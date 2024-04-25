5 вещей, из-за которых не стоит воевать с детьми

Быть родителем очень трудно, но и быть ребенком — тоже непросто. Зачастую дети чувствуют, что совершенно не контролируют свою жизнь, потому что родители не оставляют им возможности решать и выбирать, каждый аспект их жизни находится в руках мамы и папы.
Родители решают, во что дети будут одеты, в какие кружки они будут ходить, что будут есть, где отдыхать и так далее. Представьте себя на их месте — вы все время под колпаком, вам не дают принять решение ни по одному вопросу, вы одновременно ощущаете беспомощность и ярость… Если ребенок начинает бунтовать, то это даже хорошо — значит, он растет и его свободолюбивая личность развивается.
Чтобы избежать никому не нужных конфликтов с ребенком, дайте ему выиграть в этой войне.
Пусть будут сферы, в которых он будет полновластным хозяином, будет сам принимать решения и сталкиваться с их последствиями.
1. Прическа
Прическа, длина, цвет волос — это прекрасный способ самовыражения. Разрешите ребенку самому принимать решения по поводу своих волос, пусть даже эти решения вызывают у вас, мягко говоря, смешанные чувства. В конце концов, эксперименты со своим внешним видом — отличный способ вплотную столкнуться с последствиями своего выбора и кое-что узнать о самом себе. К примеру, длинные, немытые волосы на голове мальчика-подростка могут затруднить ему поиск первой работы. А ярко-синие локоны на голове девочки помладше могут сделать ее королевой класса.
2. Одежда
Как и в случае прически, стиль одежды — это способ самовыражения. Битвы из-за одежды могут начаться на удивление рано, когда ребенку всего два-три года. Еще вчера он или она безропотно носили все, что на них надевала мама, и вдруг, без предупреждения, ситуация кардинально изменилась. Ребенок больше не желает надевать эти носочки, эту маечку, эти трусики, это платьице и так далее — он хочет все выбирать сам. Выбор обычно бывает ужасен, но все же стоит ему позволить его сделать. Так ребенок проявляет свою самостоятельность и независимость, а это необходимо всячески поддерживать.
Конечно, когда ребенок еще маленький, повоевать все же придется, потому что было бы странно отправляться зимой гулять в модном прикиде, состоящем из сарафана и сандаликов.
Но ребенок подрастет и постепенно научится одеваться так, как ему нравится, соблюдая при этом необходимый дресс-код. Вам его выбор может казаться странным, но если ребенку так комфортно, то и ладно.
3. Еда
Очень часто конфликты между детьми и родителями возникают на почве еды. Ребенок отказывается есть какой-то определенный вид пищи и если обнаруживает его в составе любовно приготовленного вами блюда, то и оно съедено не будет. А это, конечно же, очень обидно. Тут можно начать давить, заставлять ребенка есть то, что он не хочет. Но на самом деле так поступать ни в коем случае нельзя, если вы не хотите, чтобы у ребенка возникли расстройства пищевого поведения. Не говоря уже о том, что принуждение, с которым ребенок будет сталкиваться во время каждого обеда или ужина, совершенно разрушит ваши отношения.
Гораздо лучше предоставить ребенку выбор — готовить то, что он точно будет есть, но в то же время выставлять на стол и ту пищу, которая вызывает у него отторжение, чтобы он мог, если захочет, попробовать что-то новое. Так ваши обеды и ужины из поля боя превратятся в мирное и приятное времяпровождение.
4. Сон
Многие дети плохо засыпают, и родителям приходится часами укладывать их спать. Если ребенок просит вас полежать с ним, пока он не заснет, проявлять жесткость ни в коем случае не нужно, непременно ложитесь и обнимите своего малыша (хотя он, может быть, уже совсем не малышом). Это очень полезная практика и для ребенка, и для вас самих — она снимает стресс и делает вас обоих гораздо счастливее. Кроме того, не стоит забывать, что все это скоро закончится — ребенок вырастет и больше никогда не будет просить вас полежать с ним в обнимку.
5. Друзья
Вам могут далеко не всегда нравиться те дети, которых ваш отпрыск выбрал себе в друзья. Но что поделать, потерпите. Дружба — очень важный жизненный урок, и если вы начнете вмешиваться, то ребенок этот урок не выучит, не узнает на собственном опыте, что значит хорошие друзья и не очень. Поэтому лучше просто дать понять ребенку, что вы рядом и, если что, он всегда может обратиться за помощью и поддержкой.
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