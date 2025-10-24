РЕБЁНОК.РУ
Шарлотка с маскарпоне

Шарлотка - самый популярный осенний десерт. Готовится он быстро, просто и из самых доступных ингредиентов.

Сегодня я пеку шарлотку, но не по классическому рецепту, немного от него отошла. У меня шарлотка с маскарпоне. По этому рецепту она получается воздушной, безумно ароматной и в меру сладкой. Попробуйте и поделитесь своими впечатлениями.

Ингредиенты

Яйца куриные - 3 шт.

Маскарпоне - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Сахар - 100 г

Мука пшеничная - 110 г

Разрыхлитель для теста - 5 г

Яблоки очищенные - 300 г

Диаметр формы - 20 см
  • 263 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.23
  • Ж: 16.16
  • У: 24.92

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все продукты по списку и приступим к выпечке шарлотки с маскарпоне.

 

Всё, что я изменила в оригинальном рецепте, так это количество сахара. Для меня данное количество сахара идеальное. Если вы сладкоежка, то добавляйте сахар по своему вкусу.

 

Фото 1

 

 

Разбейте яйца в чашу для замеса, добавьте к ним сахар.

 

Фото 2

 

 

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены.

 

Фото 3

 

 

Растопите 30 г сливочного масла и слегка его остудите, добавьте его вместе с сыром маскарпоне.

 

Фото 4

 

 

Тщательно все перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Добавьте пшеничную муку и разрыхлитель для теста.

 

Фото 6

 

 

Вмешайте муку лопаткой, а затем на небольших оборотах миксера взбейте все ингредиенты.

 

Фото 7

 

 

У вас должна получиться вот такая консистенция теста. На первый взгляд оно кажется потным, но по факту не так. За счет взбивания тесто стало похоже на крем.

 

Фото 8

 

 

Почистите яблоки, нарежьте их на дольки.

 

Фото 9

 

 

Растопите 70 г сливочного масла, добавьте 50 г сахара. Слегка обжарьте яблоки и остудите их.

 

Фото 10

 

 

Подготовьте подходящую форму для выпечки. Смажьте ее маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и утопите в нем все дольки яблок. Соберите сливочную массу со сковороды и полейте ею яблоки.

 

Фото 11

 

 

Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при 170 градусах примерно 45-50 минут. Готовность можно проверить шпажкой, на выходе она должна быть сухой.

 

Фото 12

 

 

Шарлотка с маскарпоне готова. Слегка ее остудите, выньте из формы и подавайте к столу.

 

Получилось вкусно, в меру сладко и нежно.

 

Фото 13

 

 

 

Фото 14

 

 

 

Фото 15

 

 

 

Фото 16

 

 

