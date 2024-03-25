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Цитрусовый салат с финиками

Красочный салат с добавлением фиников радует не только взгляд, но и вкусовые рецепторы, и может занять достойное место на праздничном столе.

Ингредиенты

Финики (б/к) - 100 г

Апельсин - 2 шт.

Руккола - 1 пучок

Клюква - 1 горсть

Орехи (по вкусу) - 1 горсть

Сок лимонный - 3 ст.л.

Бальзамик белый - 1 ч.л.

Сироп фруктовый - по вкусу

Пудра сахарная - по вкусу

Перец черный (молотый) - по желанию

  • 110 кКал
  • 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Мне нравится добавлять рукколу во фруктовые салаты. На мой вкус, она отлично сочетается с цитрусовым вкусом, к тому же придает пикантности. Я предлагаю попробовать цитрусовый салат с рукколой и финиками - кисло-сладкий, свежий десертный салат с пикантными нотками.

Рецепт цитрусового салата с финиками
Фото 1

Подготовим необходимые ингредиенты, из фиников удалим косточки и нарежем их произвольно. Я нарезала финики крупно - на четвертинки. Рукколу крупно нарежем, а лучше порвем руками. Орехи (у меня - миндаль) крупно нарубим ножом. Из лимона выжмем сок - он понадобится для заправки.

Ингредиенты для цитрусового салата с финиками
Фото 2

Апельсины очистим от кожуры и косточек, мякоть нарежем крупными кубиками. Если во время нарезания апельсина выделяется много сока - это хорошо, его тоже можно использовать для заправки, смешав с лимонным соком.

И сразу приступим к сервировке салата. Я готовила его порционно, так эффектнее. В креманки раскладываем рукколу, заполняя ей 1/2 объема креманок, сверху раскладываем нарезанные финики.

Почистить апельсин
Фото 3

Далее добавляем кусочки апельсина, клюкву и орешки. Уже красиво, правда?

Приготовим быструю заправку. Для этого смешаем лимонный сок с апельсиновым (по желанию), белый бальзамик. Сахарную пудру и фруктовый сироп добавляем по вкусу, можно что-то исключить, если покажется, что слишком сладко. Фруктовый сироп в заправке усилит вкус салата, я использовала сироп из тропических фруктов. И, возможно, странный ингредиент для десертного салата - совсем чуть-чуть черного молотого перца для аромата. Все перемешаем, заправка готова.

Соединить все компоненты салата
Фото 4

Заправку и салат храним отдельно в холодильнике до подачи, так зелень рукколы дольше останется свежей, а салат - презентабельным. Поливаем заправкой по вкусу непосредственно перед подачей и слегка перемешиваем цитрусовый салат с финиками двумя вилками движением "снизу вверх".

Вкусный цитрусовый салат с финиками
Фото 5

Во время сервировки салата мне почему-то Нового года захотелось. Пусть будет так!

Готовый цитрусовый салат с финиками
Фото 6
Цитрусовый салат с финиками
Фото 7

Приятного аппетита!

Фото цитрусового салата с финиками
Фото 8
Цитрусовый салат с финиками, рецепт с фото
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