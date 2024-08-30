Странные методы «лечения», которые почему-то работают

«Кока-кола», волшебная мудра и заговоры с красными ниточками.
Несмотря на возможности современной медицины, многие родители продолжают доверять народным методам. Иногда это происходит от недоверия к врачам, иногда из-за того, что официальная медицина признает болезнь самоизлечивающейся и может предложить лишь наблюдение в динамике, а хоть как-то помочь ребенку хочется.
Зачастую народные методики выглядят глупо и совершенно нелогично, но тем не менее некоторые из них действительно работают.
Красная ниточка против воспаления
Красную ниточку на запястье повязывают не только для того, чтобы защитить ребенка от сглаза. Это распространенный народный метод лечения некоторых гнойно-воспалительных процессов: фурункулов (чирьев), ячменя, рожистого воспаления.
Более «продвинутые» методики советуют повязывать не простую красную нить, а шелковую, проделывать это на убывающую луну, с определенными молитвами. Многие родители с удивлением отмечают: «невероятно, но нам это помогло».
На самом деле все намного проще. В большинстве случаев любой чирей или ячмень рано или поздно – с ниточкой или без нее – прорвется, и ребенку станет лучше. В более серьезных случаях ниточку используют как крайнюю меру, когда ребенок уже посетил врача и не первый день принимает антибиотики. Дабы ускорить выздоровление, родители прибегают к помощи народного средства, и «неожиданно» оно «помогает».
«Кока-кола» против ротавирусов
В Европе педиатры назначают колу для «лечения» не только ротавирусной инфекции, но и других кишечных инфекциях. Объяснение весьма простое, рассказывает педиатр, специалист по питанию детей Светлана Черезова:
– Ортофосфорная кислота создает неблагоприятную среду, в которой вирус и ряд бактерий не выживают. Если подумать — весьма логично. Однако, я никогда не проводила личного расследования, это лишь из опыта общения с иностранными коллегами. Конечно, это работает только тогда, когда состояние ребёнка позволяет. Никто не отменяет применения рекомендованных препаратов. Пару лет назад моя коллега, оказавшись с детьми в Швеции и подхватив «кишечку», по рекомендации местного врача пила «Колу» с детьми – 5 дней.
Мамам важно понимать, что это не панацея, никто не отменяет консультацию врача и применение стандартов лечения кишечной инфекции (вирусной или бактериальной этиологии).
Мудра против икоты
Если вы обратитесь к «доктору Интернету» с вопросом «Как избавиться от икоты?», то непременно найдете тысячу и один способ. Среди них есть немало экстравагантных, например, предлагается особым образом сложить руки: левый мизинец приложить к правому большому пальцу, правый мизинец – к левому большому пальцу. И многие уверяют, что такая мудра, целебное расположение пальцев рук в самом деле работает.
При кажущейся нелепости, пожалуй, мы сможем довольно легко объяснить эффективность такого метода с научной точки зрения. Нужно лишь вспомнить, почему вообще возникает икота. Основные причины: переполненный желудок, алкоголь, газированные напитки, нервное перенапряжение.
Вероятно, именно в случае нервного напряжения помогает мудра: складывая мизинцы и большие пальцы, человек переключает внимание, успокаивается и ожидает, что это поможет. Возможно, аналогичным образом «работает» и общеизвестный заговор: «Икота, икота, перейди на Федота, а с Федота на Якова, ну, а с Якова – на всякого».
Лейкопластырь на пупок против морской болезни
Нет, речь пойдет не о специальных пластырях с растительными экстрактами. Многие родители уверяют, что помогает обычный лейкопластырь, без каких бы то ни было добавок.
Еще один весьма странный нюанс: перед закатом лейкопластырь нужно удалить, а с наступлением темноты можно наклеить снова. Если верить обсуждениям на форумах и постам в блогах, в действенности метода не раз успели убедиться и многие родители, и водители автобусов. Якобы это «дедовское» средство помогает справиться даже с тяжелым укачиванием, когда человека сильно рвет.
Никто не занимался всерьез изучением этого народного метода и не проводил никаких исследований, поэтому о реальной эффективности лейкопластыря против укачивания ничего сказать нельзя. Научных объяснений того, как это теоретически может работать, тоже нет.
Можно лишь смутно предполагать, что тут каким-то образом замешаны нервные окончания в области пупка и солнечное сплетение. Не стоит сбрасывать со счетов и эффект плацебо. По крайней мере, пластырь на пупок не причинит вреда, если не считать возможного раздражения кожи.
Монетки и заговоры против грыжи
Когда детский хирург при осмотре грудничка диагностирует пупочную грыжу, обычно родители слышат такие рекомендации: «Пока ничего делать не нужно, будем наблюдать. Ребенку нужен массаж, чаще выкладывайте на животик. Если к пяти годам не пройдет – придется оперировать».
Но многим родителям не хочется сидеть сложа руки. Ребенку надо как-то помочь. Если официальная медицина ничего не предлагает, возможно, помогут народные методы. Самое распространенное средство – монетка, приклеенная на пупок. Считается, что она «вправляет» грыжу и помогает «удерживать» внутренности в животе.
Другая распространенная процедура – визит к бабке, которая умеет «заговаривать» грыжи. Что самое странное в этой истории – и монетки, и бабушки в самом деле помогают. Правда, не всем. И этому есть научное объяснение.
Дело в том, что с возрастом мышечный пресс и пупочное кольцо укрепляются. К пяти годам у большинства детей пупочные грыжи проходят сами, даже если ничего не предпринимать. Но некоторым детям не повезет, они все же попадут на хирургический стол. Чаще всего операция при пупочной грыже несложная и продолжается недолго.
Массаж, гимнастика и выкладывание на животик нужны как раз для того чтобы укрепить мышцы живота и поскорее закрыть грыжу. Опытная бабушка с радостью согласится заговорить пупочную грыжу, но ни за что не возьмется за «лечение» грыжи паховой. Тут ситуация немного другая: грыжи в паху никогда не проходят самостоятельно, единственный выход – хирургическое вмешательство.
Волшебный поцелуй против травм
Есть один метод плацеботерапии, которым в совершенстве владеет каждый любящий родитель, и этот метод зачастую работает просто безупречно.
Любой малыш знает, что многие «бобоки», например, ссадины, царапины, небольшие синяки и ушибы эффективно излечивает мамин или папин поцелуй. После короткого сеанса такой «терапии» боль мгновенно притупляется, слезы высыхают, и ребенок продолжает играть и исследовать мир как ни в чем не бывало.
Конечно же, в более серьезных случаях ни плацеботерапия, ни народные средства не помогут. Не стоит тянуть с визитом к врачу, когда это действительно необходимо.
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