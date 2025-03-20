Зеленый бум. Чем опасен тренд на «ветряночные вечеринки»?

Во многих регионах страны среди родителей маленьких детей стали популярны ветряночные посиделки: вместо игрового шоу и аниматора — закрытая комната и больные малыши. Нездоровое мероприятие мамы устраивают, чтобы дети обменялись вирусом ветряной оспы и поскорее выработали к ней иммунитет.

Кому вирус?

Чем это может быть опасно, — в материале tmn.aif.ru.

С начала 2025 года некоторые регионы сообщили о росте заболеваемости ветряной оспой среди детей. Производитель популярной американской вакцины от ветрянки покинул российский рынок, а с поставками альтернативных препаратов из других стран начались перебои. В результате во многих государственных поликлиниках закончились запасы вакцины от ветряной оспы.

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Пока запасы вакцины есть в частных клиниках, но цены «кусаются» и вовсе не «как комарик». Редакция tmn.aif.ru узнала, сколько стоит защита от ветряной оспы в медцентрах Тюмени. Так, в клинике «ЮниМед» прививка обойдется в 4 150 рублей, в сети «Детский доктор + семья» за вакцинацию попросят 6 000 рублей, а в медцентре «Альфа-центр Здоровья» цена вопроса составляет 7 190 рублей.

На фоне этого родители малышей организовали «ветряночные» тусовки. Так «смекалистые» мамы и папы якобы убивают двух зайцев: у ребенка в раннем возрасте формируется иммунитет и можно сэкономить на дорогостоящей прививке. Среди бонусов — возможность самому выбрать подходящее время для больничного.

Схема у сомнительной авантюры простая: здоровых детей приглашают в гости к больному ветряной оспой. А если среди знакомых нет «заразных», родители идут в интернет, в Сети за отдельную плату — около 1000 рублей — готовы «поделиться» ветрянкой.

«Зависит не от возраста»

Врачи от идеи ветряночных слетов, мягко говоря, не в восторге.

«Миф о безопасности ветрянки сильно преувеличен. Если у вас или у кого-то из вашего окружения инфекция протекала в легкой форме, это не значит, что риска осложнений нет. Ветряная оспа может вызвать менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, опасное параличем. Также инфекция может быть гангренозного и буллезного типов: с проявлениями интоксикации и образованиями пузырей с жидкостью. Примерно у 10% детей возникают осложнения после ветрянки и нет гарантий, что ваш ребенок не попадет в это число. Помимо этого, вполне реален риск летального исхода, — рассказывает педиатр, детский пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына. — Перенесенная в детстве инфекция - не гарантия того, что больше человек не заболеет. Ветряной оспой можно переболеть два раза и более, но протекать недуг будет по-другому — в виде опоясывающего лишая. Это, поверьте, очень больно».

Тюменский врач-педиатр Анастасия Иванова солидарна с коллегой. По ее мнению, дружеские встречи по обмену ветрянкой не так безобидны, как думают многие родители.

«Ветрянка — это серьезное заболевание, которое может вызвать осложнения. Например, менингит, пневмонию и энцефалит. Эта инфекция непредсказуема, поэтому родителям не стоит подвергать ребенка опасности. Последствиями „вечеринок“ может быть и наслоение вирусов, и тогда малышу придется бороться с несколькими недугами сразу, — предостерегает врач. — Чем младше дитя, тем менее у него выражены иммунные механизмы. Поэтому он может болеть сильнее. Если сравнить грудничка и пятилетнего ребенка, то у малыша заболевание будет протекать более непредсказуемо».

Вакцина от ветряной оспы не входит в национальный календарь прививок. Поэтому задача обезопасить ребенка от «хвори» лежит на родителях и их кошельках. Но это вовсе не повод использовать сомнительный метод профилактики, ведь классическая детская болезнь может иметь вплоне «взрослые» последствия.