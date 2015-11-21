Ольга Четверикова: Идет тотальная перестройка человека, или Что кроется за сетью программ "Глобального образования"

Программа "глобального образования" разрабатывалась в конце 1970-х гг. В ее создании главную роль сыграл такой деятель как Роберт Мюллер (он был заместителем Генерального секретаря ООН). Вот и его коллеги из США в 70-80 гг. разрабатывали программы "Глобального образования", которые предусматривали переход на новую систему ценностей, в центре которых будет толерантность. Это такое пантеистическое мировоззрение, если говорить совсем откровенно, то эта система уходит корнями в оккультное мировоззрение Нью Эйдж (Новая Эра).

Нью Эйдж - тотальная оккультная структура, оккультное ядро, от которого, как в паутине, исходят все остальные секты, которые активно распространяются на Западе и у нас. И, кстати, эти содомские дела - все тоже происходит в рамках этого оккультного мировоззрения. Глобальная цель не только контролировать человека, но и, например, контролировать рождаемость в определенных странах. Новейшие методики – это, прежде всего, и половое воспитание. Это внедрение различных извращенческих моделей через них. Пропаганда идет через кино, через мультфильмы, через шоу – так называемые "шоу", сериалы – это вообще ключевой момент. Включите телевизор - идет дикая примитивизация человеческого сознания, а главное – незаметное внедрение этого толерантного отношения к извращенчеству. На уровне культуры – так называемая поп-культура – это идет давно. Но образование еще сохраняло свою каноничность. Потому сегодня главный удар ждет именно эта сфера жизни человека. На уровне культуры – так называемая поп-культура – это идет давно. Но образование еще сохраняло свою каноничность. Потому сегодня главный удар ждет именно эта сфера жизни человека.

Образование еще было сдерживающим фактором для некоторых подходов. Здесь очень многое зависит от учителей, от преподавателей, то есть от конкретных личностей. Потому что даже если навязывают в школах учебник или программу - все равно от личности педагога очень многое зависит. Чтобы этот фактор убрать, сейчас предусмотрено переобучение кадров, переподготовка, и только "инновационные педагоги" смогут остаться. Либо открыто "неинновационные" люди исключаются, либо находится масса других методов, чтобы человека просто из этой системы выкинуть. Если хотите оставаться в ней – перестраивайтесь.

Идет тотальная перестройка человека. Это то, что мы называем трансгуманистическим проектом, когда человек рассматривается как некая ступенька – переход в новое состояние от человека в пост-человека. Этим трансгуманистическим проектом сегодня у нас занимается НАСА, ДАРПА, ведущие американские разведывательные центры. Трансгуманизм – это не маргинальное, это новейшее стратегическое направление в концепции перестройки человека.

Цель - перестройка самого человека, то есть, проще говоря, это лишение личности человека, духовной сущности. Человека можно тотально поставить под контроль, когда ты подчиняешь не только его сознание, но и его волю. Нужно подчинить человека на этом уровне – на уровне воли, превратить его в пост-человека, существо, набитое различными чипами, человека-киборга, сознание которого встраивается в единую информационную сеть, присоединяется к этой сети, через нее управляется. Но для того, чтобы это свершилось, необходимо резко занизить уровень духовного развития человека, превратить его в примитивнейшего потребителя, у которого есть простой набор требований – все. У нас образование всегда было нацелено не только на профессиональное ориентирование, но и на раскрытие человека, воспитание человека-личности, вот как у нас понималось образование – образование личности. И до сих пор еще кое-где в школах по инерции именно так и учат.

Но разрушение образования сегодня идет очень грамотно. Сначала разрушили общеобразовательные школы, потом высшую школу – встроили "глобальное образование", потом сняли "крышу" – нашу Академию наук, и теперь – когда уже все подготовлено, вся надстройка есть, - пошли на глубинный уровень, ломают дошкольное образование.

Один из принципов новых методик - запрет на традиционную систему обучения, переход на новую, с внедрением иностранного языка, иностранных методик и всего прочего. В итоге уже реальность, что наши дети учатся не на русских сказках, не на русских песнях, не на русской литературе, а на "Гарри Поттерах" и тому подобном.

Корпорациям нужны теперь не личности, а люди-компьютеры, и учителя должны просто помочь приобрести им компетенции. Учителю запрещено как-либо воспитывать, влиять на процесс формирования личности (нет идеалов, нет авторитетов, нет единой истины, нельзя чему-то уделять больше внимания), учитель должен смотреть со стороны и помогать приобретать компетенции.

Самое страшное, что это внедряется с самого раннего детства, у нас теперь даже дошкольное воспитание рассматривается уже как ступенька непрерывного образования. Это теперь не воспитание, это дошкольное образование, а между воспитанием и образованием есть существенная разница. И в 2012 г. у нас разработаны стандарты дошкольного образования, и согласно им, ребенок играет активную роль в выборе содержания своего образования. А дошкольное образование – это дети от трех месяцев до семи лет. То есть ребенок от трех месяцев играет активную роль в выборе содержания своего образования, это прописано в стандарте!

"Образование для всех" – это программа, разработанная Мюллером еще в конце 1970-х гг. и через ЮНЕСКО внедряемая. На самом деле ЮНЕСКО – это тоже структура с оккультным ядром, там прекрасно знают, что они делают. Другое дело, что очень большая часть чиновников среднего звена об их целях не знают, и под видом "Глобального образования" им кажется, что все замечательно, что насаждается такая всеобщая любовь, всеобщая дружба. На самом деле, это политика сегрегации, под видом этой глобализации, коммерцализации человечество резко опускается в уровне своего развития, против него применяются методики фактически сокращения населения, через различные методы и способы, их масса описана, для элиты создаются условия, когда они могут осуществлять контроль и реализовывать свои бесчеловечные проекты.