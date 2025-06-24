Речевая терапия для детей: советы и упражнения

У некоторых детей встречается проблема: они могут говорить, но их речь прерывистая. Дети не могут выражать свои мысли с помощью завершенных предложений: их слова и даже слоги «ломаются». Такие дети могут заикаться, или их речь может быть путанной.

Эти проблемы мешают общению ребенка и иногда могут вызывать у него неуверенность в себе. Однако их можно решить с помощью речевой терапии. Рассмотрим, в чем она заключается, и какие игры и занятия можно использовать дома для того, чтобы устранить у ребенка речевые проблемы.

Что такое речевая терапия

Речевая терапия – это метод, направленный на улучшение речи ребенка, его способности распознавать речь. Также она призвана устранить такие проблемы, как плохая артикуляция отдельных звуков, заикание, фонологичеcкие и голосовые расстройства.

Речевая терапия помогает ребенку лучше выражать себя через вербальный и невербальный язык. Основное внимание в ней уделяется:

правильной артикуляции и свободному произношению звуков, слов и предложений. Дети, у которых есть проблемы с речью, как правило, плохо выговаривают слова и не могут бегло разговаривать. Речевая терапия направлена на решение данной проблемы и помогает лучше выговаривать слова;

работе над громкостью речи. Часто дети с нарушениями речи говорят или слишком тихо, или слишком громко. Речевая терапия направлена на то, чтобы научить ребенка лучше выговаривать слова и регулировать громкость речи;

выразительности речи, которая достигается с помощью иллюстраций, знаков и букв.

Часто бывает так, что дети разговаривают неохотно или делают паузы во время разговора. Родителям бывает трудно понять, о чем они говорят. Но это еще не означает, что ребенку нужна речевая терапия.

Как узнать, нужна ли ребенку речевая терапия

Прежде чем обращаться к логопеду, стоит понять, существуют ли у ребенка реальные проблемы с речью. Рассмотрим несколько критериев, которые помогут в этом разобраться.

1. Речевая терапия необходима, если:

людям трудно понять, что говорит ребенок, поскольку его речь неразборчива;

ребенку трудно произносить слова или выражать с помощью слов свои мысли;

ребенок заикается: повторяет звуки или слоги или произносит какой-либо звук слишком долго:

ребенок может произнести только одно-два простых слова (например, мама, папа и т. д.) и не может говорить предложениями из трех и более слов;

ребенок не развивает такие социальные навыки, как дружба и общение со сверстниками. Он не может заговорить с другими детьми, поиграть с ними или взаимодействовать каким-либо другим образом.

2. У вашего ребенка может быть хорошее произношение или он может рано научиться читать. Однако ему может понадобиться речевая терапия для того, чтобы научиться правильно использовать речь в разных социальных ситуацях: заговорить с кем-то, завести друзей или попросить о чем-то другого человека.

3. Ребенку может понадобиться речевая терапия из-за инвалидности или таких заболеваний, как аутизм или нарушения слуха, поскольку они влияют на способность ребенка к общению.

Если вы столкнулись с одним из указанных случаев, проконсультируйтесь с логопедом. Как правило, логопеды работают с детьми, начиная с самого раннего возраста и на протяжении школьных лет.

Существуют упражнения, которые можно выполнять вместе с ребенком дома в дополнение к занятиям с логопедом.

Если развитие речи у ребенка происходит с задержками, прежде всего следует убедиться, что у него нормально развит слух. Родители должны обращать внимание на то, реагирует ли ребенок на громкие звуки, поворачивается ли он к источнику звука, когда включают телевизор и т. д.

Советы родителям о том, как развить речь ребенка в домашних условиях

Главная рекомендация – избегать негативных комментариев по поводу того, как ребенок разговаривает. Если он заикается – не давите на него. Вместо этого следуйте таким советам:

1. Поощряйте ребенка говорить. Задавайте ему вопросы, которые заставят его размышлять. Задавая вопросы, требующие подробного ответа, вы мотивируете его лучше выражать свои мысли.

2. Внимательно слушайте ребенка. Дослушивайте его до конца, даже если он говорит медленно и с паузами. Когда ребенок видит, что вы его слушаете, он обретает уверенность в себе и разговаривает свободнее.

3. Попробуйте сделать такое упражнение: соберите в круг ребенка, его братьев, сестер или друзей. Скажите шепотом ребенку какую-либо фразу, затем он так же должен передать ее дальше по кругу. Последний ребенок в кругу должен озвучить фразу (в идеале – ту же, что вы сказали первому ребенку).

4. Мотивируйте ребенка читать. Купите ему несколько интересных книг и попросите читать их вслух. Просите ребенка перечитывать отрывки несколько раз. Это способствует развитию у ребенка разговорной речи и языковых навыков.

5. Оцените уровень развития ребенка. Посмотрите, в каких сферах развития у него возникают задержки. Это поможет вам понять, возникли ли проблемы с речью сами по себе или связаны с другими проблемами развития. Вы можете сравнить показатели развития ребенка с типичными показателями для данного возраста.

6. Сконцентрируйтесь на определенных сферах. Выберите конкретные сферы, которые вы хотите исправить. Сосредоточьтесь на достижении показателей, которыми обычно обладают дети данного возраста.

7. Решайте одну проблему за раз: разбейте проблему на мелкие задачи и затем последовательно их достигайте.

Например, если вы хотите научить ребенка правильно произносить звук «ф», сначала покажите ему, как правильно произносить сам звук, затем учите слог, в котором он содержится («уфф», «ффу»), затем переходите к словам («флаг»). Наконец, используйте слова в предложениях.

Вы можете попробовать несколько упражнений, чтобы улучшить речь вашего ребенка. Однако помните, что они должны нравиться ребенку. Ребенок не будет сотрудничать, если ему будет скучно.

Упражнения и занятия для речевой терапии

Рассмотрим несколько упражнений, которые нравятся детям и стимулируют развитие речи.

1. Карточки с картинками и вопросами

Положите перед ребенком несколько карточек с картинками и попросите сказать, что он видит на них. Начните с нескольких карточек и постепенно увеличивайте количество изображений. Если ребенку трудно произносить какое-либо слово, остановитесь на нем и уделите ему больше времени.

Можно также использовать карточки с вопросами. Выберите одну карточку и задайте вопрос ребенку. Такая игра может вовлечь его в разговор. Например, вопросы могут быть такими: «Если бы ты мог сейчас получить любой подарок, что бы ты хотел?», «Если бы ты что-то мог изменить в школе, что бы это было?»

2. Упражнение с зеркалом

Зеркало является для ребенка хорошим средством обратной связи. Большинство детей с проблемами артикуляции не знают, какие движения ртом нужно делать, чтобы произнести определенный звук. Разговор перед зеркалом поможет ребенку увидеть, как правильно произносить звуки.

Встаньте перед зеркалом и покажите ребенку, как произносить разные звуки. Затем помогите ему увидеть различия между правильным произношением и тем, как произносит звуки он.

3. Классики

В ходе игры ребенок произносит то или иное слово 9 раз. Начните со слов, которые даются ребенку трудно.

Нарисуйте классики с цифрами от 1 до 9 и предложите ребенку произносить слово каждый раз, когда он делает прыжок. Когда он дойдет до числа 9, измените слово и начните игру сначала. Сначала можно играть с несколькими словам, а затем увеличивать их количество.

Когда ребенок правильно произнесет все слова, вознаградите его чем-то. Это повысит его уверенность в себе.

4. Игра с мячом

Возьмите мяч и бросайте его ребенку. Играя в мяч, ребенок может повторять новые слова. Таким образом, он одновременно развивает и физические, и речевые навыки.

5. Прогулки

Когда вы идете на прогулку вместе с ребенком, предложите ему повторять какое-либо слово, делая каждый шаг. Уделяйте этому небольшое количество времени, когда вы гуляете по парку или когда возвращаетесь домой.

Кроме игр и занятий, ребенок должен тренировать свой речевой аппарат.

Упражнения для тренировки речевого аппарата

Тренировки речевого аппарата задействуют мышцы губ, щек, нижней челюсти и языка. Мышцы могут быть сильными или слабыми, скоординированными или несогласованными.

Человеку нужны развитые ротовые мышцы для того, чтобы есть, пить и глотать. Рассмотрим несколько упражнений для тренировки речевого аппарата, которые вы можете практиковать с ребенком дома.

1. Движения губ

Предложите ребенку произнести звук «о-о-о», затем «э-э-э». Затем объедините звуки: «оо-ээ». Для этих звуков необходимы разные движения губ;

попросите ребенка широко улыбнуться, расслабиться и повторить упражнение;

затем предложите ребенку надуть щеки, не открывая рта. Затем он должен надуть одну щеку, а вторую расслабить;

попросите ребенка надуть воздушный шар или свиснуть;

проделайте то же самое с губами. Предложите ребенку надуть верхнюю губу, затем нижнюю;

Попросите ребенка расслабиться, затем повторите упражнение;

для тренировки губ предложите ребенку пить через соломинку.

2. Движения языка

начните со звуков, которые задействуют кончик языка: «т-т-т», «д-д-д»;

предложите ребенку сжать зубы и не прикасаться языком к губам и зубам. Для этого ребенок должен сжать язык, а затем расслабить;

предложите ребенку высунуть язык и делать круговые движения.

3. Движения щек

предложите ребенку сжать губы и втянуть щеки;

предложите ребенку вытянуть губы и делать круговые движения губами. Затем он должен расслабить рот и повторить упражнение;

для тренировки щек предложите ребенку пить через соломинку.

4. Выдувание мыльных пузырей

Пускание мыльных пузырей полезно для контроля дыхания и тренировки губ. Чтобы выдуть пузырь, ребенок должен сжать губы. Это хорошее упражнение для тренировки речевого аппарата.

5. Игра на губной гармошке

Игра на губной гармошке помогает ребенку контролировать дыхание и тренирует губы. Если ваш ребенок плохо контролирует дыхание, попросите его играть на гармошке громче, а если сила его губ слабая, попросите играть одну ноту.

Кроме этих занятий, вы можете использовать упражнения для того, чтобы развить речь ребенка. Их можно использовать с самого раннего возраста ребенка.

Упражнения для развития речи ребенка

Помните, что дети учатся разговаривать в индивидуальном темпе, поэтому не нужно на них давить. Данные упражнения стоит использовать только в том случае, если они нравятся ребенку. Не нужно заставлять ребенка выполнять их.

До 2-х лет

В этом возрасте ребенок еще не может разговаривать, а только издает отдельные звуки. Поэтому вы не можете знать наверняка, нужна ли ему речевая терапия. Но вы можете научить ребенка определенным упражнениям, чтобы научить его произносить звуки и слоги:

произносите слоги «ма», «ба», «па». Ребенок будет повторять их за вами;

делайте вид, что вы разговариваете с ребенком, когда он произносит звуки. Повторяйте звуки за ним – это побудит его «говорить» больше;

научите ребенка хлопать в ладоши;

говорите с ребенком во время купания или кормления. Вы можете говорить о чем угодно, главное – говорите;

используйте жесты: машите и указывайте руками на предметы;

объясняйте ребенку звуки животных, например: «Собака говорит «гав».

2-4 года

говорите с ребенком разборчиво, чтобы он учился этому у вас;

повторяйте то, что говорит вам ребенок, чтобы он понял, что вы его понимаете;

продолжайте реплики ребенка, например: «Яблочный сок? У меня есть сок. Хочешь сок?»;

научите ребенка задавать вопросы, чтобы понять услышанное. Сыграйте в игру «да или нет». Ребенок должен задавать вопросы, а вы отвечайте на них «да» или «нет»;

сложите в коробку несколько предметов. Затем попросите ребенка доставать предметы по одному, называть их и рассказывать, для чего они нужны. Например: «Это карандаш. С помощью карандаша я рисую и пишу»;

попросите ребенка прочитать вслух какое-либо предложение, медленно произнося каждое слово.

Если вы заметили небольшие нарушения речи у ребенка, не спешите обращаться к логопеду. Дайте ребенку время улучшить свои речевые навыки. Наберитесь терпения и будьте позитивными, когда помогаете ребенку научиться говорить. Ребенок получит наибольшую пользу, когда вы будете сочувствовать ему.