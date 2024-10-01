Редко, но метко. Врач объяснил, как дети могли отравиться репеллентом

На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей. В субботу, 21 сентября, у них появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медицинском учреждении.

В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка. В анализах погибших в Красноярске детей нашли компоненты инсектицидного средства.

Так можно ли отравиться репеллентами? Об этом рассказывает к. м. н., заведующий кафедрой медицины катастроф Института профилактической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова, директор центра обучения первой помощи РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заслуженный работник высшей школы Игорь Левчук:

— По правилам все бытовые средства должны по степени своей безопасности не вызывать никаких отравлений даже при нарушении техники безопасности. «Однако, к сожалению, среди средств бытовой химии во многих магазинах продаются и средства, которые могут вызвать опасные отравления для здоровья людей. В частности, мы всегда можем спокойно увидеть в продаже компоненты фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, они очень токсичны и опасны для человека», — объясняет специалист. — Наиболее часто встречаются случаи небрежного хранения и использования дихлофоса детишками или подростками, а также токсикоманами — они используют его для возникновения различных видов токсического воздействия и получения галлюциногенных реакций. К печальному исходу могут привести вещества и бытовой химии, и неправильно использованные закрутки длительного хранения, в которых могут быть токсины или инфекционные возбудители».

К сожалению, в последнее время во многих институтах изучают дисциплину медицины катастроф, но токсикология не изучается, потому что не хватает преподавателей или по каким-то другим причинам. Этот пробел, конечно, снижает способность выпускника такого вуза быстро диагностировать отравление и оказать правильную помощь. Но в ведущих медицинских вузах страны токсикологию студенты изучают.