Цитрусовый салат с финиками

Ингредиенты
Финики (б/к) - 100 г
Апельсин - 2 шт.
Руккола - 1 пучок
Клюква - 1 горсть
Орехи (по вкусу) - 1 горсть
Сок лимонный - 3 ст.л.
Бальзамик белый - 1 ч.л.
Сироп фруктовый - по вкусу
Пудра сахарная - по вкусу
Перец черный (молотый) - по желанию
- 110 кКал
- 15 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Мне нравится добавлять рукколу во фруктовые салаты. На мой вкус, она отлично сочетается с цитрусовым вкусом, к тому же придает пикантности. Я предлагаю попробовать цитрусовый салат с рукколой и финиками - кисло-сладкий, свежий десертный салат с пикантными нотками.
Подготовим необходимые ингредиенты, из фиников удалим косточки и нарежем их произвольно. Я нарезала финики крупно - на четвертинки. Рукколу крупно нарежем, а лучше порвем руками. Орехи (у меня - миндаль) крупно нарубим ножом. Из лимона выжмем сок - он понадобится для заправки.
Апельсины очистим от кожуры и косточек, мякоть нарежем крупными кубиками. Если во время нарезания апельсина выделяется много сока - это хорошо, его тоже можно использовать для заправки, смешав с лимонным соком.
И сразу приступим к сервировке салата. Я готовила его порционно, так эффектнее. В креманки раскладываем рукколу, заполняя ей 1/2 объема креманок, сверху раскладываем нарезанные финики.
Далее добавляем кусочки апельсина, клюкву и орешки. Уже красиво, правда?
Приготовим быструю заправку. Для этого смешаем лимонный сок с апельсиновым (по желанию), белый бальзамик. Сахарную пудру и фруктовый сироп добавляем по вкусу, можно что-то исключить, если покажется, что слишком сладко. Фруктовый сироп в заправке усилит вкус салата, я использовала сироп из тропических фруктов. И, возможно, странный ингредиент для десертного салата - совсем чуть-чуть черного молотого перца для аромата. Все перемешаем, заправка готова.
Заправку и салат храним отдельно в холодильнике до подачи, так зелень рукколы дольше останется свежей, а салат - презентабельным. Поливаем заправкой по вкусу непосредственно перед подачей и слегка перемешиваем цитрусовый салат с финиками двумя вилками движением "снизу вверх".
Во время сервировки салата мне почему-то Нового года захотелось. Пусть будет так!
Приятного аппетита!
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