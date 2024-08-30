Странные методы «лечения», которые почему-то работают

– Ортофосфорная кислота создает неблагоприятную среду, в которой вирус и ряд бактерий не выживают. Если подумать — весьма логично. Однако, я никогда не проводила личного расследования, это лишь из опыта общения с иностранными коллегами. Конечно, это работает только тогда, когда состояние ребёнка позволяет. Никто не отменяет применения рекомендованных препаратов. Пару лет назад моя коллега, оказавшись с детьми в Швеции и подхватив «кишечку», по рекомендации местного врача пила «Колу» с детьми – 5 дней.