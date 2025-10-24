Шарлотка - самый популярный осенний десерт. Готовится он быстро, просто и из самых доступных ингредиентов.
Сегодня я пеку шарлотку, но не по классическому рецепту, немного от него отошла. У меня шарлотка с маскарпоне. По этому рецепту она получается воздушной, безумно ароматной и в меру сладкой. Попробуйте и поделитесь своими впечатлениями.
Ингредиенты
Яйца куриные - 3 шт.
Маскарпоне - 100 г
Масло сливочное - 100 г
Сахар - 100 г
Мука пшеничная - 110 г
Разрыхлитель для теста - 5 г
Яблоки очищенные - 300 г
- 263 кКал
- 1 ч.
- Б: 4.23
- Ж: 16.16
- У: 24.92
Процесс приготовления
Соберите все продукты по списку и приступим к выпечке шарлотки с маскарпоне.
Всё, что я изменила в оригинальном рецепте, так это количество сахара. Для меня данное количество сахара идеальное. Если вы сладкоежка, то добавляйте сахар по своему вкусу.
Разбейте яйца в чашу для замеса, добавьте к ним сахар.
Взбейте яйца с сахаром до пышной пены.
Растопите 30 г сливочного масла и слегка его остудите, добавьте его вместе с сыром маскарпоне.
Тщательно все перемешайте.
Добавьте пшеничную муку и разрыхлитель для теста.
Вмешайте муку лопаткой, а затем на небольших оборотах миксера взбейте все ингредиенты.
У вас должна получиться вот такая консистенция теста. На первый взгляд оно кажется потным, но по факту не так. За счет взбивания тесто стало похоже на крем.
Почистите яблоки, нарежьте их на дольки.
Растопите 70 г сливочного масла, добавьте 50 г сахара. Слегка обжарьте яблоки и остудите их.
Подготовьте подходящую форму для выпечки. Смажьте ее маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и утопите в нем все дольки яблок. Соберите сливочную массу со сковороды и полейте ею яблоки.
Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при 170 градусах примерно 45-50 минут. Готовность можно проверить шпажкой, на выходе она должна быть сухой.
Шарлотка с маскарпоне готова. Слегка ее остудите, выньте из формы и подавайте к столу.
Получилось вкусно, в меру сладко и нежно.
