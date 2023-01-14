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Что принимают за послеродовую депрессию?

Что принимают за послеродовую депрессию?

Это состояние, в котором зачастую оказывается молодая мама по приезду из роддома. Это не обязательно состояние именно после родов.

Иногда приезд из роддома или само пребывание там бывают сопряжены с очень тяжелыми переживаниями. Как правило, эти переживания оказываются связаны с одним простым фактором – реальность оказывается не совсем такой, какими были фантазии. То есть представления молодой матери о том, какой она будет матерью, как будет складываться жизнь после родов и о ребенке, могут быть совсем нежизнеспособными и в реальности всё оказывается по-другому.


Часто переломным моментом для молодой мамы могут стать роды. Например, она хотела родить сама, а пришлось делать кесарево сечение. Это иногда бывает настолько большим разочарованием для женщины, что дальше все идет кувырком.


Одной из самых частых причин послеродового состояния является довольно легкомысленное отношение к родам. Многие девушки и женщины считают, что материнство - это какая – то инстинктивная вещь, и после родов всё получится само собой, что даже не стоит готовиться к рождению ребенка. Это совсем не так. Еще в беременность женщина должна посещать курсы подготовки к родам, учиться чему – то, читать книги.


Еще одной причиной, по которой возникает депрессивное состояние после родов, кроме тех нормальных состояний, когда происходит гормональная перестройка в организме, перепады настроения, является само дитя. Ребенок – это «огромный переворот» в жизни мамы. Меняются привычки, меняются планы. Иногда молодая мама просто не успевает поменять ритм жизнь, у нее происходит упадок сил, не хочется даже встать и подойти к своему ребенку. Многие начинают бояться и стесняться подобного состояния, но это совершенно неправильно. Это нормальное состояние после родов, со временем это проходит, просто надо обождать и не опускать рук.


Как бороться с послеродовой депрессией?


Прежде всего нужно готовиться к реальным родам, к реальному ребенку, разговаривать с подругами, у которых уже есть дети. Следует посещать обязательные курсы по подготовке к родам и становлению родителем, читать литературу, отбирать ту, которая кажется наиболее информативной и полезной.


Не нужно смотреть на беременность и роды через розовые очки, материнство нужно воспринимать, как задачу, с которой вы обязательно справитесь, и все будет успешно. Благодаря этому, вы будете практически полностью защищены от возможной послеродовой депрессии.


Вот еще несколько очень важных аспектов, которые могут помочь при депрессивных состояниях:


1. Привлекательность. Очень важно уделять время именно для себя. Для нормального эмоционального состояния женщине необходимо видеть свое не отталкивающее отражение в зеркале. Понятное дело, что в первые месяцы жизни малыша нужно уделять ему почти 24 часа, но нужно стараться находить время и на себя. Достаточно и 15 минут в день, чтобы проводить необходимые гигиенические и косметические процедуры. Также, важной частью является одежда. Даже домашняя одежда должна быть практичной, удобной и при этом красивой.


2. Необходимо слышать и понимать ребенка. Не стоит паниковать по поводу малейшего крика малыша, это естественный процесс развития, к которому нужно относиться с пониманием.


3. Помощь. Не стоит отказываться от любой поступающей помощи. Это может быть предложение погулять со спящим ребенком или помощь по дому. Необходимо привлекать домашних к уходу за ребенком и выполнению домашних обязанностей. Все это позволит молодой маме немного разгрузиться и отдохнуть. По возможности необходимо сделать этот пункт обязательным,


4. Общение и досуг. Не нужно замыкаться в доме, стараясь отдать всю себя семье и ребенку. Нужно продолжать встречаться с друзьями, устраивать выходные дни «от бытовой жизни».


Депрессию можно и нужно лечить.


Если Вы чувствуете, что не справляетесь с эмоциями, можно обратиться психологической консультацией. Это помогает, когда пациентке необходима эмоциональная поддержка и советы, помогающие найти выход из затруднительной ситуации.


Если Вы нуждаетесь в срочной помощи психолога, то Вы можете обратиться в отдел экстренной психологической помощи ГБУ МСППН по телефону: 8 499 177-34-94) или позвонить по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (с мобильного - 8 495 051).


Фото: pixabay.com

 

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