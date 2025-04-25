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Рулет с маком

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 100 г (2/3 стакана);

Яйца - 2 штуки;

Сгущенное молоко - 2/3 банки;

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки;

Растительное масло - 1 ст. ложка;

Соль - 1 щепотка.

Для крема:

Мак - 5-6 ст. ложек;

Манная крупа - 3-4 ст. ложки;

Молоко 1,5 стакана;

Сахар - 4 ст. ложки;

Ванильный сахар - 2 ч.

ложки.

  • 280 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Рулет, приготовленный из теста на сгущенке с маковым кремом на основе манки, на мой взгляд очень прост в приготовлении и на мой вкус очень гармоничен. Тесто получается пышным и мягким, поэтому легко сворачивается, а для крема достаточно сварить ароматную манную кашу с маком :)

 

Буквально через полчаса от начала приготовления рулета можно уже приглашать к чаю угоститься им. Попробуйте!

 

Подготовьте ингредиенты: мак, молоко, муку, сгущенное молоко, яйца, сахар, манку, разрыхлитель.

Фото 1

 

Для крема поставьте на огонь половину молока в кастрюльке, а когда она закипит, добавьте вторую половину молока с размешанными в нем маком, манкой, сахаром и ванильным сахаром. Варите маковый крем до закипания и загустения при помешивании.


Рекомендуется мак предварительно измельчить блендером вместе с сахаром. Я пробовала и измельченный, и целый и остановилась на варианте быстром, т.е. не измельчаю.

 

Фото 2

 

 

Для теста просто соедините муку с разрыхлителем, яйцами, сгущенкой, растительным маслом и солью и хорошо взбейте.

Фото 3

 

 

Распределите тесто на пекарской бумаге или силиконовом коврике тонким слоем, примерно 5 мм толщиной.

Фото 4

 

 

Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут.

Фото 5

 

 

Снимите готовое тесто вместе с бумагой или ковриком с противня на слой из полотенец.
Нанесите на всю поверхность маковый крем.

 

Фото 6

 

 

Отделяя бумагу или коврик от коржа, сверните рулет. Зафиксируйте его полотенцем и дайте остыть.

Готовим маковый рулет без дрожжей
Фото 7

 

 

Рулет с маком готов.

 

Рецепт рулета с маком
Фото 8

 

 

Приятного чаепития!

 

Рулет с маком, рецепт с фото
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