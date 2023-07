Образование с изъятиями

Минобразования напишет инструкции для органов опеки по совету прозападных фондов



Пока родительская общественность добивается отмены ювенальной ст. 77 Семейного Кодекса и ряда аналогичных норм, легализующих изъятие детей из семей под предлогом угрозы их жизни или здоровью, ювенальщики пошли в контратаку. Как сообщает газета «Известия», вице-премьер Ольга Голодец поручила Министерству образования и науки разработать для органов опеки инструкции по изъятию детей из семей. К этой, мягко говоря, непрофильной деятельности Минобраз решил привлечь некие общественные организации—в том числе прозападного ювенального толка.



О новой инициативе «социального» вице-премьера сообщили журналистам не чиновники, а руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» Елена Альшанская: « Министерству образования поручено совместно с общественными организациями начать разработку «порядка отобрания» детей из семьи и начать разработку изменений семейного законодательства, которые позволят сделать такую меру, как лишение родительских прав, действительно крайней. Она будет использоваться, только если исчерпаны все другие меры поддержки семьи. Нельзя будет сразу подавать в суд на лишение родительских прав. Даже в серьезной ситуации первым шагом должно быть ограничение родительских прав» - заявила госпожа Альшанская.



По ее словам, сейчас «Непонятно, кто и каким образом делает вывод о том, что ребенку что-то угрожает. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка. Мы предлагаем разработать алгоритм изъятия детей, в котором было бы определено, как оценивается угроза ребенку, как и на каком основании принимается решение о его изъятии, как оно фиксируется. Наши предложения были приняты, вице-премьер Ольга Голодец согласилась с тем, что пора приступить к разработке изменений системы. Чтобы она не была репрессивной по отношению к семьям. Представитель Минобрнауки сказал, что в ведомстве считают эту работу важной и что в сфере работы органов опеки и попечительства есть объективные проблемы».



Надо сказать, что госпожа Альшанская—отнюдь не просто общественница, а представитель весьма сплоченного и энергичного лобби, объединяющего представителей прозападных НКО и госслужащих высокого ранга. О том, как эта группа, до недавних пор узурпировавшая право выступать от лица родительской общественности, реагирует на критику настоящих родительских организаций и любые попытки покуситься на ювенальные «достижения» вроде ст. 77 Семейного кодекса, РИА Катюша уже рассказывала.



Некоторое время назад госпожа Альшанская уже представила широкой публике свой вариант инструкции для опеки-который, хотя и лучше, чем методички каких-нибудь «Врачей детям» и т.п. откровенных иностранных агентов, которыми сейчас зачастую руководствуются органы опеки и полиция на местах (например, в ней прямо прописан запрет отобрания ребенка за бедность, а также приоритет родственной опеки при изъятии ребенка), но все равно исходит из ювенального тезиса о возможности изъятия ребенка из семьи, в том числе с целью наказания родителей, и других, вполне себе ювенальных правил вроде навязывания родителям «социального сопровождения» (результатом которого на практике может стать вымогательство и то же отобрание ребенка) и т.п.



С полным текстом этой инструкции можно ознакомиться тут http://дети-петербург.рф/News/?newsid=1251.



Известный эксперт в области семейного права и защиты детей, председатель межрегиональной общественной организации «За права семьи», генеральный директор аналитического центра «Семейная политика. РФ» Павел Парфентьев так комментировал предложения г-жи Альшанской:



- госпожа Альшанская из фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» предлагала всем обсудить подготовленные с ее участием алгоритмы вмешательства в семью. Аналогичные предложения уже долгое время продвигает годами работавший на деньги правительства США (на деньги USAID) «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» под руководством господина Спивака. И приблизительно такие же предложения озвучивала некоторое время тому назад Людмила Петрановская. Это именно превентивная модель, в которой предполагается, что в ряде случаев вмешательство происходит, когда никаких правонарушений не произошло, но есть риски нарушения прав ребёнка или то, что кажется инициаторам этих алгоритмов нарушением прав ребёнка (например, родители его шлёпнули – что по действующему законодательству не является правонарушением). Что касается чрезмерных физических наказаний, то у нас в законе есть чёткий критерий – причинение вреда здоровью. И если речь, о тяжёлых или средних побоях, то они у нас уже наказываются уголовно всегда. Также уголовно наказывается сознательное причинение лёгкого вреда здоровью. А побои без причинения вреда здоровью наказываются в первом случае административно, в повторном случае – уголовно. Другое дело, что неправильно воспитательное наказание без причинения вреда здоровью к таким побоям приравнивать.



Особенно опасны идеи г-жи Альшанской, по мнению Павла Арфентьева, именно попытками навязать родителям некое социальное сопровождение:



- В первой версии инструкции (в последующих редакциях это предложение было удалено, видимо после очень негативной реакции общества) предлагалось всем родителям, которые физически наказывают своих детей без вреда для здоровья последних, в обязательном порядке назначать терапию или обучение родительству. На мой взгляд, у автора такой идеи мы видим, как минимум, очень глубокую профессиональную аберрацию, которая привела человека к утрате контакта с реальностью.

Представим себе семью, в которой родители любят детей, а дети любят родителей, при этом умеренное применение физических наказаний считается в этой семье возможным и нормальным. Что нам предлагают в этой ситуации подобные «специалисты»? Вмешаться в эту семью: сначала долго уговаривать родителей переучиться, а если родители всё-таки от этого отказываются, то либо привлекать их к уголовной ответственности и детей всё-таки, скрепя сердце, отнимать, либо детей не отнимать, но оставлять эту семью под постоянным надзором. И вот получается, что даже если детей из семьи не изъяли, то семью всё-таки измучили визитами различных специалистов, многочисленными проверками детей и родителей, и продолжают мучить. Детям от этого стало лучше? Любое вмешательство такого плана в семейную жизнь для детей – реальная травма, и куда более серьезная, чем потенциальные проблемы в связи с родительским наказанием.



Надо сказать, что перекос в сторону гос патроната над семьей для госпожи Альшанской и НКО-шников из ее круга отнюдь не случаен. Беглый анализ деятельности возглавляемого г-жой Альшанской фонда представляет ее как ярую сторонницу иностранного усыновления, развития института патронатных (замещающих) семей, профилактики социального сиротства по западным стандартам, ювенальных судов в РФ.



Фонд занимается подготовкой волонтёров-наставников по американской программе «Старшие братья, старшие сёстры», которую внедряют в России «Врачи детям» и МОО «Старшие братья, старшие сёстры» (BBBS). Среди партнеров БФ РОО «Право ребенка» Б. Альтшуллер, «Врачи детям», среди грантодателей Action for Russia’s Children.



Кроме того, госпожа Альшанская является соучредителем автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт развития семейного устройства» вместе с печально знаменитой ультралибералкой Людмилой Петрановской. Последняя «прославилась» как защитник «прав ЛГБТ-сообщества» ( считает гомосексуализм нормой для подростков ), лоббист ювенальных технологий и ложных установок «позитивного воспитания» (отказа от воспитания), сторонник нагнетания истерии по поводу семейного насилия («нашу женщину не берегут семья и традиция», «уровень защищенности женщин от насилия – как в варварских обществах» и т.п.), продвигала феминистический проект «я не боюсь сказать». Л. Петрановская ведет блог на «Эхо Москвы», занимает прозападные, крайне либеральные позиции, сторонник позиции о том, что Великая отечественная война была проиграна (поскольку было много потерь). Была одним из организаторов митингов против «закона Димы Яковлева» (в защиту иностранного усыновления), является давним соратником Алексея Навального, распространителем идей создания «гражданского общества по американской модели» и свержения власти).







Ее Институт развития семейного устройства – «проект, главная цель которого – создать систему подготовки и переподготовки специалистов для работы по реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье (кровной или приемной)». Как видно, кровная семья не имеет никакого приоритета перед патронатной, а цель у ювеналов – продвижение именно замещающих семей.



Институт проводит обучение социальных работников, сотрудников органов опеки, в т.ч. по вопросам «профилактики социального сиротства» (организации процесса вмешательства в семью), школ приемных родителей и др. Из методических материалов очевидно навязывание неадекватного понятия «жестокого обращения с детьми» (например, «Эмоциональное насилие – оскорбление словами, обвинения, угрозы» и т.п. ситуации, которые на самом деле бывают воспитательной реакцией на безобразное поведение ребенка). Среди партнеров Института: фонд «Амвэй. В ответе за будущее», и английская НКО «Action for Russia’s Children», которая спонсируется также западными компаниями (в т.ч. Bank of America, Нордея Банк, «Амвэй. В ответе за будущее», различными международными ТНК).



Также институт является одним из участников программы «Семья для ребенка», которая реализуется западными НКО на деньги Европейской комиссии с целью закрытия детских домов и замещения их патронатными (профессиональными) семьями. (Крайне опасная программа, поскольку в патронатных семьях не обеспечен контроль и прозрачность, которые имеются в детском доме. Кроме того, детей размещают в большинстве случаев среди сектантов). В рамках этой программы, в частности, Елена Альшанская организовывала семинары для «представителей 12-16 регионов для лиц, принимающих решения на уровне региона, для руководителей сиротских учреждений, для региональных некоммерческих организаций, работающих в сфере помощи детям.



Вот таких «общественников» наше Министерство образования решило выбрать себе в советчики. Родительские организации готовят запросы и протесты в Министерство, «Катюша» сообщит о результатах.



