20 фото малышей, которые испытывают терпение домашних питомцев

Когда имеешь дело с озорным малышом, нужно иметь еще и большое терпение. Смотрите, как справляются с этой задачей домашние питомцы и достойно держат себя в руках… вернее, в лапах!

Отношения малышей и их питомцев могут складываться по разным сценариям. Кто-то становится сообщниками, как на этих фото, кто-то просто греется друг о друга, как здесь, а кто-то терпит. А как иначе, ведь малыши такие милые!

И зачем я только уродился таким мягким, теплым и добрым?

Доктор, но ведь вы уже меня обследовали сто раз! Ставьте диагноз, и я уйду лечиться

Что за вольности? Мы ведь с тобой даже молока не пили на брудершафт!

Малыш, ты вообще видел, какие у меня когти?

Кому говорю – отворяй дверь, там мой лоток стоит!

Ну купите же вы ему лошадь, умоляю!

Человек, помоги-и-и-и-и!

Отправьте ее в детский сад или верните меня обратно в приют!

Спокойно, Полкан! Шарика из пятого подъезда вообще наголо побрили

Родители, вы точно ввели прикорм?!

Я же сказал: «Смотри, но не трогай»!

– Зачем ты украл мое печенье? – В качестве откупа возьми из моей миски немного корма!

А что поделаешь, когда сын твоего хозяина мечтает стать мастером тату?

Только посмей, и будешь опять ходить с царапиной

Ладно, пойду наловлю тебе мышей, только не кусайся

– Эй, кто в теремочке живет? – Никого нет дома, малыш, приходи в следующем году… как подрастешь, поумнеешь

Тот случай, когда одна маленькая девочка может довести до истерики большую и серьезную овчарку

Спасайся кто может! Человеческий детеныш уже ползает!

Не надорвись, ладно? А то мне из-за тебя порцию сосисок урежут

Боже, как хорошо, когда дети у бабушки…

Фото: pinterest.com, bajiroo.com, sunnyskyz.com, viralfast.com, earthporm.com, caption-of-the-day.com, crazyhyena.com

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