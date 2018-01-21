С чего начинается Родина? С роддома в Майями

Как едва появившихся на свет россиян превращают в американцев

Для некоторых россиян понятие «родина» значит все меньше и меньше. Свое отношение к стране они проецируют и на будущее своих детей, стараясь обеспечить их вторым гражданством буквально с момента рождения. Возможно, не последнюю роль в этой схеме играют и меркантильные соображения.

Так, среди состоятельных жителей России все более популярными становятся роды в американском Майами, штат Флорида. Репортаж о «родильном туризме» вышел на телеканале NBC. Одна из целей такого туризма — американское гражданство для новорожденных, предоставляемое автоматически в соответствии с 14 поправкой Конституции США.

«Американский паспорт — большой плюс для ребенка. Почему бы и нет?» — считает одна из рожениц Олеся Решетова. Другая — Екатерина Кузнецова, обращает внимание на высокий уровень медицины и образования в США. «Я из тех мам, которые хотят дать своему ребёнку всё самое лучшее, что только могут», — объясняет свой выбор еще одна женщина.

Рожденный ребенок получит, таким образом, пожизненное право жить и работать, а также получать социальные пособия в США, отмечает телеканал. Кроме того, когда ему исполнится 21 год, он сможет хлопотать о предоставлении американской грин-карты своим российским родителям. То есть в старости они смогут стать «почти» американцами.

Богатые россияне в данном случае вписываются в мировой тренд. Рожать в Майами приезжают и из других стран. С 2000 года количество таких рожениц выросло втрое. И это при том, что стоимость пакета услуг, включающего подготовку к родам, трансфер, переводчика, содействие в подборе жилья и получении документов на ребенка может достигать десятков тысяч долларов.

По мнению будущих рожениц, их ставка практически беспроигрышная. Ведь российское гражданство их дети не потеряют. Действующая Конституция разрешает россиянам иметь два гражданства. «Я не знаю, что моя дочь выберет в будущем. Но если я смогу потратить деньги — мои деньги — для ее выбора, почему бы и нет?» — цитирует NBC одну из расчетливых мам.

Тем более что пример подобного отношения к своей стране им подают «звезды» первой величины. Например, российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова или супруга солиста группы «Artil&Asti» Артема Умрихина. А вот у Ольги Рапунцель из «Дома-2» планы рожать в Майами сорвались. Хотя она и готовилась, считая, что американское гражданство «открывает любые двери».

Некоторый парадокс ситуации в том, что многие россиянки живут в Майами в жилых комплексах построенных Trump Organization. При этом президент США является горячим противником «родильного туризма». Еще будучи кандидатом на высший пост, он призывал прекратить предоставлять гражданство по праву рождения, так как оно является «самым мощным магнитом для нелегальной иммиграции».

О некоторых деталях «родильного туризма» «СП» рассказала представитель компании, занимающейся этим бизнесом, Анна Колеватых.

— Да, американское гражданство рожденным в США предоставляется автоматически. Это формальная вещь. Добиваться этого не надо. Надо просто оформить бумаги. Мы как раз и предоставляем подобные услуги. Туристы из Майами, никуда не ездят, ничего не делают, мы сами доставляем документы, делаем паспорт, свидетельство о рождении, переводы, а через две недели на руки выдаем полный пакет документов.

«СП»: — Отцу необходимо быть в Америке в момент оформления гражданства ребенку?

— Это по желанию. Такой обязанности нет.

«СП»: — И во сколько примерно обойдутся роды в Майами для российской мамочки и ее мужа?

— У нас есть пакетное предложение — 17 тысяч долларов. Это финальная цена, в которую уже все включено.

«СП»: — Сколько людей из России ездит рожать в Майами?

— Точной статистики я вам не могу сказать. Но, вообще-то, на рынке подобных фирм штук пятьдесят. Кстати, у нашей компании есть представители не только в Москве, но и в российской глубинке — Ярославле, а также на Украине, в Казахстане и Киргизии. Оттуда тоже едут рожать в Америку.

«СП»: — В последние годы в России экономический кризис. Как это отразилось на вашем бизнесе?

— Ну, конечно, когда доллар стоил 30 рублей и цены на роды в Майами были как в Москве, то спрос был выше. Потом начался некоторый спад. А кроме того, в последние полгода начались некоторые проблемы с выдачей виз… То есть политика влияет на наши дела.

По мнению психолога, социолога, председателя организации «Рождение» Евгении Ломоносовой, россиянки отправляются в Майами не только за гражданством для будущего ребенка, а по целому ряду причин.

— Я встречалась с этими людьми. Безусловно, мысль об американском гражданстве для ребенка там где-то в подкорке существует. Потому что все родители хотят подстраховаться, и если есть такая возможность, они держат ее в голове. Но большинство едет в Майми все-таки за комфортными родами.

«СП»: — Но комфортные роды, наверное, можно организовать и в Европе?

— С Европой это направление туризма не сложилось, а во Флориде как-то все организовалось в свое время. Сначала один, потом второй… В итоге, протоптали дорожку.

«СП»: — А там действительно комфортно рожать? Вспоминают, поди, фильм «В джазе только девушки»…

— Конечно. К тому же они хотят и в Америке пожить… Потом, Майми, тепло, снега нет. Там, кстати, живет много русских. Есть посредники. Разработаны все нужные каналы. Для многих это бизнес.

«СП»: — Но ведь это недешевое удовольствие…

— Это смотря для кого. В целом, это не так дорого. Сопоставимо с московскими ценами. Ведь у нас, если ты хочешь каких-то условий, родить стоит феноменально дорого. В десятки тысяч рублей уже не уложишься. Речь идет о сотнях тысяч.

То есть женщина в Майями не только рожает, но и путешествует, да еще получает прекрасный бонус — американское гражданство ребенку. Там полно бонусов. Можно, например, собрать детское приданное, потому что там все дешевле. Поэтому те, кто может, едут туда. Словом, это целый комплекс причин. Гражданство — только вишенка на торте.

«СП»: — Видимо, уровень медицины тоже важен? Обезболивание и проч…

— Это там все есть, но надо понимать, что к естественным родам это все отношения не имеет. Это просто комфортные роды.

«СП»: — Поясните, пожалуйста, разницу…

— Естественные роды — это когда в биологический механизм нет вмешательства — стимуляции, обезболивания, когда присутствуют близкие. Женщины так рожали миллионы лет и ничего… Это в идеале.

А комфортные роды — это когда вокруг роженицы «пляшут», вводят разные обезболивающие, а до недавнего времени даже делали кесарево сечение по желанию. В Майями речь идет, скорее, о комфортных родах. Хотя желающим провести все естественным путем и там могут пойти на встречу.

«СП»: — Любой каприз за ваши деньги?

— Там, прежде чем что-либо сделать, вам тысячу раз объяснят последствия и попросят согласия. Все можно обговорить и никто с вами не будет бороться. А у российских врачей патернальная позиция. Даже в самых дорогих клиниках никто ничего не объясняет. Мол, вы не доктор и знать вам не надо. Отчасти из-за этого наши граждане и едут лечиться или рожать за рубеж.

Кроме того, в России есть огромное расслоение по регионам. В провинции качество медицины может быть существенно ниже.

А вот лидер петербургского отделения партии «Родина» Андрей Петров относится к «родильному туризму» нетерпимо.

— Я отношусь крайне негативно к тому, что российские женщины пользуются медицинскими услугами иностранных государств. Ведь рожать ездят не только в США, но и в другие страны, например, в Финляндию. Просто Америка еще и предоставляет гражданство. Вообще, реклама иностранной медицины у нас зашкаливает. Хотя в стране есть свои высококлассные медучреждения.

Что касается гражданства, получаемого ребенком при рождении в США, то детей туда вывозит экономически активное население. Это говорит о том, что дальнейшую жизнь детей и, возможно, свою, они с Россией не связывают. Потому что потом дети могут «автоматом» перетащить туда родителей. Это значит, что посредством детей они готовят себе в США «запасной аэродром».

Еще один момент — политический. Детей в Америке у нас имеют не только те, кто их там родил, но и многие наши политики, в том числе высшего ранга. Их дети — это «мягкие заложники». Вы никогда не примите жестких мер ни на валютном рынке, ни по отзыву российских финансовых средств, не будете жестко отстаивать интересы страны, пока ваши дети живут там.

«СП»: — Что же делать?

— Нужно ограничить эту практику. Те, кто родились в США, не должны иметь допуск к государственной службе. Ведь госслужащие принимают решения по социальным вопросам, по образованию, по той же медицине. Если все, что связывает чиновника с будущим, находится за рубежом, заботиться о своей стране он не будет. Вообще, России надо бы в принципе отказаться от двойного гражданства.

Сергей Аксенов

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