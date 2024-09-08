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Есть вопрос. Что делать, если у ребенка болит живот?

Отвечает врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Алексей Головенко. 

Источник: pexels.com

Убедитесь, что у ребенка нормальная температура, его не рвет, он не сонливый, у него все нормально с сознанием. Эти симптомы могут указывать на серьезную патологию, и тогда вам придется вызвать врача.

Температура плюс боли в животе — это повод встревожиться, потому что детские аппендициты никто не отменял.

Успокойте ребенка, постарайтесь переключить его внимание. Если температуры нет, ребенок активен, он сам подошел к маме и сказал, что у него болит живот, то это лучшее, что вы можете сделать.

Если ребенок отвлекся — значит, в целом, все нормально. У детей в большинстве случаев боль в животе — это временная проблема. Она не является признаком ни аппендицита, ни каких-то других вещей. Это просто спазм, который во многом определяется, кроме пищи, еще и состоянием нервной системы. Переутомленный ребенок вполне может жаловаться на боль в животе.

В принципе, ребенку можно дать спазмолитик — то есть лекарство, расслабляющее мышцы кишки. Я не стал бы, конечно, давать совет чуть что, бежать в аптеку за спазмолитиками, но здравый смысл подсказывает: давать их в принципе можно. Например, таким спазмолитиком может быть довольно популярное за рубежом масло перечной мяты.

Следите за состоянием ребенка, обращайте внимание на любые изменения: повышение температуры, вялость, сонливость, спутанность сознания, длительные непроходящие боли.

Если появился какой-то из перечисленных симптомов, вызывайте врача и не занимайтесь самолечением, потому что вы можете пропустить серьезную хирургическую патологию.

Если эпизоды с болями в животе повторяются довольно часто, то для собственного успокоения сходите к педиатру. Он проверит массу тела ребенка, узнает, как дела со стулом, с питанием, возможно, попросит сделать анализ кала на яйца глистов и паразитов. Этого обычно бывает достаточно.

В общем, не паникуйте, если у ребенка заболел живот. Это иногда случается со всеми детьми и в большинстве случаев быстро проходит без каких-либо последствий. Точно так же как колики у новорожденных. Не нужно бояться этого — и в то же время необходимо внимательно отслеживать сопутствующие симптомы, чтобы не пропустить реальную болезнь.

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