Ингредиенты
Мука - 100 г (2/3 стакана);
Яйца - 2 штуки;
Сгущенное молоко - 2/3 банки;
Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки;
Растительное масло - 1 ст. ложка;
Соль - 1 щепотка.Для крема:
Мак - 5-6 ст. ложек;
Манная крупа - 3-4 ст. ложки;
Молоко 1,5 стакана;
Сахар - 4 ст. ложки;
Ванильный сахар - 2 ч.
- 280 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Рулет, приготовленный из теста на сгущенке с маковым кремом на основе манки, на мой взгляд очень прост в приготовлении и на мой вкус очень гармоничен. Тесто получается пышным и мягким, поэтому легко сворачивается, а для крема достаточно сварить ароматную манную кашу с маком :)
Буквально через полчаса от начала приготовления рулета можно уже приглашать к чаю угоститься им. Попробуйте!
Подготовьте ингредиенты: мак, молоко, муку, сгущенное молоко, яйца, сахар, манку, разрыхлитель.
Для крема поставьте на огонь половину молока в кастрюльке, а когда она закипит, добавьте вторую половину молока с размешанными в нем маком, манкой, сахаром и ванильным сахаром. Варите маковый крем до закипания и загустения при помешивании.
Рекомендуется мак предварительно измельчить блендером вместе с сахаром. Я пробовала и измельченный, и целый и остановилась на варианте быстром, т.е. не измельчаю.
Для теста просто соедините муку с разрыхлителем, яйцами, сгущенкой, растительным маслом и солью и хорошо взбейте.
Распределите тесто на пекарской бумаге или силиконовом коврике тонким слоем, примерно 5 мм толщиной.
Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут.
Снимите готовое тесто вместе с бумагой или ковриком с противня на слой из полотенец.
Нанесите на всю поверхность маковый крем.
Отделяя бумагу или коврик от коржа, сверните рулет. Зафиксируйте его полотенцем и дайте остыть.
Рулет с маком готов.
Приятного чаепития!
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