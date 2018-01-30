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ДЕШЕВЫЕ АНАЛОГИ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВ: ПОЛНЫЙ СПИСОК 2017-2018 ГОДА

Здравствуйте! В таблице ниже будут представлены синонимы дорогих препаратов, а не их аналоги.

  • Что такое синонимы? Это лекарства, содержащие одно и то же действующее вещество, которое содержится в оригинальных препаратах. По другому их еще называют дженериками (генериками).
  • Что такое аналог? Это препарат, который содержит другое действующее вещество, в сравнении с оригиналом, но его назначают для лечения идентичных заболеваний.

Дешевые аналоги дорогих лекарств: полный список 2017-2018 года

Для большинства людей не знакомых с медициной, слово синоним лекарства не привычно и не всегда понятно — поэтому у статьи именно такое название. Кроме этого, аналог в отличии от синонима использовать опасней, поэтому необходимо обязательно проконсультироваться с врачом перед его приемом.

Вот полный перечень более дешевых аналогов лекарств с ценами, список актуален на 2017-2018 год. Чтобы ознакомиться с отзывами людей или прочитать инструкцию, кликните на интересующий вас препарат.

НВПС и обезболивающие препараты

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Вольтарен 258 рублей Диклофенак 33 рубля
Нурофен 68 рублей Ибупрофен 6 рублей
Фастум-гель 179 рублей Ортофен 25 рублей
Панадол 54 рубля Парацетамол 24 рубля
Аспирин Упса 97 рублей Аспирин 4 рубля
Мовалис 695 рублей Мелоксикам 145 рублей
Быструмгель 150 рублей Кетопрофен 60 рублей
Аспирин-кардио 135 рублей Кардиаск 35 рублей
Но-шпа 106 рублей Дротаверин 10 рублей

Противогрибковые

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Ламизил 390 рублей Тербинафин 282 рубля
Флюкостат 185 рублей Флуконазол 20 рублей
Дифлюкан 480 рублей Флуконазол 20 рублей

Противовирусные и иммуностимулирующие

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Зовиракс 370 рублей Ацикловир 20 рублей
Иммунал 202 рубля Эхинацея (капли) 40 рублей

Лекарства от кашля

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Лазолван 222 рубля Амброксол 15 рублей
Доктор Тайсс 150 рублей Экстракт эхинацеи 23 рубля

Гепатопротекторы

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Гептрал 1 900 рублей Гептор 900 рублей
Урсофальк 210 рублей Урсосан 170 рублей

Витамины

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Нейромультивит 100 рублей Пентовит 40 рублей
Панангин 156 рублей Аспаркам 15 рублей

Лекарства от аллергии

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Кларитин 230 рублей Кларотадин 96 рублей
Ломилан 140 рублей Лорагексал 50 рублей

Сосудосуживающие препараты для использования в ЛОР-практике

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Отривин 190 рублей Риностоп 20 рублей
Санорин 100 рублей Нафтизин 10 рублей
Ринонорм 45 рублей Риностоп 20 рублей
Длянос 80 рублей Риностоп 20 рублей

Антибиотики

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Клацид 615 рублей Кларитромицин 175 рублей
Фурамаг 350 рублей Фурагин 40 рублей
Хемомицин 270 рублей Азитромицин 100 рублей
Флемоксин солютаб 95 рублей Амоксицилин 15 рублей

Препараты для желудка и кишечника

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Омез 190 рублей Омепразол 30 рублей
Мезим Форте 100 рублей Панкреатин 35 рублей
Де-нол 950 рублей Гастро-норм 220 рублей
Зантак 280 рублей Ранитидин 50 рублей
Ультоп 270 рублей Омепразол 55 рублей
Эрсефурил 390 рублей Фуразолидон 14 рублей
Лосек мапс 360 рублей Омез 190 рублей

Препараты для сердца и сосудов

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Капотен 190 рублей Каптоприл 15 рублей
Детралекс 642 рубля Венарус 330 рублей
Нормодипин 650 рублей Амлодипин 40 рублей
Трентал 230 рублей Пентоксифиллин 50 рублей
Троксевазин 220 рублей Троксерутин 120 рублей
Энап 130 рублей Эналаприл 80 рублей
Лиотон 1000 360 рублей Гепарин-акри гель 97 рублей

Лекарства из различных групп

Название дорогого лекарства Цена дорогого лекарства Название аналога Цена аналога
Йодомарин 236 рублей Калия йодит 70 рублей
Финлепсин 250 рублей Карбамазепин 40 рублей
Пантогам 320 рублей Пантокальцин 250 рублей
Ксеникал 2 000 рублей Орсотен 1 200 рублей
Виагра 1500 рублей Силденафил 550 рублей
Бепантен 230 рублей Декспантенол 85 рублей
Бетасерк 520 рублей Бетагистин 220 рублей
Дипросалик 280 рублей Акридерм 180 рублей
Кавинтон 600 рублей Винпацетин 225 рубля
Максидекс 110 рублей Дексаметазон 40 рублей
Мидриацил 350 рублей Тропикамид 100 рублей
Мирамистин 225 рублей Хлоргексидин 15 рублей
Предуктал МВ 850 рублей Депренорм МВ 300 рублей
Трихопол 80 рублей Метронидазол 10 рублей
Тридерм 650 рублей Акридерм ГК 300 рублей
Финлепсин 234 рубля Карбамазепин 40 рублей
Тиберал 347 рублей Метронидазол 15 рублей.
ТераФлю 266 рублей Инфлюнорм 145 рублей
Нотта 154 рубля Ново-пассит 65 рублей
Плавикс 2770 рублей Зилт 900 рублей
Пара-плюс от вшей 400 рублей Чемеричная вода 25 рублей

Так же не стоит забывать, что все препараты имеют побочные эффекты. Это относится и к оригиналам и к синонимам и к аналогам. Поэтому перед употреблением читайте инструкцию, в ней указана вся основная информация.

Инструкция составлена коллективом редакторов сайта Instrukciya-po-primeneniyu.com на основании официальной инструкции по медицинскому применению препарата.

Информация предоставляется исключительно для ознакомления. Даная инструкция не должна использоватся как руководство к самолечению. Необходимость назначения, способы и дозы применения этого препарата определяются исключительно врачом в индивидуальном порядке.

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