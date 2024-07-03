Как научиться здоровым отношениям с гаджетами (и научить им ребенка)

Но предподростковый и подростковый возраст — важный период, когда закладываются основы психического и физического здоровья на всю жизнь. И все, что происходит с ребенком в это время, имеет долговременные последствия. Сейчас важно научиться всему, что нужно для превращения в ответственного взрослого человека. Вряд ли ему удастся прожить богатую событиями жизнь, если он будет постоянно приклеен к экрану.