РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Это уже полный п...ц,«Я мимо проходил,...
  • Федосья Кучкина
    Не совсем согласна исходя из личного опыта. Иногда ребенку надо указать его место в достаточно "жесткой" форме, речь ...«Не плачь!»: как ...
  • зуфар юсупов
    Аххх, оххх.. Еенентьь.... ббб!!!! Как сказал бы наш Владимир, наш Винокур!!!!!!БлокнотРУ. Мая тв...

Кекс на простокваше

Хочу поделиться рецептом простого кекса, замешанного на простокваше. Выпечка получается очень вкусной и имеет сливочную нотку. Уверена, с таким кексом справится даже неопытная хозяйка, к тому же ингредиенты все доступные. Подают кекс в остывшем виде во время чаепития. По желанию его можно покрыть глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты

Простокваша - 200 мл

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 200 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Разрыхлитель - 12 г

Мука пшеничная - 400 г

Сахарная пудра - для подачи

  • 310 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления кекса на простокваше в духовке необходимы следующие ингредиенты. Все они должны быть комнатной температуры, а мука - дважды просеянной через мелкое сито. Также заранее следует растопить сливочное масло (на водяной бане или в СВЧ), чтобы оно успело остыть.

 

Фото 1

 

 

В глубокой миске соедините куриные яйца и сахарный песок.

 

Фото 2

 

 

Миксером взбейте массу до однородного светлого состояния.

 

Фото 3

 

 

Добавьте подготовленное сливочное масло и простоквашу. Снова перемешайте.

 

Фото 4

 

 

Затем в жидкую основу введите просеянную пшеничную муку с разрыхлителем.

 

Фото 5

 

 

Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться достаточно густым и гладким.

 

Фото 6

 

 

Переложите его в большую форму. У меня силиконовая, если у вас металлическая - смажьте её тонким слоем сливочного масла или застелите пергаментом.

 

Фото 7

 

 

Выпекайте кекс в разогретой духовке около 40 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь по своей духовке. Лучина из готового кекса должна выходить сухой. Достаньте выпечку из формы и переложите на металлическую решётку до полного остывания.

 

Фото 8

 

 

Очень вкусный кекс на простокваше готов. Посыпьте его сахарной пудрой, нарежьте на порционные кусочки и вместе с чашечкой ароматного чая/кофе подавайте на стол.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Кекс на простокваше, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх