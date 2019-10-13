До какого возраста ребенка могут госпитализировать вместе с родителем?

Ребенка могут госпитализировать по экстренным или плановым показаниям. Экстренными считаются состояния, которые при несвоевременно оказанной медицинской помощи могут угрожать жизни ребенка, например, тяжело протекающие кишечные инфекции, отравления, ожоги и т. д. В этих случаях ребенка доставляют в больницу врачи скорой помощи или самостоятельно родители.

Плановую госпитализацию осуществляют, когда ребенку необходимо провести обследование или курс лечения в условиях стационара или предстоит плановая операция. В случае плановой госпитализации родители могут самостоятельно привезти ребенка в больницу. При плановой госпитализации родители имеют право выбрать стационар с учетом специализации больницы и наличия в ней соответствующего отделения, а при экстренной ребенка могут отвезти в ближайшую больницу, откуда его можно будет перевести в другую больницу при улучшении состояния.

Согласно закону № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», один из родителей или другой член семьи имеет право находиться с ребенком в стационаре во время его лечения.

До какого возраста ребенка родитель может вместе с ним лечь в больницу?

Согласно статье 51 закона, родитель имеет право бесплатно находиться в медицинской организации в стационарных условиях вместе с ребенком до достижения им возраста четырех лет. Если ребенок попал в больницу сразу после родильного дома (отделение патологии новорожденных), то мама может либо ночевать в материнской комнате, а днем находиться рядом с ребенком, либо находиться с ребенком в больнице днем, а ночевать дома.

А если ребенок старше?

С ребенком старше четырех лет пребывать в стационаре родитель сможет только при наличии медицинских показаний. Согласно ст. 51, за предоставление спального места и питания с родителя плата не взимается. О наличии палат, в которых родитель может находиться вместе с ребенком, можно узнать по телефону приемного отделения больницы. Как правило, такие палаты оборудованы отдельными кроватями для мамы и ребенка, индивидуальной ванной комнатой, холодильником, микроволновой печью, чайником.

Могут ли родители посещать детей в отделении реанимации?

Родители имеют право посещать детей в этом отделении. В мае этого года правительство поддержало депутатский законопроект, который закрепляет такую обязанность за медицинскими учреждениями. При крайне тяжелом состоянии ребенка родители допускаются к нему в определенное время без права ухаживания. Это связано с рисками, которые негативно могут сказаться на пациенте.