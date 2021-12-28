Как выражать свои эмоции без злости: учим детей позитивному общению

К поведению людей в обществе можно относиться по-разному: кого-то осуждать за негатив, удивляться чьей-то позитивности, завидовать поистине железной выдержке. Становление характера, несомненно, происходит в детстве. И то, что вложат родители в детей, прорастет, как зернышко, в дальнейшем. Управление эмоциями – один из самых главных навыков, который поможет в дальнейшем научиться контактировать с разными людьми, добиваться успеха в семейной жизни, в карьере. Однако, очень часто можно увидеть и злых деток, которые на площадке решают все вопросы кулаками, сыпят в обидчика песок или отбирают игрушки у более слабых детей. Откуда берется злость и жестокость? Что это – невоспитанность или истинная ненависть?

Для того, чтобы ребенок не злился, его необходимо учить контролировать свои эмоции. Давайте будем честны – мы тоже злимся. На погоду, сломавшийся автомобиль, коллегу, который подвел. Просто у взрослых уже есть опыт, как задавить в себе эти эмоции и найти позитив, иначе весь день пойдет насмарку, а все люди только и будут делать, что ругаться с другими. Но опыт взрослых приходит со временем, а у детей этого времени нет – им нужно уметь контактировать со сверстниками уже сейчас.



Что такое злость и зачем она нужна

В мире все гармонично: если есть добро, то есть и зло.

Именно так эти две категории уравновешивают наше существование, меряют поступки с точки зрения морали, дают оценку личности, поступкам. Делать можно добрые и злые дела.

Злость является естественной эмоцией, которая относится к защитным реакциям человека. Рядом со злостью такими же является агрессия – активное проявление злости, проецирование ее на конкретного человека, обидчика. Эти два понятия нужно различать. Злость из них самая объективная реакция на раздражители. Если вы дотронетесь к ежику, то он скрутится в клубочек: вы нарушили его границы комфорта, и ежик злится. То, что у животных заложено на природном уровне, есть и у человека. Злость необходима для самозащиты, для определения уровня своего комфорта/дискомфорта. Единственное наше преимущество – умение контролировать злость. Этому нужно научить и ребенка.

Почему дети не умеют злиться

Ответ на этот вопрос самый элементарный – потому что их никто этому не учит! Оглянитесь вокруг и посмотрите, что делают родители, когда ребенок злится. В лучшем случае на него прикрикнут, в худшем – шлепнут по попе. Такая ситуация наблюдается на многих детских площадках, дома, в развлекательных уголках торгового центра – везде. Основная цель взрослых достигнута, и малыша перестает кричать, ведь включается фактор страха: мама на него кричит или бьет, поэтому нужно промолчать. А куда же девается злость? Никуда. Она остается в ребенке, как незакрытый гештальт, нереализованная цель, мучающая его даже после всего. Успокоился ли он? Конечно, нет. Ребенок только не высказывает свою злость, которая все еще присутствует, не найдя выхода.

Негативные эмоции, спрятанные внутри, согласно теории психосоматики приводят к различным нарушениям. Обида душит в горле, значит малыш может болеть респираторными заболеваниями, а злость, отравляющая его организм, выходит на поверхность кожи типичной аллергической реакцией. В это можно не верить, пока не дать ребенку возможность высказывать свои мысли. И после этого ситуация значительно улучшается.

Второй вариант родительской реакции на детскую злость – оставить ребенка одного пережить эту эмоцию. Часто можно увидеть, как родители демонстративно уходят от малыша с детской площадки или торгового центра, оставляя разгневанного малыша одного. Вы думаете, ребенок сможет справиться со своей эмоцией, если вы не справляетесь со своей? А злость – это намного более сильная эмоция, нежели желание родителей провести воспитательный момент. Оставаясь наедине с ней, ребенок не справляется один. Он остался сам, брошенный и преданный самыми близкими людьми. Если его не поняли и не приняли его эмоции – значит он плохой. Чтобы исправиться и вернуть расположение родителя, ребенок научится притворяться и не высказывать своих чувств. В дальнейшем это приведет к слабохарактерности и приспособленчеству. Будучи взрослым, он не сможет отстаивать свое мнение, отказывать в неудобной ситуации.

Злость необходима как элемент самозащиты. Даже если цель не достигнута, злость все равно является мощным двигателем прогресса для человека. Она является огромным ресурсом, заключенным внутри нас, она двигает на те поступки, которые ранее не совершались в силу лени, в угоду другим, из желания быть как все. Поэтому с детства нужно ребенку показывать, что зло и доброта – гармоничные категории, как белое и черное, инь и янь. Если есть злость, обязательно ее можно погасить добротой, но эти категории нужно умело использовать – не давать злости перерасти в агрессию.



Как контролировать злость

Заметьте: раздел называется «как контролировать злость». Не устранить, не искоренить, а именно контролироваться. Это предполагает, что родители уже приняли тот факт, что злость может и должна быть в человеке. Эмоция уйдет сама, когда она прожита. Психологи утверждают, что именно не пережитые эмоции доставляют человеку психологический дискомфорт. Так давайте же научим ребенка правильно переживать злость.

Если вы видите, что ребенок расстроен и зол, не запрещайте ему этого делать. Озвучьте то, что сейчас происходит: ты злишься, да, такое бывает, у всех случаются неприятности и люди злятся. Эти константы помогут принять ситуацию и обозначить ее. Отделите злость от агрессии, не позволяйте агрессировать ребенку на кого-то. Злость должна иметь обезличенный характер. Если одногруппник в детском саду не дал поиграть машинкой, то объектом злости должен быть не ребенок, а сама ситуация: машинки у вашего ребенка нет. Но! Есть выход! Договориться поиграть по времени, попросить машинку или обменять на свою игрушку, играть вместе. Учите ребенка видеть выходы именно из ситуации, а не обвинять другого малыша. Если машинка не ваша, вы не имеет право ее получить. Но вы можете ее попросить и изменить ситуацию.

Очень интересный вариант контроля – рисование. Когда ребенок зол, у него не получится позитивный рисунок. Это будет страшный монстр или другое существо. Дайте малышу возможность нарисовать свою злость. Через время, когда ребенок успокоится и родители поговорят с ним, покажите рисунок и спросите: красива ли его злость? Она в темных тонах, с уродливыми глазами и перекошенным ртом, ее руки длинные, как плети, словно хотят схватить кого-то. Поверьте, удовлетворения от такого описания ребенок не получит. Вместе уничтожьте рисунок, чтобы злость никогда не возвращалась. Это хороший прием, который останавливает детей.

Еще один вариант подойдет для тех детей, которые уже справляются с контролем. Поставьте коробку или другую емкость и предложите ребенку комкать бумагу при каждом факте злости и раздражения и наполнять бумагой коробку. Родителям будет интересно наблюдать, как быстро она заполнится. Потом, когда складывать комки бумаги будет некогда, предложите ребенку вместе выбросить все, что накопилось. Поговорите с ним и покажите, что все эти газетные шарики – его продукт деятельности, его злость. Ее может и не быть, а если уже шарики и собрались – смело очистите коробок от душевного мусора и обид. Ребенку станет морально легче от того, что коробка стала пустой. В следующий раз он постарается заполнять ее все меньше и меньше, пока не научится контролировать негатив в себе.

Родителям важно помнить, что злость должна быть, но ею нужно управлять. Если вы не справляетесь сами – посоветуйтесь с психологом. Главное, чтобы злость не трансформировалась в агрессию.