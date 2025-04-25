Рулет, приготовленный из теста на сгущенке с маковым кремом на основе манки, на мой взгляд очень прост в приготовлении и на мой вкус очень гармоничен. Тесто получается пышным и мягким, поэтому легко сворачивается, а для крема достаточно сварить ароматную манную кашу с маком :)

Буквально через полчаса от начала приготовления рулета можно уже приглашать к чаю угоститься им. Попробуйте!

Подготовьте ингредиенты: мак, молоко, муку, сгущенное молоко, яйца, сахар, манку, разрыхлитель.

Фото 1

Для крема поставьте на огонь половину молока в кастрюльке, а когда она закипит, добавьте вторую половину молока с размешанными в нем маком, манкой, сахаром и ванильным сахаром. Варите маковый крем до закипания и загустения при помешивании.







Рекомендуется мак предварительно измельчить блендером вместе с сахаром. Я пробовала и измельченный, и целый и остановилась на варианте быстром, т.е. не измельчаю.

Фото 2

Для теста просто соедините муку с разрыхлителем, яйцами, сгущенкой, растительным маслом и солью и хорошо взбейте.

Фото 3

Распределите тесто на пекарской бумаге или силиконовом коврике тонким слоем, примерно 5 мм толщиной.

Фото 4

Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут.

Фото 5

Снимите готовое тесто вместе с бумагой или ковриком с противня на слой из полотенец.

Нанесите на всю поверхность маковый крем.

Фото 6

Отделяя бумагу или коврик от коржа, сверните рулет. Зафиксируйте его полотенцем и дайте остыть.

Фото 7

Рулет с маком готов.

Фото 8

Приятного чаепития!