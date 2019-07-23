Как я с помощью одной фразы останавливаю истерику у 3-летки

Истерики у детей 3-х лет - это обычное явление. Неудивительно, что этот возрастной период называют кризисом трех лет. То есть, это то время, когда формируется нервная система ребенка. Когда приходит осознание, что я - это я, а мама - это мама.

И ребенку очень сложно становиться в этом осознании.

Он пытается всего добиться истериками. Но! Опять же. Истерики идут по причине того, что маленький человек еще не знает, как выразить свое мнение, свои эмоции словами.

Итак, я говорю лишь о своем опыте. Когда мой сын в очередной раз начинает истерить. Причем, это происходит без причины, на ровном месте. Вот захотел пойти налево, а мы пошли направо - истерика. Не купила мороженое в магазине - истерика. Не дала игрушку - истерика.

Можно даже смириться с тем, что синоним слова "мне 3 года" = истерика.

Что делаю я?

Сажусь на колени, чтобы быть такого же роста, как и мой сын. Смотрю ему в глаза, обнимаю. И говорю:

- Я вижу, что тебе плохо. Я знаю, что ты хочешь мороженое (нужно обязательно проговорить ситуацию). Я понимаю тебя. Все хорошо. И говорю это все до тех пор, пока ребенок сам не начнет успокаиваться.

И затем, чтобы психика окончательно успокоилась, я предлагаю какой-то вариант. Мы лучше пойдем домой и будем вместе готовить обед. Или давай купим мороженое завтра (вариантов масса).

Главное - держать свое материнское самообладание. И ни в коем случае не сорваться эмоционально и не кричать на ребенка.