Дешевые аналоги дорогих лекарств: полный список 2017-2018 года

Здравствуйте! В таблице ниже будут представлены синонимы дорогих препаратов, а не их аналоги.

Что такое синонимы? Это лекарства, содержащие одно и то же действующее вещество, которое содержится в оригинальных препаратах. По другому их еще называют дженериками (генериками).

Что такое аналог? Это препарат, который содержит другое действующее вещество, в сравнении с оригиналом, но его назначают для лечения идентичных заболеваний.

Для большинства людей не знакомых с медициной, слово синоним лекарства не привычно и не всегда понятно — поэтому у статьи именно такое название. Кроме этого, аналог в отличии от синонима использовать опасней, поэтому необходимо обязательно проконсультироваться с врачом перед его приемом.

Вот полный перечень более дешевых аналогов лекарств с ценами, список актуален на 2017-2018 год. Чтобы ознакомиться с отзывами людей или прочитать инструкцию, кликните на интересующий вас препарат.

НВПС и обезболивающие препараты