будет хватать рабочих рук. Сегодня мы видим, что бесконтрольный поток мигрантов с постсоветского пространства довёл нас до того, что у нас стали образовываться локальные районы с переизбытком этих мигрантов. Мы рассчитывали, что приезжие будут вливаться в наше общество, учить русский язык, соблюдать законы. Но получили обратный эффект,

— заявил Сергей Липовой.

https://vk.com/video-75679763_456267257

Должны уважать законы

Понятно, что брать в русскую школу детей, которые по-русски не говорят, нельзя. Даже если у них есть гражданство России. Это всё равно, что в обычный класс поместить глухонемых. Стоит задать вопросы родителям: вы получили гражданство, тогда будьте добры соблюдать законы и выбрать школу, где говорят на государственном языке. У нас, кстати, это не только русский. В национальных республиках есть школы на местных языках.

Другой вопрос — это этницеские районы. И здесь нарушителям закона должно быть особенно страшно их не соглюдать. Камеры наблюдения, пункты участковых, дежурство народных дружин. И штраф по любому законному поводу: от брошенного мимо урны фантика до матерного слова.

Хотите жить в нашей стране — уважайте её законы. Представить себе русских в условном Азербайджане, которые избивают женщину на остановке, нереально. А вот обратных примеров хоть отбавляй. Почему мы так себя не уважаем?!

Мигрант стоит очень дорого

Политики, лоббирующие привлечение мигрантов в Россию, создают миф, что это дешевая рабочая сила. Но на самом деле наша страна теряет огромные деньги. Об этом говорил Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев. Он на цифрах показал, сколько на самом деле стоит работа приезжих, которые работают нелегально.

Мигранты бесплатно пользуются всей социальной инфраструктурой нашего государства. Например, если мигрант заболел ковидом, то на его лечение будет потрачено 200 000 рублей, и это официальные данные. Деньги возьмут из выплат налогоплательщиков, то есть это русские заплатят за лечение мигранта. Который при этом занимает наши рабочие места. Но если обязать работодателей оплачивать за гастарбайтеров весь социальный пакет, ситуация кардинально изменится. Сразу станет выгоднее брать на работу граждан России, что и должно быть нормой в нормальном государстве,

— подчеркнул учредитель “Первого русского” Константин Малофеев.