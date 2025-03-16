Для приготовления кекса на простокваше в духовке необходимы следующие ингредиенты. Все они должны быть комнатной температуры, а мука - дважды просеянной через мелкое сито. Также заранее следует растопить сливочное масло (на водяной бане или в СВЧ), чтобы оно успело остыть.

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В глубокой миске соедините куриные яйца и сахарный песок.

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Миксером взбейте массу до однородного светлого состояния.

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Добавьте подготовленное сливочное масло и простоквашу. Снова перемешайте.

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Затем в жидкую основу введите просеянную пшеничную муку с разрыхлителем.

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Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться достаточно густым и гладким.

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Переложите его в большую форму. У меня силиконовая, если у вас металлическая - смажьте её тонким слоем сливочного масла или застелите пергаментом.

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Выпекайте кекс в разогретой духовке около 40 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь по своей духовке. Лучина из готового кекса должна выходить сухой. Достаньте выпечку из формы и переложите на металлическую решётку до полного остывания.

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Очень вкусный кекс на простокваше готов. Посыпьте его сахарной пудрой, нарежьте на порционные кусочки и вместе с чашечкой ароматного чая/кофе подавайте на стол.

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Приятного аппетита!