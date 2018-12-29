Рождение обоих родителей

Рождение - это не только приход в мир нового существа. Это еще и мгновение, когда мужчина и женщина становятся родителями. Встреча со своим ребенком никогда полностью не соответствует ожиданиям. Даже если каждый из вас готовился к этому событию, в реальности все происходит иначе, и необходима определенная адаптация. Новости СМИ2

Этап, который делает вас взрослее

Переход от статуса ребенка к статусу отца или матери не проходит бесследно. Рождение первенца не просто «счастливое событие». Оно всегда влечет за собой изменение личности. Эта психологическая величина именуется «родством». Даже если каждый партнер по-своему относится к родительству, уже ничто не будет таким, как раньше.

Будучи одновременно переломным и непрерывным, этот рост дается не так-то легко. Вполне естественно, что порой его сопровождает некоторый дискомфорт, который лучше постараться обозначить и принять. Неделя за неделей, месяц за месяцем каждый будет находить в этом что-то свое, открывать в себе мать или отца, особенно общаясь с новорожденным.

Отцовство – что это такое

Мать и отец общаются со своим ребенком каждый по-своему.

«Отцовство» — это все то, что отец делает для своего ребенка (утешает, массирует, укачивает и т.д.) и его уникальная манера действий (прикосновение отцов отличается от материнских). Это понятие включает в себя и то, что ребенок делает для своего отца (пробуждает чувственную сторону отцовской личности).

Идеальный и реальный родитель

Задолго до начала семейной жизни у мужчины или женщины созревает более или менее четкое представление о том, что у него или у нее появится ребенок. Уже в возрасте четырех лет ребенок начинает представлять себя отцом или матерью. Став взрослым, он придумывает свою собственную историю, которая определяет его отношения с окружающим миром, руководит его поступками и помогает ему прогнозировать свое будущее. Порой глубоко укоренившееся желание стать в один прекрасный день отцом или матерью является одной из основ самого чувства бытия. В любом случае у каждого эта история уникальна.

ЕСТЕСТВЕННОЕ НЕСОВПАДЕНИЕ - Всегда существует несовпадение между желанием иметь ребенка и реальной жизнью с малышом. То же касается мыслей человека о семье и того, какой эта семья будет на самом деле. Изначальные представления трансформируются под напором реальных событий. Отец и мать находят компромисс между воображаемым ожидаемым ребенком и малышом, которому нужна любовь и забота, позволяющим им быть «достаточно хорошими родителями», по выражению английского детского психиатра Дональда В. Винникотта. Однако бывает, что принятие реальности не так однозначно: например, когда ребенок появляется со второй попытки или когда о нем мечтают, чтобы реализовать свои пока еще не осуществленные мечты.

БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ - «Взять ребенка за руку и показать ему путь вперед...», как поет Ив Дютей, - это иллюстрация эволюции каждого человека, его способности добровольно уступить свое место ребенка, чтобы самому стать родителем. Теперь речь идет о том, что вы должны быть открыты для маленького создания, защищать и направлять его жизнь. Это осознание приходит постепенно. Чтобы стать родителями нужно дать развиться родительской функции, способности жить для своего ребенка, и позволить ему интегрироваться в свою личность.

Матерью и отцом становятся по-разному

Девять месяцев, предваряющие рождение малыша, предоставляют всем родителям возможность подготовиться, принять и полюбить их будущего ребенка. Но этот путь не одинаков для мужчины и для женщины.

С РЕБЕНКОМ ВО ЧРЕВЕ - В течение девяти месяцев будущая мать переживает трансформацию своего тела, чувствует движения плода, его реакции. Она по-своему интерпретирует свои ощущения и может сказать, конечно, крайне субъективно, что ребенок «спокоен» или «двигается». На самом деле ее представления о ребенке основаны на ее ощущениях и ее материнских ожиданиях.

Затем наступают роды... Ребенок становится отдельным существом. Возможно, вначале мать испытывает смешанные чувства. В первые дни она иногда чувствует, что не в состоянии удовлетворить потребности малыша. Все это вызывает внутренне напряжение, несмотря на то что младенец более или менее оправдал ее ожидания. Впрочем, мать постепенно привыкнет к этому конкретному ребенку, к этому реальному существу и, пытаясь удовлетворить его потребности, построит с ним новые отношения.

С РЕБЕНКОМ В МЫСЛЯХ - У мужчин все происходит иначе. Женщина сообщает ему, что беременна и тем самым признает его отцовство. Будущему отцу, разумеется, неведомы никакие характерные телесные ощущения, даже если от 10 до 15% отцов испытывают ощущения, схожие с теми, что переживает беременная женщина (тошнота, прибавка в весе, боли в спине...), что обозначается термином «совместная беременность». Присутствие при первом УЗИ, стремление к контакту с плодом через живот матери порой помогают мужчине в большей степени почувствовать себя отцом.

На самом деле все мужчины начинают ощущать себя отцами более или менее быстро. В первое время, еще до рождения, их прежде всего беспокоят вопросы материального характера и их новая ответственность. Путь к ребенку у мужчин относительно длиннее, чем у женщин, хотя у каждого мужчины все это происходит по-разному.