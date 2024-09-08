Есть вопрос. Что делать, если у ребенка болит живот?

В общем, не паникуйте, если у ребенка заболел живот. Это иногда случается со всеми детьми и в большинстве случаев быстро проходит без каких-либо последствий. Точно так же как колики у новорожденных. Не нужно бояться этого — и в то же время необходимо внимательно отслеживать сопутствующие симптомы, чтобы не пропустить реальную болезнь.