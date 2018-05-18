Откуда взяться здоровью? Эксперт о лечении детей и диспансеризации

В РФ подростковая смертность вдвое выше, чем в Европе.

«Миллионы детских жизней можно спасти, вовремя обследовав детей и подростков. Сегодняшняя диспансеризация эту задачу не решает», - считает Лейла Намазова-Баранова, директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения Научного центра здоровья детей. Новости СМИ2

Европа завидует

Юлия Борта, «АиФ»: Лейла Сеймуровна, отличаются ли подходы к лечению детей в Европе и России?

Лейла Намазова-Баранова: У нас совершенно разные системы здравоохранения. В Великобритании и детей, и взрослых лечат врачи общей практики. Нам тоже всё время пытаются эту систему навязать, потому что она дешевле. Но хуже для ребёнка. Многие педиатры на Западе нам завидуют. В 90-е годы, когда у нас жутко выросла смертность взрослых от сердечно-сосудистых и прочих болезней, младенческая смертность продолжала падать. Это заслуга системы. В Польше в прошлом году приняли закон о возврате к советской системе. В США и некоторых других богатых странах речь идёт о создании домов для детей, по сути наших детских поликлиник.

- Если у нас лучше, почему же смертность детей выше?

- На смертность влияют как медицинские факторы, так и социальные. Если говорить о младенческой смертности, то в целом по стране здесь мы уже вплотную приблизились к показателям европейских стран. А вот смертность детей более старшего возраста, особенно подростков, в России в два раза выше, чем в Европе. Нет ни одной цивилизованной страны, где от ДТП, травм, убийств и самоубийств погибало бы столько детей! Многие подростки говорят, что сами испытывают на себе агрессию и вынуждены быть агрессивными к сверстникам. Что самое страшное - эта же тенденция сейчас распространяется на детей до 5 лет. Рост смертности от внешних причин - это трагедия для общества.

- Вы считаете: система вызовов врачей на дом неэффективна?

- Однозначно нет. Когда её создавали в начале XX века, бушевали эпидемии инфекций. Не было ни вакцин, ни эффективных препаратов. Чтобы погасить вспышки в зародыше, заболевшего ребёнка оставляли дома, а врач приходил к нему домой. Сегодня такой подход устарел. У педиатра на выезде, кроме глаз, ушей и фонендо­скопа, нет ничего. Как он может без лабораторных исследований определить, вирусная или бактериальная природа болезни? Поэтому, чтобы перестраховаться (страшно ведь пропустить бактериальную инфекцию, от которой ребёнок может умереть), назначают солидный список лекарств, в том числе антибиотики. Да и родители не любят врачей, назначающих мало лекарств. Как это так, пришёл врач и не выписал лекарств? Плохой врач! А по сути, много таблеток - вредно. Необоснованное же применение антибиотиков неэффективно, но главное - увеличивает устойчивость микробов к лекарствам. А ведь за последние 20 лет в мировой медицине не было придумано ни одного нового антибиотика. Мы скоро можем остаться вообще без защиты.

Больное поколение

- Есть альтернатива?

- За рубежом неотложная помощь подразумевает быструю диагностику. Мы в нашем центре создали все возможности для неё. Родители привозят ребёнка с высокой температурой, сыпью и т. д. в отделение неотложной педиатрии. Проводят экспресс-обследование. Если опасности нет, ребёнка отправляют на домашнее лечение. Экономятся время профессионала, бюджетные деньги, ребёнку вовремя поставлен диагноз.

- Мои дети постоянно проходят диспансеризацию. Мне кажется, это потеря времени.

- Диспансеризация - прекрасная система наблюдения за детьми. Но её технологии давно устарели. Ну что сейчас, в начале XXI века, ребёнку трёхкратно измерять давление на приёме? Ребёнок испугался, понервничал, побегал... Объективные цифры получить невозможно. А между тем есть технология, которая может выявить среди подростков целую когорту кандидатов на ранний инфаркт или инсульт. Это артериография - измерение эластичности сосудистой стенки. Если поставить обследование на поток, можно спасти миллионы жизней. И таких наработок много.

- Раньше дети бегали по улицам целыми днями и были здоровее, при этом особенно ими родители не занимались. Сейчас столько больных! Экология виновата?

- И экология тоже. Чем грязнее воздух, тем быстрее поражается слизистая, через неё проникают возбудители и развивается респираторная инфекция. Но главное - из поколения в поколение накапливаются и передаются детям генетические поломки. Ещё 30 лет назад мы не могли себе представить, что у детей в 1,5-2 года может быть ревматоидный артрит (болезнь стариков) или рассеянный склероз в 7-9 лет. Болезни стали протекать намного тяжелее. Та же ветрянка сплошь и рядом даёт летальные исходы. Доказанный факт: самый большой риск развития аллергии и астмы у ребёнка - это курение мамы. Кого это останавливает? Зайдите в любой роддом. Беременная полежит под капельницей для профилактики преждевременных родов, потом идёт на лестницу курить.

Многие из нас в детстве занимались в спортивных секциях. Все хотели быть подтянутыми, стройными, активными. А сейчас дети сидят со своими гаджетами по домам. Откуда взяться здоровью?

Советы педиатра