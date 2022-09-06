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20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Когда имеешь дело с озорным малышом, нужно иметь еще и большое терпение. Смотрите, как справляются с этой задачей домашние питомцы и достойно держат себя в руках… вернее, в лапах!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Отношения малышей и их питомцев могут складываться по разным сценариям. Кто-то становится сообщниками, как на этих фото, кто-то просто греется друг о друга, как здесь, а кто-то терпит. А как иначе, ведь малыши такие милые!

И зачем я только уродился таким мягким, теплым и добрым?

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Доктор, но ведь вы уже меня обследовали сто раз! Ставьте диагноз, и я уйду лечиться

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Что за вольности? Мы ведь с тобой даже молока не пили на брудершафт!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Малыш, ты вообще видел, какие у меня когти?

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Кому говорю – отворяй дверь, там мой лоток стоит!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Ну купите же вы ему лошадь, умоляю!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Человек, помоги-и-и-и-и!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Отправьте ее в детский сад или верните меня обратно в приют!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Спокойно, Полкан! Шарика из пятого подъезда вообще наголо побрили

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Родители, вы точно ввели прикорм?!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Я же сказал: «Смотри, но не трогай»!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

– Зачем ты украл мое печенье? – В качестве откупа возьми из моей миски немного корма!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

А что поделаешь, когда сын твоего хозяина мечтает стать мастером тату?

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Только посмей, и будешь опять ходить с царапиной

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Ладно, пойду наловлю тебе мышей, только не кусайся

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

– Эй, кто в теремочке живет? – Никого нет дома, малыш, приходи в следующем году… как подрастешь, поумнеешь

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Тот случай, когда одна маленькая девочка может довести до истерики большую и серьезную овчарку

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Спасайся кто может! Человеческий детеныш уже ползает!

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Не надорвись, ладно? А то мне из-за тебя порцию сосисок урежут

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Боже, как хорошо, когда дети у бабушки…

20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Фото: pinterest.combajiroo.comsunnyskyz.comviralfast.comearthporm.comcaption-of-the-day.comcrazyhyena.com

Статья опубликована на сайте Letidor.ru

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