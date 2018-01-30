Дешевые аналоги дорогих лекарств: полный список 2017-2018 года

Здравствуйте! В таблице ниже будут представлены синонимы дорогих препаратов, а не их аналоги.
- Что такое синонимы? Это лекарства, содержащие одно и то же действующее вещество, которое содержится в оригинальных препаратах. По другому их еще называют дженериками (генериками).
- Что такое аналог? Это препарат, который содержит другое действующее вещество, в сравнении с оригиналом, но его назначают для лечения идентичных заболеваний.
Для большинства людей не знакомых с медициной, слово синоним лекарства не привычно и не всегда понятно — поэтому у статьи именно такое название. Кроме этого, аналог в отличии от синонима использовать опасней, поэтому необходимо обязательно проконсультироваться с врачом перед его приемом.
Вот полный перечень более дешевых аналогов лекарств с ценами, список актуален на 2017-2018 год. Чтобы ознакомиться с отзывами людей или прочитать инструкцию, кликните на интересующий вас препарат.
НВПС и обезболивающие препараты
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Вольтарен
|258 рублей
|Диклофенак
|33 рубля
|Нурофен
|68 рублей
|Ибупрофен
|6 рублей
|Фастум-гель
|179 рублей
|Ортофен
|25 рублей
|Панадол
|54 рубля
|Парацетамол
|24 рубля
|Аспирин Упса
|97 рублей
|Аспирин
|4 рубля
|Мовалис
|695 рублей
|Мелоксикам
|145 рублей
|Быструмгель
|150 рублей
|Кетопрофен
|60 рублей
|Аспирин-кардио
|135 рублей
|Кардиаск
|35 рублей
|Но-шпа
|106 рублей
|Дротаверин
|10 рублей
Противогрибковые
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Ламизил
|390 рублей
|Тербинафин
|282 рубля
|Флюкостат
|185 рублей
|Флуконазол
|20 рублей
|Дифлюкан
|480 рублей
|Флуконазол
|20 рублей
Противовирусные и иммуностимулирующие
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Зовиракс
|370 рублей
|Ацикловир
|20 рублей
|Иммунал
|202 рубля
|Эхинацея (капли)
|40 рублей
Лекарства от кашля
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Лазолван
|222 рубля
|Амброксол
|15 рублей
|Доктор Тайсс
|150 рублей
|Экстракт эхинацеи
|23 рубля
Гепатопротекторы
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Гептрал
|1 900 рублей
|Гептор
|900 рублей
|Урсофальк
|210 рублей
|Урсосан
|170 рублей
Витамины
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Нейромультивит
|100 рублей
|Пентовит
|40 рублей
|Панангин
|156 рублей
|Аспаркам
|15 рублей
Лекарства от аллергии
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Кларитин
|230 рублей
|Кларотадин
|96 рублей
|Ломилан
|140 рублей
|Лорагексал
|50 рублей
Сосудосуживающие препараты для использования в ЛОР-практике
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Отривин
|190 рублей
|Риностоп
|20 рублей
|Санорин
|100 рублей
|Нафтизин
|10 рублей
|Ринонорм
|45 рублей
|Риностоп
|20 рублей
|Длянос
|80 рублей
|Риностоп
|20 рублей
Антибиотики
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Клацид
|615 рублей
|Кларитромицин
|175 рублей
|Фурамаг
|350 рублей
|Фурагин
|40 рублей
|Хемомицин
|270 рублей
|Азитромицин
|100 рублей
|Флемоксин солютаб
|95 рублей
|Амоксицилин
|15 рублей
Препараты для желудка и кишечника
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Омез
|190 рублей
|Омепразол
|30 рублей
|Мезим Форте
|100 рублей
|Панкреатин
|35 рублей
|Де-нол
|950 рублей
|Гастро-норм
|220 рублей
|Зантак
|280 рублей
|Ранитидин
|50 рублей
|Ультоп
|270 рублей
|Омепразол
|55 рублей
|Эрсефурил
|390 рублей
|Фуразолидон
|14 рублей
|Лосек мапс
|360 рублей
|Омез
|190 рублей
Препараты для сердца и сосудов
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Капотен
|190 рублей
|Каптоприл
|15 рублей
|Детралекс
|642 рубля
|Венарус
|330 рублей
|Нормодипин
|650 рублей
|Амлодипин
|40 рублей
|Трентал
|230 рублей
|Пентоксифиллин
|50 рублей
|Троксевазин
|220 рублей
|Троксерутин
|120 рублей
|Энап
|130 рублей
|Эналаприл
|80 рублей
|Лиотон 1000
|360 рублей
|Гепарин-акри гель
|97 рублей
Лекарства из различных групп
|Название дорогого лекарства
|Цена дорогого лекарства
|Название аналога
|Цена аналога
|Йодомарин
|236 рублей
|Калия йодит
|70 рублей
|Финлепсин
|250 рублей
|Карбамазепин
|40 рублей
|Пантогам
|320 рублей
|Пантокальцин
|250 рублей
|Ксеникал
|2 000 рублей
|Орсотен
|1 200 рублей
|Виагра
|1500 рублей
|Силденафил
|550 рублей
|Бепантен
|230 рублей
|Декспантенол
|85 рублей
|Бетасерк
|520 рублей
|Бетагистин
|220 рублей
|Дипросалик
|280 рублей
|Акридерм
|180 рублей
|Кавинтон
|600 рублей
|Винпацетин
|225 рубля
|Максидекс
|110 рублей
|Дексаметазон
|40 рублей
|Мидриацил
|350 рублей
|Тропикамид
|100 рублей
|Мирамистин
|225 рублей
|Хлоргексидин
|15 рублей
|Предуктал МВ
|850 рублей
|Депренорм МВ
|300 рублей
|Трихопол
|80 рублей
|Метронидазол
|10 рублей
|Тридерм
|650 рублей
|Акридерм ГК
|300 рублей
|Финлепсин
|234 рубля
|Карбамазепин
|40 рублей
|Тиберал
|347 рублей
|Метронидазол
|15 рублей.
|ТераФлю
|266 рублей
|Инфлюнорм
|145 рублей
|Нотта
|154 рубля
|Ново-пассит
|65 рублей
|Плавикс
|2770 рублей
|Зилт
|900 рублей
|Пара-плюс от вшей
|400 рублей
|Чемеричная вода
|25 рублей
Так же не стоит забывать, что все препараты имеют побочные эффекты. Это относится и к оригиналам и к синонимам и к аналогам. Поэтому перед употреблением читайте инструкцию, в ней указана вся основная информация.
Инструкция составлена коллективом редакторов сайта Instrukciya-po-primeneniyu.com на основании официальной инструкции по медицинскому применению препарата.
Информация предоставляется исключительно для ознакомления. Даная инструкция не должна использоватся как руководство к самолечению. Необходимость назначения, способы и дозы применения этого препарата определяются исключительно врачом в индивидуальном порядке.
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