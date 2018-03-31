Подростки: терра инкогнита. Часть 2

К этому моменту ребенок уже прошел предварительное социальное программирование, и в отличие от века Пушкина, в наше время основные постулаты базируются на философии общества потребителей и на соревновательном моменте: ты должен быть первым, иначе ты лох; ты первый, если у тебя есть вещи, которые считаются социально значимыми. Новости СМИ2

Это два основных постулата, и надо отдать должное родителям – они из кожи вон лезут, еще с детского сада соревнуясь друг с другом. Родительская ярмарка тщеславия работает исключительно на эти два постулата, и в результате к моменту подросткового гормонального взрыва у ребенка уже имеется сложившаяся система ценностей. Он хочет соревноваться, и он хочет обладать.

Психологический надлом

Изменения в психике – это третий фактор, который влияет на поведение в подростковом возрасте. Это тоже на уровне биологии - инстинкт, заставляющий подросшее потомство отделяться от родителей. В животном мире это происходит просто и естественно, родители и подросшие дети разбегаются быстро и легко.

Но у людей все гораздо сложнее. Ребенок на уровне инстинкта стремится отделиться от родителей, и гормональное напряжение способствует этому стремлению. И в то же время социальное программирование включает в подростке соревновательный элемент. Поэтому в первую очередь ребенок бросает вызов именно родителям, стремится возвыситься над ними, и получить от них вещи, социальная значимость которых подчеркнет его победу.

Вот и получается, что подросток нашего времени объявляет войну родителям не ради свободы самоопределения. Он не освободиться хочет от родительского авторитета. Он хочет доминировать и заставить родителей служить своим интересам, и именно эти факторы расцениваются им, как символы взросления.

Расплата за родительскую «ярмарку тщеславия»

Дети – это самое выгодное направление бизнеса. Все строится на манипулировании родительским тщеславием. Это настолько слабое место в характере родителей, что даже великие и железные бизнесмены легко ломались под давлением собственного же тщеславия, и совершали откровенно глупые поступки в отношении своих детей.

Мы готовы тратить на детей любые деньги. «Все ради ребенка» - как девиз по жизни! Это не самоотречение, и не благородство, и не жертвенность. Это величайшая в мире глупость, природа которой – банальное мелкое тщеславие. Для родителей дети стали таким же предметом социальной значимости, как и планшеты – для их же детей. Но все дело в том, что для будущего наших детей такой девиз очень опасен, потому что ребенок уже никогда не сможет быть самостоятельным, так его воспитали, и он ждет, что все будет вращаться вокруг его, и его потребностей.

Несколько слов в защиту родителей

К сожалению, родители редко осознают, что являются всего лишь игрушкой в руках манипуляторов от маркетинга. Родительские инстинкты, заставляющие желать для ребенка всего лучшего – это очень сильные инстинкты. И именно их хорошо изучили психологи и маркетологи, на этом строится политика любого современного государства. У нас все – для защиты ребенка. И в первую очередь для защиты от… родителей. Они всегда находятся в позиции обвиняемых.

Продолжение следует…