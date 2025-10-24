Соберите все продукты по списку и приступим к выпечке шарлотки с маскарпоне.

Всё, что я изменила в оригинальном рецепте, так это количество сахара. Для меня данное количество сахара идеальное. Если вы сладкоежка, то добавляйте сахар по своему вкусу.

Фото 1

Разбейте яйца в чашу для замеса, добавьте к ним сахар.

Фото 2

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены.

Фото 3

Растопите 30 г сливочного масла и слегка его остудите, добавьте его вместе с сыром маскарпоне.

Фото 4

Тщательно все перемешайте.

Фото 5

Добавьте пшеничную муку и разрыхлитель для теста.

Фото 6

Вмешайте муку лопаткой, а затем на небольших оборотах миксера взбейте все ингредиенты.

Фото 7

У вас должна получиться вот такая консистенция теста. На первый взгляд оно кажется потным, но по факту не так. За счет взбивания тесто стало похоже на крем.

Фото 8

Почистите яблоки, нарежьте их на дольки.

Фото 9

Растопите 70 г сливочного масла, добавьте 50 г сахара. Слегка обжарьте яблоки и остудите их.

Фото 10

Подготовьте подходящую форму для выпечки. Смажьте ее маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и утопите в нем все дольки яблок. Соберите сливочную массу со сковороды и полейте ею яблоки.

Фото 11

Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при 170 градусах примерно 45-50 минут. Готовность можно проверить шпажкой, на выходе она должна быть сухой.

Фото 12

Шарлотка с маскарпоне готова. Слегка ее остудите, выньте из формы и подавайте к столу.

Получилось вкусно, в меру сладко и нежно.

Фото 13

Фото 14

Фото 15