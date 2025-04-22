Что делать, если ребенок плохо ест: причины, возможные последствия и советы родителям

Формирование правильных пищевых привычек начинается с раннего возраста.Аленой Тохтамишян, врачом первой категории, педиатром, аллергологом-иммунологом г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО КДЦ «Здоровье» и МЦ «Семья» рассказываем, что делать, если ребенок плохо ест.
Почему ребенок отказывается от еды: основные причины
Возможны причины отказа детей от приема пищи:
- неправильная техника кормления;
- принуждение к приему пищи;
- еда не соответствует вкусовым предпочтениям ребенка;
- страх новых продуктов и блюд (пищевая неофобия);
- дискомфортные условия кормления (слишком жарко, неудобный стул или одежда);
- неблагоприятная психологическая атмосфера вокруг;
- проблемы в детском коллективе;
- нарушенный режим дня;
- боли при глотании (одинофагия) из-за воспалительного процесса в ротоглотке, пищеводе или прорезывания зубов;
- врожденные расщелины губы и неба, короткая уздечка языка (анкилоглоссия);
- врожденные заболевания органов дыхания, печени, сердечно-сосудистой системы;
- недоношенность;
- затрудненное глотание (дисфагия), в том числе при наличии врожденных аномалий (ахалазия кардии, короткий пищевод, пилоростеноз);
- повреждение головного и спинного мозга с последующим нарушением иннервации пищеварительного тракта (кардиоспазм, дискинезия пищевода, недостаточность пищеводных сфинктеров);
- нервно-мышечные заболевания (миопатии, спинальная мышечная атрофия);
- дефицит витаминов и микроэлементов;
- синдром мальабсорбции;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
- простуда (ОРВИ) и другие инфекционные процессы.
У многих перечисленных заболеваний есть своя клиническая картина, где помимо снижения аппетита присутствуют другие характерные симптомы (1). Даже здоровый ребенок может отказываться от еды. Нельзя забывать о психологических аспектах — переутомление, крики родителей, страх, беспокойство, наказания за еду в прошлом.
Сколько должен есть ребенок: нормы питания
Сбалансированное поступление питательных веществ — залог гармоничного развития ребенка. Потребности зависят от возраста и индивидуальных особенностей, включая состояние здоровья.
С рождения до года
Длительное и полноценное грудное вскармливание позволяет обеспечить физиологическую адекватность питания на 1-м году жизни, когда происходит активный рост органов и тканей, формируется иммунитет. В этом возрасте развитие желудочно-кишечного тракта и систем метаболизма еще не завершено, поэтому материнское молоко для младенцев — идеальный вариант.
Состав женского молока уникален, зависит от индивидуальных особенностей матери, ее образа жизни и качества питания. Первые шесть месяцев жизни детям нужно съедать примерно 115 ккал/кг, во втором полугодии — 110 ккал/кг (2).
Питание детей первого года жизни рассчитывается с учетом таких питательных потребностей (2):
|Показатель
|0–3 мес
|4–6 мес
|7–12 мес
|Соотношение БЖУ
|1:3:6
|1:2,5:5
|1:2:4,5
|Энергия (ккал/кг массы тела)
|115
|115
|110
|Белки (г/кг)
|2,2
|2,6
|2,9
|Жиры (г/кг)
|6,5
|6,0
|5,5
|Углеводы (г/кг)
|13
|13
|13
Суточный объем молока, необходимого ребенку, можно рассчитывать по специальным формулам — Н.Ф. Филатова, Г. Финкельштейна, Н.П. Шабалова, А.Н. Шкарина и др. На практике также ориентируйтесь на аппетит ребенка и индивидуальные особенности.
Детям, находящимся на искусственном или комбинированном вскармливании, режим и кратность подбирают индивидуально вместе с врачом. Состав, питательная ценность и показания к назначению смесей отличаются.
Во втором полугодии жизни обычно вводят прикорм (4–6 месяцы). Этот период очень важен в плане формирования навыков жевания и кусания, правильных пищевых привычек.
С года до 2 лет
У детей на втором году жизни потребности постепенно растут:
- Энергия —1200 ккал/сут;
- Белки — 36 г/сут (70% животного);
- Жиры — 40 г/сут;
- Углеводы — 174 г/сут.
Средний объем одного кормления должен быть адекватным, обычно не более 250 мл (2).
С 2 до 3 лет
К трем годам растет не только ребенок, но и его нужды (3):
- Энергия —1400 ккал/сут;
- Белки — 42 г/сут (70% животного);
- Жиры — 47 г/сут;
- Углеводы — 203 г/сут.
На завтрак обычно выделяют 25% от общей питательной ценности рациона. Обед составляет 30–35%, а ужин 20% (4). Не забываем про полдник (15–20%).
С 3 до 7 лет
Потребности у детей 3–7 лет (5):
- Энергия —1800 ккал/сут;
- Белки — 54 г/сут;
- Жиры — 60 г/сут;
- Углеводы — 261 г/сут.
У дошкольников уже более развитый пищеварительный тракт, а питание разнообразное.
Школьный возраст
У школьников постепенно появляются различия в нормах, что связано с половой принадлежностью (3).
|Возраст, лет
|Энергия, ккал
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|7–11
|2100
|63
|70
|305
|11–14, девочки
|2300
|69
|77
|334
|11–14, мальчики
|2500
|75
|83
|363
|14–18, девушки
|2500
|75
|83
|363
|14–18, юноши
|2900
|87
|97
|421
Доля животного белка в рационе не должна быть меньше 60%. При выборе углеводов нужно отдавать предпочтение сложным (длинным), не злоупотребляя простыми (сахара).
Как понять, что ребенок действительно плохо ест
Существуют специальные таблицы необходимой прибавки в весе для каждого возраста. При организации питания младенцев и дошкольников рекомендуется ориентироваться на них.
Нередко капризы в процессе кормления являются сигналом к тому, что что-то не так. Обращайте внимание на сопутствующие симптомы — быстрая утомляемость во время еды, беспокойство, плаксивость.
Что делать, если ребенок плохо ест или отказывается от еды
Подход в каждом случае индивидуален. Главное правило — избегать насильственного кормления, не заставляя и не ругая ребенка.
Подобрать правильный размер порции
Забудьте про бабушкино правило «чистой тарелки». Если ребенок наелся, не нужно заставлять доедать до последней крошки, особенно через слезы и рвотный рефлекс. Подбирайте объем порций согласно возрасту и индивидуальным особенностям.
Сбалансировать рацион
Нередко пищевые привычки нарушаются из-за злоупотребления «вкусняшками». Выбирайте качественные и полезные источники основных нутриентов (белка, жиров, углеводов), правильно балансируя их на каждый прием пищи. Но и ругать за съеденную конфету перед обедом тоже не стоит.
На первом году жизни продукты вводим согласно правилам прикорма, а не даем еду с общего стола. То же касается консистенции блюд — начинать нужно с измельченной пищи.
Модифицировать образ жизни
Пищевое поведение зависит не только от еды. Если ребенок отказывается от пищи, стоит начать с базовых рекомендаций:
- нормализация режима сна и бодрствования;
- достаточная физическая активность;
- разнообразное времяпрепровождение;
- получение положительных эмоций;
- режим (график) питания;
- учитывание индивидуальных потребностей, вкусов ребенка;
- разнообразный рацион.
Не забывайте и о своем поведении. Дети берут пример с ближайшего окружения. Вряд ли у ребенка проснется интерес к брокколи, если вы постоянно едите на его глазах бутерброды.
Когда нужно обращаться к врачу: тревожные симптомы
Если трудности не проходят и аппетит прогрессивно снижается, нужно исключить проблемы со здоровьем — обратиться к врачу. Симптомы тревоги должен знать любой родитель:
- систематический, прогрессирующих отказ от еды;
- снижение или недобор веса;
- лихорадка;
- тошнота, рвота;
- частые отрыжки воздухом и пищей;
- удушье;
- плохой сон;
- сильный плач, беспокойство во время еды;
- нарушение стула, мочеиспускания;
- появление кожной сыпи;
- нарушение сознания;
- кровь в кале, рвотных массах.
Врач проведет осмотр, назначит необходимые анализы и исследования. Если ребенок здоров, педиатр поможет проанализировать ошибки в питании, даст рекомендации.
Последствия плохого аппетита у детей
Систематическая недостаточность питания может привести к проблемам со здоровьем:
- замедление нервно-психического, физического развития;
- рахит;
- развитие расстройств пищевого поведения;
- анемии;
- заболевания, связанные с дефицитом витаминов и микроэлементов (неврологические, эндокринные);
- нарушение микрофлоры кишечника;
- снижение иммунологической защиты.
Эпизодический отказ от еды обычно неопасен.
Как превратить прием пищи в удовольствие
При поиске подхода к детям учитывайте их характер и вкусы (6).
- Воздействуйте на разные органы чувств. Яркие цвета на тарелке радуют глаз, а разнообразная текстура пробуждает интерес. Давайте пробовать продукты при приготовлении, трогать руками.
- Превратите прием пищи в уютный семейный ритуал без телевизора и гаджетов. Выделите ребенку свое особенное место, стул, посуду с любимым героями мультфильма. Хотя бы один прием пищи проводите всей семьей, в комфортной обстановке. Дети чутко ощущают свою причастность.
- Игры с едой. Особенно важны в младшем возрасте. С терпением отнеситесь к разбрасыванию продуктов и желанию приготовить «ведьминское зелье». В помощь родителям коврики под стульчик, большие моющиеся нагрудники.
- Соревнования. Попросите ребенка угадать, сколько ложек каши осталось в тарелке. Можно также «взять на слабо», например: «Сейчас ты съел две ложки супа. Спорим, завтра не сможешь съесть больше трех?».
- Дидактические («Угадай по вкусу», «Приготовим салат») и сюжетно-ролевые игры («День рождения куклы Маши», «Ждем гостей»).
- Праздники блюд. Повышайте интерес к еде с помощью игровых элементов. Можно отпраздновать «День рождения омлета» или устроить «Праздник супа».
Как избежать проблем с аппетитом ребенка в будущем
Единого алгоритма действий нет, но могут помочь такие советы:
- не включайте во время еды мультики, телевизор;
- привлекайте к процессу выбора и покупки продуктов, приготовления блюд;
- ищите и придумывайте яркие, красочные рецепты;
- учитывайте мнение, вкусы ребенка;
- не кормите насильно, заставляя доедать;
- покажите правильный пример;
- еда не должна быть поощрением или наказанием;
- выбирайте красивую (по вкусу ребенка) посуду;
- сервируйте стол;
- не нужно кричать, ругаться и угрожать во время еды;
- предлагайте новые блюда в небольшом количестве, многократно (порой по 10–15 раз).
Школьникам и детям старшего возраста угодить тяжелее. Следите за современными трендами, собирайте красивые ланч-боксы и бенто. Внешний вид имеет значение! Дайте возможность ребенку стилизовать контейнер стикерами или рисунками.
Советы эксперта
Полезными советами делится наш эксперт Алена Тохтамишян:
«Формирование неправильных пищевых привычек у здорового ребенка имеет свои причины. Давайте разберем основные для разных возрастных групп.
Для ребенка до года очень важно не пропустить пищевой интерес — это тот самый возраст, когда нужно вводить прикорм и расширять рацион. Дети, как правило, при наличии пищевого интереса наблюдают, как едят взрослые, и сами тянутся к "взрослой" еде. Самое важное не отбить этот интерес, иначе потом это может привести к избирательности и скудности в питании.
Возраст дошкольников — это тот возраст, когда ребенок начинает знакомиться с "вкусной" едой — конфеты, тортики, сладости и т. д. И вкусовые рецепторы начинают подавать сигнал "а есть же что-то намного интереснее, чем обычный суп", поэтому эти вкусы перебивают удовольствие от повседневной еды.
Очень важно в этом возрасте помнить, что сладкое — это не еда, которая несет пищевую ценность. И как бы ребенок не отказывался от простой еды из-за сладостей, не стоит идти на поводу неправильных привычек и делать выбор в пользу неправильного питания, но с чувством выполненного долга, что ребенок хоть что-то поел.
В школьном возрасте впервые появляются карманные деньги на еду. И очень часто появляются фастфуды. Все мы знаем, насколько это вредно, и тут важно донести ребенку, что фастфуд это не еда для ежедневного потребления. Именно благодаря фастфуду в последние годы вырос процент подростков с гастроэнтерологической патологией и ожирением».
Чек-лист: что делать, если ребенок плохо ест
В заключении выделим главное в вопросе отказа детей от еды:
- Бывает неопасным и временным явлением, или же свидетельствует о развитии заболеваний.
- Большое значение имеет правильный режим кормления, сбалансированный рацион и внешний вид блюд.
- Психологическая атмосфера в семье и детских коллективах — важный аспект.
- Терпение и спокойствие — главные помощники родителей.
- Дети разные, поэтому и подход должен быть индивидуален в каждом случае.
При появлении проблем или вопросов лучшее решение — обратиться к врачу. Если органических причин такого поведения нет, может потребоваться помощь психолога.
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