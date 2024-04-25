5 вещей, из-за которых не стоит воевать с детьми

Очень часто конфликты между детьми и родителями возникают на почве еды. Ребенок отказывается есть какой-то определенный вид пищи и если обнаруживает его в составе любовно приготовленного вами блюда, то и оно съедено не будет. А это, конечно же, очень обидно. Тут можно начать давить, заставлять ребенка есть то, что он не хочет. Но на самом деле так поступать ни в коем случае нельзя, если вы не хотите, чтобы у ребенка возникли расстройства пищевого поведения. Не говоря уже о том, что принуждение, с которым ребенок будет сталкиваться во время каждого обеда или ужина, совершенно разрушит ваши отношения.