Мне нравится добавлять рукколу во фруктовые салаты. На мой вкус, она отлично сочетается с цитрусовым вкусом, к тому же придает пикантности. Я предлагаю попробовать цитрусовый салат с рукколой и финиками - кисло-сладкий, свежий десертный салат с пикантными нотками.

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Подготовим необходимые ингредиенты, из фиников удалим косточки и нарежем их произвольно. Я нарезала финики крупно - на четвертинки. Рукколу крупно нарежем, а лучше порвем руками. Орехи (у меня - миндаль) крупно нарубим ножом. Из лимона выжмем сок - он понадобится для заправки.

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Апельсины очистим от кожуры и косточек, мякоть нарежем крупными кубиками. Если во время нарезания апельсина выделяется много сока - это хорошо, его тоже можно использовать для заправки, смешав с лимонным соком.

И сразу приступим к сервировке салата. Я готовила его порционно, так эффектнее. В креманки раскладываем рукколу, заполняя ей 1/2 объема креманок, сверху раскладываем нарезанные финики.

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Далее добавляем кусочки апельсина, клюкву и орешки. Уже красиво, правда?

Приготовим быструю заправку. Для этого смешаем лимонный сок с апельсиновым (по желанию), белый бальзамик. Сахарную пудру и фруктовый сироп добавляем по вкусу, можно что-то исключить, если покажется, что слишком сладко. Фруктовый сироп в заправке усилит вкус салата, я использовала сироп из тропических фруктов. И, возможно, странный ингредиент для десертного салата - совсем чуть-чуть черного молотого перца для аромата. Все перемешаем, заправка готова.

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Заправку и салат храним отдельно в холодильнике до подачи, так зелень рукколы дольше останется свежей, а салат - презентабельным. Поливаем заправкой по вкусу непосредственно перед подачей и слегка перемешиваем цитрусовый салат с финиками двумя вилками движением "снизу вверх".

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Во время сервировки салата мне почему-то Нового года захотелось. Пусть будет так!

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Приятного аппетита!