Ингредиенты
Простокваша - 200 мл
Сливочное масло - 100 г
Сахар - 200 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Разрыхлитель - 12 г
Мука пшеничная - 400 г
Сахарная пудра - для подачи
- 310 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления кекса на простокваше в духовке необходимы следующие ингредиенты. Все они должны быть комнатной температуры, а мука - дважды просеянной через мелкое сито. Также заранее следует растопить сливочное масло (на водяной бане или в СВЧ), чтобы оно успело остыть.
В глубокой миске соедините куриные яйца и сахарный песок.
Миксером взбейте массу до однородного светлого состояния.
Добавьте подготовленное сливочное масло и простоквашу. Снова перемешайте.
Затем в жидкую основу введите просеянную пшеничную муку с разрыхлителем.
Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться достаточно густым и гладким.
Переложите его в большую форму. У меня силиконовая, если у вас металлическая - смажьте её тонким слоем сливочного масла или застелите пергаментом.
Выпекайте кекс в разогретой духовке около 40 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь по своей духовке. Лучина из готового кекса должна выходить сухой. Достаньте выпечку из формы и переложите на металлическую решётку до полного остывания.
Очень вкусный кекс на простокваше готов. Посыпьте его сахарной пудрой, нарежьте на порционные кусочки и вместе с чашечкой ароматного чая/кофе подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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