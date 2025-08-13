Учусь учиться. Как подготовить к школе будущих первоклашек с особенностями?

Чтобы дети легче привыкали к учебе, вот уже много лет в учебных заведениях работают школы будущего первоклассника.

Особенная школа

Психологи утверждают, что так ребенку легче — и парты, и школьные стены, и учителя уже становятся хорошо знакомыми, и переход на новый этап жизни проходит с меньшими переживаниями. А как быть детям с особенностями развития? Для таких деток не предусмотрено подобных курсов подготовки к школе, а ведь для них поход в первый класс еще больший стресс, чем для детей, которых принято называть «нормотипическими».

Зная, насколько сложно «особенным» детям привыкать к школьным правилам, Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей «Добрые сердца» решила открыть школу будущего первоклассника для детей с особенностями. Так появился проект «Учусь учиться», который получил поддержку Фонда президентских грантов. В течение года юные воспитанники учились сидеть за партой и получать знания. Недавно в маленькой школе прошел выпускной. Инициаторы и организаторы этой задумки Элина Мальцева и Мария Малова рассказали rzn.aif.ru, как проходили занятия в школе для будущих школьников.

— До реализации проекта «Учусь учиться» детей с ментальными особенностями вообще никак не готовили к школе?

— Если для обычных детей существует практика школы будущего первоклассника, то для детишек с особенностями развития, с ментальной инвалидностью до реализации нашего проекта не было ничего подобного, — говорит Элина Мальцева.

— Я сама как родитель на личном опыте знаю, насколько сложный момент перехода в школу. К тому же много лет наблюдала за тем, насколько тревожное для родителей это время, как они стараются подготовить ребенка.

— Мы не ставили перед собой задачи дать детям академические знания, нашей целью было формирование учебного поведения, — объясняет Мария Малова. — Проблема в том, что родители при подготовке к школе перемещают ребенка от одного специалиста к другому, но опыта групповых занятий это не дает. А ведь именно в группе формируется социально приемлемое поведение, умение слушать и выполнять инструкции учителя. Стимулом во многом стала моя дочка Сима. Я помню, сколько сложностей было с отправлением в школу Никиты (Мария Малова воспитывает помимо пятерых кровных детей двоих усыновленных детей с синдромом Дауна — ред.). Поход в первый класс ребенка — это вообще стрессовый момент, а особого ребенка — особенно стрессовый.

У выпускников проекта «Учусь учиться» теперь есть представление о школьной дисциплине – они научились слушать учителя, знают, что такое урок, звонок, перемена.

— Наверное, многие родители оценили вашу задумку.

— В Рязани достаточно много родителей, для которых этот вопрос был очень актуален, — говорит Элина Мальцева. — И теперь, после года обучения, можем сказать, что многим этот проект очень помог. Мы рады, что Фонд президентских грантов поддержал нашу идею.

Команда профессионалов

— С чего начинали реализацию проекта?

— Стартовали мы в 2023 году. Сначала был подготовительный этап — закупка оборудования, формирование коллектива. Это очень важный момент — нам повезло сформировать отличную команду педагогов, — делится Элина Мальцева. — С октября у нас уже начались занятия с детьми. Сначала была диагностика — педагоги протестировали детей, и в зависимости от их возможностей наметили программу обучения. По итогам диагностики дети были распределены в разные группы — кто-то в группу на формирование учебного поведения, кто-то в группу на формирование социально приемлемого поведения. Сразу у нас был запланирован регулярный самомониторинг — то есть мы, организаторы, специалисты, наши педагоги каждый месяц встречаемся на общем консилиуме, обмениваемся опытом, делимся наблюдениями и методиками.

Педагоги говорят, что для детей с особенностями очень важно научиться работать в коллективе.

— У вас собрались очень разные дети, с разным набором проблем...

— Да, дети очень разные. Для кого-то на данном этапе был возможен только формат индивидуальных занятий, кто-то занимался в группе, — говорит Мария Малова. — Те дети, которые были готовы, могли посещать занятия с логопедами.

— И очень важная часть проекта — это психологическая работа с родителями. Пока дети обучаются, группа родителей занимается с психологом. По личному опыту знаю, что к школе надо готовить не только детей, но и родителей, — продолжает Элина Мальцева. — По желанию родители могли заниматься в группе с психологом или получить индивидуальную консультацию. Здесь можно было обсудить любые вопросы воспитания, взаимодействия с особым ребенком, его развития. Причем это касалось каждого члена семьи — будь то бабушки, дедушки, старшие дети. Родители должны знать, что они не одни. Повторюсь, нам очень повезло, у нас подобралась замечательная педагогическая команда. Два логопеда, два дефектолога и психолог. Каждый из них хорошо знает свое дело.

Как сидеть за партой

— На сколько учеников был задуман проект?

— Заявлено в проекте было 12 человек, но на деле подготовку к школе получили 18 человек — 13 детей обучались в группах, еще 5 посещали индивидуальные занятия, — объясняет Элина Мальцева. — Мы изначально не проводили отбор — хотели помочь всем детям, которые хотят подготовиться к школе. Разместили информацию на сайте нашей организации, пришла первая волна обучающихся. Потом стало работать сарафанное радио, пришла следующая группа желающих. Многих мы присоединяли к обучению в процессе. Последний ученик влился уже в мае — к сожалению, поздно узнали о нашей школе. Хотя оставался всего месяц, его мама очень просила, чтобы он хоть немного позанимался.

Инициаторы создания проекта «Учусь учиться» создали рабочую модель комплексной подготовки к школе детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Этот опыт можно применить в любом регионе.

— Все ваши ученики непростые, у каждого свои особенности...

— Все дети с интеллектуальными нарушениями разного происхождения. Диагнозы разные — синдром Дауна, аутизм, органические нарушения, — говорит Мария Малова. — Такое состояние может быть вызвано разными причинами, но все родители в итоге сталкиваются с одними и теми же проблемами.

— Насколько я понимаю, к каждому ученику у вас был индивидуальный подход.

— Дети у нас очень разные — кто-то уже готов заниматься в группе, сесть за парту, а с кем-то надо было поработать, потому что он не умеет сидеть, работать в группе, слушать учителя. Надо его подготовить до такой степени, чтобы можно было ввести в группу. 13 человек, которые прошли групповые занятия, уже представляют, что такое класс, что такое учеба, звонок, урок, перемена, — рассказывает Мария Малова. — Эти занятия были направлены на формирование учебного поведения. Дети сидят за партами, поднимают руку, выходят к доске, слушают и выполняют, что им говорит учитель. Они получили представление об определенной школьной дисциплине. Мы учили их школьным правилам в игровой форме, но они теперь знают, что такое работать в коллективе. Кажется, это простые навыки, но привить их очень важно.

Свой среди своих

— Ваши выпускники пойдут учиться в школы для детей с особенностями?

— Кто-то пойдет в школу № 23, кто-то Рязанскую школу-интернат, кто-то в школу-интернат «Вера». Все дети будут обучаться по адаптированным образовательным программам, — разъясняет Элина Мальцева.

Вопрос обучения особых детей в обычных школах очень дискуссионный. По мнению опытных педагогов, особый ребенок среди обычных сверстников не добирает общения на равных.

— Никто не будет поступать в обычные школы?

— Это очень спорный вопрос — обучение детей с особенностями в обычной школе. Всё-таки для обучения детей с метальными нарушениями нужны особые методики обучения. Это первый момент. А второй момент — чем старше становятся дети, тем острее они ощущают свои отличия. Школьные годы — это не только учёба, это в первую очередь общение, это дружба, — говорит Элина Мальцева, опираясь на собственный опыт воспитания сына — ему уже 21 год, и школьные годы позади. — Можно, конечно, питать иллюзии, что особый ребенок обзаведется настоящими друзьями в обычной школе, но это маловероятно. Школьную дружбу многие проносят через всю жизнь. Но если у людей такие разные интересы, как можно говорить о настоящей дружбе?

Мария Малова собирает в школу уже второго ребенка с синдромом Дауна, она хорошо представляет, как должна проходить подготовка к первому классу и для ученика, и для его родителей.

— Мы не будем говорить о каких-то крайностях, хотя тема, например, буллинга в обычных школах среди обычных детей, чрезвычайно острая. Но даже если мы оставим это в стороне, если все будет благополучно, ребенку повезет, его не будут обижать, а напротив, будут оберегать и помогать, есть ещё такой вопрос — а как себя ребёнок будет чувствовать в этой среде? Особый ребёнок, даже если у него тяжёлые, выраженные интеллектуальные нарушения, он все равно очень остро чувствует свою неуспешность. Может быть, дети понимают это даже не умом, но на эмоциональном уровне чувствуют, что они не такие, что они не успешны на фоне других ребят, что им не дано то, что дано другим, — делится своим опытом Мария Малова, у которой сын с синдромом Дауна более двух лет учился в обычной школе. — Вопрос даже не в том, как он тянул программу. Вопрос в другом — ему отчаянно хотелось дружбы. Ему хотелось дружить с ребятами, ему хотелось быть таким, как все. А у него не получалось. Там были очень хорошие добрые ребята, у нас была замечательная учительница. Обстановка была абсолютно благоприятная, никто его не обижал. Но он в своих попытках сблизиться начал копировать поведение хулиганов, потому что это единственное, что он мог скопировать. Крик, срыв урока — вот в чем он мог подражать. И когда мы пошли в специализированную школу, я увидела, как он общается с ребятами — это было совсем по-другому. Он свой, он такой же, как и они. Ребята его ждут, у них своя жизнь, свое общение. Ему этого страшно не хватало. Первое время он даже не учился, а напитывался этим общением. Вопрос обучения особых детей в обычных школах очень дискуссионный, и может быть много мнений по этому поводу, но однозначно то, что особый ребенок среди обычных сверстников не добирает общения на равных. В своей среде он может быть успешным, сильным. К примеру, в классе у Никиты есть девочки, которым сложно ходить — он им охотно помогает, поддерживает. Не ему помогают, а он. Он чувствует себя значимым, сильным. У ребенка должна быть среда равных. На чем базируется дружба? На общности интересов, характеров, ценностей. У ребят с особенностями степень открытости немножко другая. Поэтому друг с другом им общаться проще.

Семья — это система

Инициаторы проекта говорят, что у них подобралась уникальная педагогическая команда.

— Сейчас проект завершен. Какие перспективы развития своей идеи вы видите?

— Проект еще не совсем завершен — в сентябре у нас предусмотрены поддерживающие занятия для тех, кто пошел в школу, — говорит Элина Мальцева. — Мы не просто их выпустили, в первые месяцы учебы специалисты будут поддерживать детей и родителей, можно сказать, курировать.

— Вообще, цель нашего проекта — создание рабочей модели комплексной подготовки к школе детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Наша цель — распространить этот опыт на наш регион как минимум. А вообще, нам уже поступали запросы и из других регионов. Мы проводили вебинар, где рассказывали о нашем опыте, — делится Мария Малова. — И Министерство образования заинтересовалось нашим проектом. В планах у нас — представление нашего проекта директорам школ, которые работают по адаптированным образовательным программам. Мы уже хорошо представляем, как это сделать в любой школе. В каждой специализированной школе есть психологи, логопеды, дефектологи. Есть вся необходимая база. К тому же у такой работы есть большой плюс — ребенок сразу привыкает к школе, где будет обучаться.

Родителей, как и детей, тоже нужно готовить к школе. А для родителей особенных деток такая подготовка особенно важна.

— Существование такого проекта очень важно не только для детей, но в значительной степени и для родителей...

— Для родителей, безусловно, это очень важно. Наш проект это наглядно продемонстрировал — родители становятся спокойнее, увереннее и счастливее благодаря поддержке и обмену опытом. Они осознают, что не одни в своих проблемах и могут общаться друг с другом и со специалистами. Это очень важно, потому что семья — это система. И на это надо обратить особое внимание — надо оказывать поддержку не просто детям с особенностями, а семьям, в которых растут такие дети.

Досье

Элина Мальцева. Председатель правления Рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей «Добрые сердца». Член Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Рязанской области. Член Совета некоммерческих организаций при Российском обществе психиатров

Мама сына с синдромом Дауна.

Досье

Мария Малова. Окончила МГГУ им. М.А. Шолохова по специальности «учитель русского языка и литературы», сейчас учится в РГУ им. С.А. Есенина по специальности «учитель-логопед».

Учредитель и руководитель детского инклюзивного театра «Добрые сердца» (г. Касимов). Лауреат Всероссийской премии «Особенное счастье» в номинации «Чужих детей не бывает» (2021 г.).

Автор проекта «Учусь учиться: подготовка к школе детей-инвалидов с ментальными нарушениями».

Мама семерых детей, в числе которых двое усыновленных с синдромом Дауна.