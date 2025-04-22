Что делать, если ребенок плохо ест: причины, возможные последствия и советы родителям

Отказ от приема пищи у детей может быть как ситуационным, так и свидетельствовать о развитии серьезного заболевания. Разбираемся с экспертом, что делать, если ребенок плохо ест.

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От еды может отказываться даже здоровый ребенок источник: https://ru.freepik.com/

Формирование правильных пищевых привычек начинается с раннего возраста. Новости СМИ2 Аленой Тохтамишян, врачом первой категории, педиатром, аллергологом-иммунологом г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО КДЦ «Здоровье» и МЦ «Семья» рассказываем, что делать, если ребенок плохо ест. От рационального питания зависит гармоничное физическое и психическое развитие детей. Отказ от смесей и еды, особенно при введении прикорма, грозит серьезными последствиями для здоровья. Чтобы их избежать, нужна согласованная работа родителей и врача. Вместе с экспертомрассказываем, что делать, если ребенок плохо ест.

Почему ребенок отказывается от еды: основные причины

Возможны причины отказа детей от приема пищи:

неправильная техника кормления;

принуждение к приему пищи;

еда не соответствует вкусовым предпочтениям ребенка;

страх новых продуктов и блюд (пищевая неофобия);

дискомфортные условия кормления (слишком жарко, неудобный стул или одежда);

неблагоприятная психологическая атмосфера вокруг;

проблемы в детском коллективе;

нарушенный режим дня;

боли при глотании (одинофагия) из-за воспалительного процесса в ротоглотке, пищеводе или прорезывания зубов;

врожденные расщелины губы и неба, короткая уздечка языка (анкилоглоссия);

врожденные заболевания органов дыхания, печени, сердечно-сосудистой системы;

печени, сердечно-сосудистой системы; недоношенность;

затрудненное глотание (дисфагия), в том числе при наличии врожденных аномалий (ахалазия кардии, короткий пищевод, пилоростеноз);

повреждение головного и спинного мозга с последующим нарушением иннервации пищеварительного тракта (кардиоспазм, дискинезия пищевода, недостаточность пищеводных сфинктеров);

нервно-мышечные заболевания (миопатии, спинальная мышечная атрофия);

дефицит витаминов и микроэлементов;

синдром мальабсорбции;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

простуда (ОРВИ) и другие инфекционные процессы.

У многих перечисленных заболеваний есть своя клиническая картина, где помимо снижения аппетита присутствуют другие характерные симптомы (1). Даже здоровый ребенок может отказываться от еды. Нельзя забывать о психологических аспектах — переутомление, крики родителей, страх, беспокойство, наказания за еду в прошлом.

Сколько должен есть ребенок: нормы питания

Сбалансированное поступление питательных веществ — залог гармоничного развития ребенка. Потребности зависят от возраста и индивидуальных особенностей, включая состояние здоровья.

С рождения до года

Длительное и полноценное грудное вскармливание позволяет обеспечить физиологическую адекватность питания на 1-м году жизни, когда происходит активный рост органов и тканей, формируется иммунитет. В этом возрасте развитие желудочно-кишечного тракта и систем метаболизма еще не завершено, поэтому материнское молоко для младенцев — идеальный вариант.

Состав женского молока уникален, зависит от индивидуальных особенностей матери, ее образа жизни и качества питания. Первые шесть месяцев жизни детям нужно съедать примерно 115 ккал/кг, во втором полугодии — 110 ккал/кг (2).

Питание детей первого года жизни рассчитывается с учетом таких питательных потребностей (2):

Показатель 0–3 мес 4–6 мес 7–12 мес Соотношение БЖУ 1:3:6 1:2,5:5 1:2:4,5 Энергия (ккал/кг массы тела) 115 115 110 Белки (г/кг) 2,2 2,6 2,9 Жиры (г/кг) 6,5 6,0 5,5 Углеводы (г/кг) 13 13 13

Суточный объем молока, необходимого ребенку, можно рассчитывать по специальным формулам — Н.Ф. Филатова, Г. Финкельштейна, Н.П. Шабалова, А.Н. Шкарина и др. На практике также ориентируйтесь на аппетит ребенка и индивидуальные особенности.

Детям, находящимся на искусственном или комбинированном вскармливании, режим и кратность подбирают индивидуально вместе с врачом. Состав, питательная ценность и показания к назначению смесей отличаются.

Во втором полугодии жизни обычно вводят прикорм (4–6 месяцы). Этот период очень важен в плане формирования навыков жевания и кусания, правильных пищевых привычек.

С года до 2 лет

У детей на втором году жизни потребности постепенно растут:

Энергия —1200 ккал/сут;

Белки — 36 г/сут (70% животного);

Жиры — 40 г/сут;

Углеводы — 174 г/сут.

Средний объем одного кормления должен быть адекватным, обычно не более 250 мл (2).

С 2 до 3 лет

К трем годам растет не только ребенок, но и его нужды (3):

Энергия —1400 ккал/сут;

Белки — 42 г/сут (70% животного);

Жиры — 47 г/сут;

Углеводы — 203 г/сут.

На завтрак обычно выделяют 25% от общей питательной ценности рациона. Обед составляет 30–35%, а ужин 20% (4). Не забываем про полдник (15–20%).

С 3 до 7 лет

Потребности у детей 3–7 лет (5):

Энергия —1800 ккал/сут;

Белки — 54 г/сут;

Жиры — 60 г/сут;

Углеводы — 261 г/сут.

У дошкольников уже более развитый пищеварительный тракт, а питание разнообразное.

Школьный возраст

У школьников постепенно появляются различия в нормах, что связано с половой принадлежностью (3).

Возраст, лет Энергия, ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г 7–11 2100 63 70 305 11–14, девочки 2300 69 77 334 11–14, мальчики 2500 75 83 363 14–18, девушки 2500 75 83 363 14–18, юноши 2900 87 97 421

Доля животного белка в рационе не должна быть меньше 60%. При выборе углеводов нужно отдавать предпочтение сложным (длинным), не злоупотребляя простыми (сахара).

Как понять, что ребенок действительно плохо ест

Существуют специальные таблицы необходимой прибавки в весе для каждого возраста. При организации питания младенцев и дошкольников рекомендуется ориентироваться на них.

Нередко капризы в процессе кормления являются сигналом к тому, что что-то не так. Обращайте внимание на сопутствующие симптомы — быстрая утомляемость во время еды, беспокойство, плаксивость.

Если ребенок наелся, не нужно заставлять его доедать до последней крошки. источник: https://ru.freepik.com/

Что делать, если ребенок плохо ест или отказывается от еды

Подход в каждом случае индивидуален. Главное правило — избегать насильственного кормления, не заставляя и не ругая ребенка.

Подобрать правильный размер порции

Забудьте про бабушкино правило «чистой тарелки». Если ребенок наелся, не нужно заставлять доедать до последней крошки, особенно через слезы и рвотный рефлекс. Подбирайте объем порций согласно возрасту и индивидуальным особенностям.

Сбалансировать рацион

Нередко пищевые привычки нарушаются из-за злоупотребления «вкусняшками». Выбирайте качественные и полезные источники основных нутриентов (белка, жиров, углеводов), правильно балансируя их на каждый прием пищи. Но и ругать за съеденную конфету перед обедом тоже не стоит.

На первом году жизни продукты вводим согласно правилам прикорма, а не даем еду с общего стола. То же касается консистенции блюд — начинать нужно с измельченной пищи.

Модифицировать образ жизни

Пищевое поведение зависит не только от еды. Если ребенок отказывается от пищи, стоит начать с базовых рекомендаций:

нормализация режима сна и бодрствования;

достаточная физическая активность;

разнообразное времяпрепровождение;

получение положительных эмоций;

режим (график) питания;

учитывание индивидуальных потребностей, вкусов ребенка;

разнообразный рацион.

Не забывайте и о своем поведении. Дети берут пример с ближайшего окружения. Вряд ли у ребенка проснется интерес к брокколи, если вы постоянно едите на его глазах бутерброды.

Когда нужно обращаться к врачу: тревожные симптомы

Если трудности не проходят и аппетит прогрессивно снижается, нужно исключить проблемы со здоровьем — обратиться к врачу. Симптомы тревоги должен знать любой родитель:

систематический, прогрессирующих отказ от еды;

снижение или недобор веса;

лихорадка;

тошнота, рвота;

частые отрыжки воздухом и пищей;

удушье;

плохой сон;

сильный плач, беспокойство во время еды;

нарушение стула, мочеиспускания;

появление кожной сыпи;

нарушение сознания;

кровь в кале, рвотных массах.

Врач проведет осмотр, назначит необходимые анализы и исследования. Если ребенок здоров, педиатр поможет проанализировать ошибки в питании, даст рекомендации.

Последствия плохого аппетита у детей

Систематическая недостаточность питания может привести к проблемам со здоровьем:

замедление нервно-психического, физического развития;

рахит;

развитие расстройств пищевого поведения;

анемии;

заболевания, связанные с дефицитом витаминов и микроэлементов (неврологические, эндокринные);

нарушение микрофлоры кишечника;

снижение иммунологической защиты.

Эпизодический отказ от еды обычно неопасен.

Игры с едой особенно важны в младшем возрасте. источник: https://ru.freepik.com/

Как превратить прием пищи в удовольствие

При поиске подхода к детям учитывайте их характер и вкусы (6).

Воздействуйте на разные органы чувств. Яркие цвета на тарелке радуют глаз, а разнообразная текстура пробуждает интерес. Давайте пробовать продукты при приготовлении, трогать руками. Превратите прием пищи в уютный семейный ритуал без телевизора и гаджетов. Выделите ребенку свое особенное место, стул, посуду с любимым героями мультфильма. Хотя бы один прием пищи проводите всей семьей, в комфортной обстановке. Дети чутко ощущают свою причастность. Игры с едой. Особенно важны в младшем возрасте. С терпением отнеситесь к разбрасыванию продуктов и желанию приготовить «ведьминское зелье». В помощь родителям коврики под стульчик, большие моющиеся нагрудники. Соревнования. Попросите ребенка угадать, сколько ложек каши осталось в тарелке. Можно также «взять на слабо», например: «Сейчас ты съел две ложки супа. Спорим, завтра не сможешь съесть больше трех?». Дидактические («Угадай по вкусу», «Приготовим салат») и сюжетно-ролевые игры («День рождения куклы Маши», «Ждем гостей»). Праздники блюд. Повышайте интерес к еде с помощью игровых элементов. Можно отпраздновать «День рождения омлета» или устроить «Праздник супа».

Некоторым детям нужна свобода действий и самостоятельность, другим — игры и внимание.

Как избежать проблем с аппетитом ребенка в будущем

Единого алгоритма действий нет, но могут помочь такие советы:

не включайте во время еды мультики, телевизор;

привлекайте к процессу выбора и покупки продуктов, приготовления блюд;

ищите и придумывайте яркие, красочные рецепты;

учитывайте мнение, вкусы ребенка;

не кормите насильно, заставляя доедать;

покажите правильный пример;

еда не должна быть поощрением или наказанием;

выбирайте красивую (по вкусу ребенка) посуду;

сервируйте стол;

не нужно кричать, ругаться и угрожать во время еды;

предлагайте новые блюда в небольшом количестве, многократно (порой по 10–15 раз).

Школьникам и детям старшего возраста угодить тяжелее. Следите за современными трендами, собирайте красивые ланч-боксы и бенто. Внешний вид имеет значение! Дайте возможность ребенку стилизовать контейнер стикерами или рисунками.

Советы эксперта

Полезными советами делится наш эксперт Алена Тохтамишян:

«Формирование неправильных пищевых привычек у здорового ребенка имеет свои причины. Давайте разберем основные для разных возрастных групп.

Для ребенка до года очень важно не пропустить пищевой интерес — это тот самый возраст, когда нужно вводить прикорм и расширять рацион. Дети, как правило, при наличии пищевого интереса наблюдают, как едят взрослые, и сами тянутся к "взрослой" еде. Самое важное не отбить этот интерес, иначе потом это может привести к избирательности и скудности в питании.

Возраст дошкольников — это тот возраст, когда ребенок начинает знакомиться с "вкусной" едой — конфеты, тортики, сладости и т. д. И вкусовые рецепторы начинают подавать сигнал "а есть же что-то намного интереснее, чем обычный суп", поэтому эти вкусы перебивают удовольствие от повседневной еды.

Очень важно в этом возрасте помнить, что сладкое — это не еда, которая несет пищевую ценность. И как бы ребенок не отказывался от простой еды из-за сладостей, не стоит идти на поводу неправильных привычек и делать выбор в пользу неправильного питания, но с чувством выполненного долга, что ребенок хоть что-то поел.

В школьном возрасте впервые появляются карманные деньги на еду. И очень часто появляются фастфуды. Все мы знаем, насколько это вредно, и тут важно донести ребенку, что фастфуд это не еда для ежедневного потребления. Именно благодаря фастфуду в последние годы вырос процент подростков с гастроэнтерологической патологией и ожирением».

Чек-лист: что делать, если ребенок плохо ест

В заключении выделим главное в вопросе отказа детей от еды:

Бывает неопасным и временным явлением, или же свидетельствует о развитии заболеваний. Большое значение имеет правильный режим кормления, сбалансированный рацион и внешний вид блюд. Психологическая атмосфера в семье и детских коллективах — важный аспект. Терпение и спокойствие — главные помощники родителей. Дети разные, поэтому и подход должен быть индивидуален в каждом случае.

При появлении проблем или вопросов лучшее решение — обратиться к врачу. Если органических причин такого поведения нет, может потребоваться помощь психолога.

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